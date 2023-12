"Mỹ nhân có đôi mắt đẹp nhất showbiz" 18 năm không hề già đi, tới diễn xuất cũng "đơ trường tồn"

Với các khán giả yêu thích phim Hàn thì có lẽ Go Ara đã là cái tên khá quen thuộc. Cô nổi tiếng với những danh xưng mỹ miều như "sao nữ có vẻ đẹp thiên thần" hay "mỹ nhân có đôi mắt đẹp nhất showbiz". Nét đẹp ngây thơ, đáng yêu, đôi mắt với gam màu hiếm có, vô cùng độc lạ khiến những năm đầu sự nghiệp, Go Ara phải mất nhiều công sức để giải thích rằng mình... không hề đeo lend.

Mới đây, trên nền tảng Tik Tok xuất hiện một clip hút gần 2 triệu view, nhắc đến đôi mắt hiếm có và nhan sắc "hack thời gian" của cô. Cụ thể, khi đặt hai bức hình, năm 2005 ở bộ phim Sharp 2 và năm 2023 của Go Ara cạnh nhau, khán giả chợt nhận ra cô dường như đã bị thời gian bỏ quên. Đôi mắt to tròn, gương xinh đẹp gần như không đổi, thậm chí cô còn được khen là đẹp hơn nhiều so với thời mới vào nghề.

Nhan sắc sau 18 năm của Go Ara

Hình ảnh mà Go Ara mới đăng tải cách đây vài tuần

Đôi mắt độc lạ, diện mạo xinh đẹp cũng là điều giúp Go Ara duy trì danh tiếng dù cô rất ít đóng phim và năng lực diễn xuất cũng không được đánh giá cao. Trong sự nghiệp của mình, Go Ara có nhiều bộ phim nổi tiếng nhưng để tìm ra một vai diễn xếp vào hàng kinh điển thì có lẽ hơi khó. Bởi lẽ dù làm nghề từ rất sớm, mới 33 tuổi nhưng đã có 20 năm kinh nghiệm diễn xuất, nhưng năng lực của Go Ara chỉ dừng lại ở mức "đóng phim được".

Tỷ lệ thuận với nhan sắc bao năm không đổi cũng chính là diễn xuất đơ trường tồn của Go Ara. Chính cô cũng từng cho rằng bản thân có giới hạn về khả năng diễn xuất. Dù vậy việc có ông lớn SM chống lưng lại thêm nhan sắc nổi bật vẫn giúp cô giữ vững chỗ đứng trong nghề. Có lẽ bởi vậy mà từ thời điểm chấm dứt hợp đồng với SM hồi năm 2016 đến nay, sự nghiệp của Go Ara trở nên ảm đạm hơn hẳn. Suốt từ 2020 đến thời điểm hiện tại, cô chỉ có duy nhất một phim điện ảnh là Quý Công Tử đóng cùng Kim Seon Ho nhưng diễn xuất cũng không được đánh giá cao.

Go Ara đẹp - ngầu trong Quý Công Tử nhưng diễn xuất không nổi bật

Nguồn ảnh: Hancinema