Nữ diễn viên Kim Min Hee từng được ví như "bông hoa lạ" của làng phim Hàn, một nhân tài hiếm có được nhiều nhà làm phim săn đón và là nàng thơ trong lòng bao khán giả. Ấy thế mà giờ đây khi nhắc đến cái tên Kim Min Hee người ta chỉ thấy ghét bỏ và buông lời chỉ trích.

"Bông hoa lạ" với sự nghiệp lừng lẫy

Người đẹp sinh năm 1982 bắt đầu sự nghiệp với vai trò là người mẫu và đã sớm xuất hiện trên các trang bìa dành cho thanh thiếu niên. Năm 17 tuổi, cô nhận vai diễn đầu tiên của sự nghiệp trong bộ phim School 2. Bộ phim đưa tên tuổi của cô trở nên nổi tiếng, song người đẹp vẫn nhận những lời chỉ trích tiêu cực vì khả năng diễn xuất kém cỏi thời đó.

Được đà nổi tiếng, Kim Min Hee tham gia nhiều khóa đào tạo diễn xuất, tích cực học hỏi kinh nghiệm từ các tiền bối và chăm chỉ nhận các vai diễn để thử sức bản thân. Sau năm 2008, Kim Min Hee từ chối các bộ phim truyền hình để tập trung cho mảng điện ảnh và từ đây sự nghiệp của nữ ngày càng thăng hạng.

Sau hơn một thập kỷ cống hiến cho nghệ thuật, Kim Min Hee trở thành minh tinh Hàn Quốc nhờ gặt hái hàng loạt giải thưởng danh giá như: Ảnh hậu Baeksang 2008 (phim Hellcats), Ảnh hậu Baeksang 2013 (phim Very Ordinary Couple). Năm 2016, người đẹp đóng chính trong phim điện ảnh The Handmaiden - và thắng lớn ở Liên hoan Cannes. Tác phẩm được đánh giá mang đậm chất châu Á và có phong cách hình ảnh bậc thầy. The Handmaiden được 175 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền phát hành, trở thành phim điện ảnh Hàn được xuất khẩu rộng rãi nhất lịch sử. Tác phẩm giúp Kim Min Hee đoạt Ảnh hậu Rồng Xanh.

Tiếp đó, nhờ diễn xuất trong phim On The Beach At Night Alone, Kim Min Hee trở thành mỹ nhân Hàn đầu tiên đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Berlin năm 2017. Cô thủ vai Young Hee - cô gái tốt bụng, ngọt ngào nhưng có nhiều cảm xúc dồn nén và nỗi đau không thể bày tỏ cùng ai. Vì vậy, cô chọn cách diễn thay đổi tâm trạng nhanh giữa các thái cực vui buồn, yêu thương, hờn giận. Giới chuyên môn quốc tế nhận xét Min Hee thành công khi biến hóa thành Young Hee lúc điềm tĩnh, bất cần, lạc quan, khi thô lỗ, nông nổi, tuyệt vọng chỉ sau vài ngụm rượu.



Cùng trong năm 2017, nữ diễn viên đóng chính trong bộ phim The Day After - tác phẩm tranh giải Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes. Dự án giúp Kim Min Hee giành nhiều giải thưởng lớn, trong đó có giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Asian Film Awards.

Tự huỷ sự nghiệp vì mối tình với người đáng tuổi bố

Khi sự nghiệp đang ở thời đỉnh cao, Kim Min Hee công khai nói lời yêu với đạo diễn Hong Sang Soo - người hơn cô 22 tuổi và đã có vợ. Bê bối tình ái này đã đẩy Kim Min Hee từ "viên ngọc quý" của điện ảnh Hàn trở thành mỹ nhân bị ghét bỏ nhất Hàn Quốc.

Chưa dừng lại ở đó, cư dân mạng còn đào lại tình trường của Kim Min Hee khi cô từng mặn nồng với các nam diễn viên nổi tiếng như Lee Jung Jae, Lee Soo Hyuk và Jo In Sung. Giờ đây, cô hứng chịu làn sóng chỉ trích và tẩy chay kịch liệt khi công khai hẹn hò với đạo diễn Hong Sang Soo. Truyền thông Hàn cho biết Hong Sang Soo đã phũ phàng với người vợ tần tảo suất 30 năm, thúc giục bà ly dị để nhanh chóng đến với Kim Min Hee. Về phía Kim Min Hee, cô được cho là còn ngang nhiên thách thức "chính thất".

Vụ việc khiến Kim Min Hee bị gia đình từ mặt, công ty quản lý chấm dứt hợp đồng, các thương hiệu chấm dứt hợp tác còn công chúng tẩy chay dữ dội. Đây được xem là vụ ngoại tình tai tiếng nhất làng giải trí Hàn Quốc.



Nhiều năm trôi qua, Kim Min Hee và người tình vẫn sánh vai dự các sự kiện trong và ngoài nước. Cặp đôi liên tục bị đồn chia tay nhưng nguồn tin cho biết họ vẫn gắn bó và đang sống chung ở nước ngoài. Hình ảnh gần đây nhất của cặp đôi tại một quán cà phê đã phần nào chứng minh mối quan hệ vẫn còn mặn nồng của cả hai trước sự bất bình của công chúng. Nhiều người cũng đã nhìn ra nhan sắc xuống cấp của Kim Min Hee với mái tóc hoa râm. Được biết hiện tại cô chỉ "sống bám" vào Hong Sang Hoo và không có cơ hội trở lại làng giải trí xứ kim chi.

https://kenh14.vn/my-nhan-bi-ghet-nhat-showbiz-42-tuoi-xuong-sac-dang-tiec-sai-lam-lon-nhat-su-nghiep-la-yeu-nguoi-dang-tuoi-bo-20240707231442726.chn