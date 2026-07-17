Mỹ nhân cao 1m76 làm vợ tiến sĩ, bác sĩ nổi tiếng TP.HCM: Rời showbiz sau lần kết hôn thứ 2, giờ sống ra sao?

Ở tuổi 36, nữ người mẫu vẫn giữ phong độ nhan sắc cùng sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Những ngày gần đây, Tuyết Lan nhận được nhiều sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh trở lại phòng gym sau gần một năm sinh con đầu lòng. Dù vừa trải qua hành trình mang thai và làm mẹ, nữ người mẫu vẫn khiến nhiều người trầm trồ bởi vóc dáng săn chắc, đôi chân dài nổi bật cùng thần thái cuốn hút. Ít ai nghĩ rằng người đẹp từng trải qua không ít thăng trầm trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng trước khi có được hạnh phúc như hiện tại.

Tuyết Lan sinh năm 1990 tại TP.HCM. Cô được đông đảo khán giả biết đến sau khi giành ngôi Á quân Vietnam's Next Top Model 2010. Với chiều cao 1,76m, gương mặt góc cạnh đậm chất high fashion cùng thần thái lạnh, Tuyết Lan nhanh chóng trở thành một trong những người mẫu nổi bật của làng mốt Việt.

Tuyết Lan

Không chỉ thành công trong nước, cô còn là một trong số ít người mẫu Việt tạo được dấu ấn ở thị trường quốc tế. Sau khi đăng quang Asian Model Search 2011, Tuyết Lan làm việc tại Singapore trước khi ký hợp đồng với công ty người mẫu Wilhelmina Models tại Mỹ. Cô nhiều lần xuất hiện trên các sàn diễn của New York Fashion Week, trình diễn cho nhiều nhà thiết kế và thương hiệu quốc tế, được xem là gương mặt tiên phong của thế hệ người mẫu Việt vươn ra thế giới.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Tuyết Lan cũng từng nhận được nhiều sự quan tâm. Năm 2018, cô kết hôn với doanh nhân Việt kiều Phan Tâm sau khoảng ba năm hẹn hò. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài hơn một năm. Cuối năm 2019, nữ người mẫu xác nhận cả hai đã ly hôn vì không còn tìm được tiếng nói chung.

Khi chia sẻ về biến cố này, Tuyết Lan cho biết cô và chồng cũ chia tay trong văn minh, không có người thứ ba và vẫn dành cho nhau sự tôn trọng. Sau đổ vỡ, người đẹp tập trung cho công việc và gần như không chia sẻ nhiều về đời sống riêng.

Ít năm sau, Tuyết Lan tìm thấy hạnh phúc mới bên Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thiện Khanh. Cả hai quen nhau trong thời gian cùng sinh sống tại Singapore và âm thầm đồng hành suốt nhiều năm trước khi quyết định về chung một nhà. Tháng 3/2024, cặp đôi tổ chức đám cưới tại TP.HCM với sự tham dự của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp trong giới thời trang.

Trong nhiều chia sẻ, Tuyết Lan cho biết ông xã là người luôn mang đến cho cô cảm giác bình yên, động viên và đồng hành trong mọi giai đoạn của cuộc sống.

Tuyết Lan có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thiện Khanh

Sau đám cưới, cuộc sống của nữ siêu mẫu bước sang một chương mới khi cô mang thai con đầu lòng. Tháng 8/2025, Tuyết Lan chính thức lên chức mẹ. Trong thai kỳ, cô tăng khoảng 15kg và từng trải qua những tháng đầu nghén khá vất vả. Dù vậy, người đẹp vẫn duy trì vận động nhẹ, giữ tinh thần tích cực và nhận được sự chăm sóc sát sao từ chồng.

Hiện tại, sau gần 10 tháng sinh con, Tuyết Lan mới bắt đầu quay trở lại tập luyện một cách bài bản. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ việc đến phòng gym không phải vì áp lực phải nhanh chóng lấy lại vóc dáng mà mong muốn cơ thể khỏe mạnh hơn để có đủ năng lượng chăm sóc gia đình.

Tuyết Lan trở lại với tập luyện sau 10 tháng sinh con đầu lòng

Dù là mẹ bỉm sữa nhưng Tuyến Lan vẫn dành thời gian để vừa chăm con vừa luyện tập

Những hình ảnh mới nhất cho thấy nữ người mẫu đã dần lấy lại thân hình săn chắc với vòng eo gọn gàng, cánh tay và đôi chân thon dài. Gương mặt gần như không thay đổi sau sinh, vẫn giữ những đường nét sắc sảo cùng thần thái sang trọng vốn là "thương hiệu" của cô.

Ở tuổi 36, Tuyết Lan không còn xuất hiện dày đặc trên các sàn diễn như trước mà dành nhiều thời gian cho gia đình và công việc cá nhân. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng và con, nhận được nhiều lời khen bởi cuộc sống bình yên, viên mãn.

Cuộc sống đời thường vibe "quiet luxury" của Tuyết Lan khiến nhiều người ngưỡng mộ

Tổng hợp/ Ảnh: FBNV