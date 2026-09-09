19 chiếc túi của Thượng Chi Đào trong phim "Đầu Xuân Tươi Sáng": Từ túi vải chưa đến 200.000 đồng đến Hermès gần 580 triệu

Trong "Đầu Xuân Tươi Sáng", tủ túi xách của Thượng Chi Đào không chỉ đa dạng về kiểu dáng, mức giá mà còn phần nào phản ánh hành trình trưởng thành của một cô gái tỉnh lẻ giữa môi trường công sở khắc nghiệt.

"Đầu Xuân Tươi Sáng" là bộ phim tình cảm đô thị do Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên đóng chính. Tôn Thiên đảm nhận vai Thượng Chi Đào, cô gái 22 tuổi rời quê lên Bắc Kinh và tình cờ trúng tuyển vào một công ty quảng cáo hàng đầu. Từ một nhân viên mới thiếu kinh nghiệm, cô từng bước trưởng thành dưới những thử thách của giám đốc sáng tạo Loan Niệm, do Tỉnh Bách Nhiên thủ vai.

Bên cạnh câu chuyện tình yêu và hành trình khẳng định bản thân nơi công sở, thời trang của Thượng Chi Đào cũng được khán giả đặc biệt quan tâm. Đáng chú ý nhất là bộ sưu tập 19 chiếc túi trải dài từ túi vải bình dân, thương hiệu nội địa Trung Quốc đến những thiết kế xa xỉ có giá hàng trăm triệu đồng.

Những chiếc túi bình dân mang đúng tinh thần cô gái trẻ

Chiếc túi có mức giá thấp nhất trong bộ sưu tập là túi vải màu vàng, giá tham khảo khoảng 190.000 đồng. Thiết kế nhẹ, mềm và có họa tiết vui mắt đặc biệt phù hợp với áo hai dây, quần jeans trong những ngày thường.

Một chiếc túi vải màu đỏ không rõ thương hiệu cũng được Thượng Chi Đào sử dụng như điểm nhấn cho trang phục mùa đông. Túi có kích thước lớn, đủ sức chứa nhiều vật dụng nhưng vẫn nhẹ và tiện lợi.

Mẫu túi tote màu hồng của mealtable có giá khoảng 730.000 đồng, giúp bộ đồ màu xám trở nên tươi trẻ hơn. Trong khi đó, chiếc túi màu kem của GOLF giá gần 970.000 đồng lại có phom chữ nhật, quai xách và dây đeo dài, phù hợp với hình ảnh nhân viên công sở cần mang theo nhiều đồ dùng.

Ở phân khúc trên một triệu đồng có hai thiết kế của Squareline. Mẫu túi hobo màu nâu giá khoảng 1,59 triệu đồng mang tinh thần hoài cổ; mẫu túi xách tay màu đen đính đinh tán giá gần 1,97 triệu đồng lại tạo cảm giác cá tính hơn khi phối cùng blazer và quần jeans.

Túi hobo được Thượng Chi Đào đặc biệt ưu ái

Một trong những phom túi xuất hiện nhiều nhất trong tạo hình của Thượng Chi Đào là túi hobo mềm mại. Thiết kế màu đen của Steve Madden có giá tham khảo khoảng 2,2 triệu đồng, được cô phối cùng váy đen trong cảnh ở sân bay. Phần khóa kim loại nhỏ tạo điểm nhấn mà không khiến tổng thể trở nên phô trương.

Mẫu túi INJOYLIFE dây xích giá khoảng 3,8 triệu đồng xuất hiện trong những bộ trang phục công sở màu đen. Bề mặt da mềm, dáng túi dài và dây xích đem lại vẻ hiện đại, phù hợp khi kết hợp với blazer hoặc áo khoác dáng dài.

Một lựa chọn đáng chú ý khác là túi hobo màu nâu của PECO, giá khoảng 6,9 triệu đồng. Kích thước rộng rãi cùng bề mặt da bóng nhẹ tạo nên vẻ phóng khoáng, đặc biệt phù hợp với áo khoác da và quần jeans.

Những mẫu túi thực dụng dành cho công việc và du lịch

Bộ sưu tập của Thượng Chi Đào không thiếu những mẫu ba lô và túi cỡ lớn. Ba lô đen của INJOYLIFE có giá khoảng 4,6 triệu đồng, được sử dụng trong chuyến đi ngoài trời. Thiết kế nhiều ngăn, chất liệu tối màu và phom dáng khỏe khoắn hoàn toàn phù hợp với áo phao, mũ lưỡi trai cùng giày thể thao.

Mẫu túi màu kem của Songmont giá khoảng 7,3 triệu đồng có thể đeo như ba lô hoặc mang bằng quai xách, đem lại cảm giác năng động nhưng vẫn thanh lịch. Songmont còn xuất hiện với một mẫu cặp mini màu nâu da lộn. Thiết kế có nắp gập, dây khóa mảnh, được phối cùng áo khoác lông màu trắng. Loạt ảnh không cung cấp mức giá cho chiếc túi này.

Mẫu túi công sở phối hai màu kem – nâu của Fabrique có giá khoảng 13,5 triệu đồng. Phom túi vuông vắn, ngăn chứa rộng cùng dây đeo dài khiến thiết kế trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ngày đi làm bận rộn.

Celine phủ sóng tủ đồ của Thượng Chi Đào

Celine là thương hiệu xuất hiện dày đặc nhất trong bộ sưu tập với tổng cộng năm thiết kế. Đầu tiên là túi đeo vai Triomphe họa tiết monogram, giá khoảng 69,2 triệu đồng. Kiểu dáng cong nhỏ gọn giúp chiếc túi trở thành điểm nhấn vừa đủ cho váy đen nữ tính.

Mẫu ba lô Celine monogram giá khoảng 78 triệu đồng được phối cùng áo khoác da lộn và quần jeans. Cách kết hợp này trẻ trung, thực tế, cho thấy túi hàng hiệu không nhất thiết chỉ dành cho những bộ trang phục cầu kỳ.

Chiếc tote denim Celine giá khoảng 55,9 triệu đồng mang tinh thần bụi bặm hơn. Các ngăn túi hộp phía trước tạo vẻ khỏe khoắn, rất hợp với áo khoác da đen và khăn quàng cổ.

Hai mẫu túi Triomphe dáng hộp lần lượt có giá khoảng 136 triệu đồng và 141 triệu đồng. Phiên bản màu đen đem lại vẻ quyền lực cho trang phục công sở, trong khi phiên bản màu nâu dễ kết hợp cùng sơ mi sọc, blazer hoặc áo gile. Đây cũng là chiếc túi xuất hiện nhiều lần, trở thành một trong những phụ kiện nhận diện rõ nhất của Thượng Chi Đào.

Valextra và Hermès đánh dấu hình ảnh trưởng thành

Một lựa chọn kín đáo nhưng đắt giá là túi xách tay Valextra màu nâu, có giá tham khảo gần 99 triệu đồng. Không sử dụng logo lớn, thiết kế gây ấn tượng bằng phom dáng kiến trúc, đường nét sắc sảo và gam màu trung tính. Khi đi cùng blazer đen, sơ mi màu kem và quần jeans, chiếc túi giúp Thượng Chi Đào trông chuyên nghiệp nhưng không quá nghiêm nghị.

Đắt nhất trong bộ sưu tập là mẫu túi Hermès màu đen có giá khoảng 578,5 triệu đồng. Phom túi nhỏ, cứng cáp cùng khóa kim loại đặc trưng tạo cảm giác sang trọng. Sự xuất hiện của món phụ kiện này khiến tủ đồ của nhân vật có biên độ giá rất rộng: từ chiếc túi vải chưa đến 200.000 đồng đến túi hiệu trị giá gần 580 triệu đồng.