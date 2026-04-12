Mỹ nhân bị "cắm sừng" đáng thương nhất giờ viên mãn: Quan điểm dạy con riêng con chung đáng học hỏi

Nhắc đến Hồng Hân, nhiều người không chỉ nhớ đến một đại mỹ nhân nổi tiếng của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc) mà còn nghĩ ngay đến một cuộc đời đầy sóng gió. Từng khiến khán giả say đắm qua các bộ phim như Nguyên Chấn Hiệp, Như Lai Thần Chưởng, cô sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, phúc hậu với đôi mắt biết nói, đến mức nhà văn Nghê Khuông từng nhận xét: "Đẹp đến mức nhìn một lần là khó quên".

Thế nhưng, phía sau ánh hào quang ấy lại là một đời tư nhiều trắc trở. Khi còn trẻ, Hồng Hân từng có mối tình với Mạc Thiếu Thông. Cuộc tình kết thúc đúng lúc cô phát hiện mang thai, buộc nữ diễn viên phải lựa chọn làm mẹ đơn thân trong sự chỉ trích của dư luận. Những năm tháng một mình sinh con, nuôi con trai nơi đất khách không hề dễ dàng nhưng cũng chính quãng thời gian ấy đã rèn nên một người phụ nữ mạnh mẽ và đầy bản lĩnh.

Hồng Hân lúc trẻ

Sau này, cô kết hôn với Trương Đan Phong, tưởng chừng tìm được bến đỗ bình yên khi có chung 1 cô con gái. Nhưng biến cố một lần nữa ập đến khi nam diễn viên vướng scandal ngoại tình năm 2019. Giữa làn sóng dư luận kêu gọi ly hôn, Hồng Hân chọn cách im lặng và tiếp tục duy trì gia đình. Quyết định này từng gây tranh cãi.

Điều đáng nói là, vượt qua mọi ồn ào, hiện tại điều khiến công chúng ngưỡng mộ nhất ở Hồng Hân không còn là nhan sắc mà chính là cách cô dạy con.

Con trai lớn Trương Hạo Liêm là minh chứng rõ ràng nhất. Dù lớn lên trong hoàn cảnh thiếu vắng cha ruột, nhưng cậu không hề mặc cảm hay lệch lạc. Trái lại, anh cao 1m88, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải và bước chân vào showbiz với hình ảnh một chàng trai điển trai, điềm đạm.

Quan trọng hơn, cách anh đối xử với em gái cùng mẹ khác cha, Trương Hy Đồng mới thực sự khiến nhiều người xúc động. Trong cuộc sống thường ngày, anh luôn ở bên chăm sóc em, từ những chi tiết nhỏ nhất. Trong một lần xuất hiện ở sân bay, giữa đám đông đông đúc, anh chủ động đi chậm lại để sánh bước cùng em, tránh để em bị chen lấn, một hành động nhỏ nhưng đầy ấm áp.

Đặc biệt, trong dịp sinh nhật em gái gần đây, Trương Hạo Liêm đăng tải loạt ảnh và video với lời chúc giản dị: "Công chúa nhỏ, chúc em sinh nhật vui vẻ". Những cử chỉ như ôm sát, hôn má, đút bánh… thể hiện sự cưng chiều không giấu giếm. Không ít cư dân mạng phải thốt lên: "Đây chính là anh trai quốc dân".

Trương Hạo Liêm đăng tải loạt ảnh và video với lời chúc giản dị: "Công chúa nhỏ, chúc em sinh nhật vui vẻ".

Sự gắn bó giữa hai anh em không phải tự nhiên mà có. Nó phản ánh rõ ràng quan điểm nuôi dạy con của Hồng Hân.

Thực tế cho thấy, trong nhiều gia đình tái hôn, khoảng cách giữa anh chị em khác cha hoặc khác mẹ là điều khó tránh. Nhưng ở gia đình Hồng Hân, điều đó gần như không tồn tại. Hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau, chia sẻ cuộc sống và hình thành một mối liên kết tự nhiên như ruột thịt.

Không chỉ vậy, hình ảnh Trương Hạo Liêm sánh bước cùng mẹ trên thảm đỏ cũng khiến nhiều người ấn tượng. Anh luôn đứng cạnh bảo vệ mẹ, những cử chỉ tự nhiên nhưng đầy tinh tế thể hiện sự hiếu thảo và trưởng thành. Nhìn họ, không ít người còn nhầm tưởng là chị em thay vì mẹ con.

Có thể nói, Hồng Hân đã làm được điều không phải ai cũng làm được: biến một gia đình từng nhiều biến cố trở thành một tổ ấm hài hòa. Cô không dùng lời nói để chứng minh, mà dùng chính kết quả là hai đứa con hiểu chuyện, yêu thương nhau và biết trân trọng gia đình.

Sau tất cả những sóng gió, từ một mỹ nhân từng bị gọi là "đáng thương nhất vì bị phản bội", Hồng Hân của hiện tại lại khiến người ta ngưỡng mộ theo một cách khác: bình yên, bền bỉ và đầy trí tuệ trong cách làm mẹ.

Có lẽ, giá trị lớn nhất mà cô mang lại cho các con không phải là vật chất hay danh tiếng mà chính là một môi trường sống đầy yêu thương.

Theo 163