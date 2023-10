Mỹ nhân 21 tuổi vẫn đóng học sinh cấp 1 quá xuất sắc, trẻ trung tới độ ai cũng tưởng sao nhí

Chuyện "cưa sừng làm nghé", đóng nhân vật trẻ hơn mình cả chục tuổi chẳng phải việc gì lạ lẫm với trên màn ảnh Hàn. Gần đây nhất, ở bộ phim Doona!, dàn diễn viên ngoài 30 cũng nhập vai học sinh, sinh viên cực mượt, dù ngoại hình của họ đôi lúc chưa giống độ tuổi nhân vật cho lắm.

Nhìn lại những màn trẻ hóa trên màn ảnh Hàn bao năm qua, xuất sắc nhất có lẽ chưa ai vượt mặt được nữ diễn viên Kim Yoon Hee. Năm 2021, khi vừa tròn 21 tuổi, cô gây sốc cho khán giả khi đóng… học sinh cấp 1 trong webdrama Bad Boy. Năm đó, nếu không đọc tiểu sử diễn viên thì ai cũng nghĩ rằng, Yoon Hee thực sự là một diễn viên nhí. Việc sở hữu vóc dáng nhỏ con, gương mặt đáng yêu như một đứa trẻ khiến Yoon Hee thuận lợi "đánh lừa" khán giả.

Kim Yoon Hee đóng học sinh cấp 1

Hiện tại, 2 năm sau màn trẻ hóa quá xuất sắc của Yoon Hee, vẫn không có diễn viên Hàn nào có thể cưa sừng làm nghé xuất sắc như vậy. Chính bởi vậy khi vai diễn của Yoon Hee bất ngờ được nhắc lại trên mạng xã hội, khán giả vẫn vô cùng choáng ngợp.

Trông cô cứ như ngang tuổi bạn diễn nhí của mình

Trong sự nghiệp của mình, Kim Yoon Hee chủ yếu chỉ tham gia đóng các phim webdrama và làm influencer (người có tầm ảnh hưởng) trên MXH. Bad Boy cho đến nay cũng là dự án đáng chú ý nhất của nữ diễn viên trẻ. Trong hai năm qua, cô còn đóng thêm một số dự án nữa như Pepero Was Taken Away on Pepero Day, 187cm 151cm Bully nhưng không được chú ý.

Hiện tại, Kim Yoon Hee đã 23 tuổi nhưng vẫn trẻ trung xuất sắc. Gương mặt của cô không hề thay đổi sau 2 năm, thậm chí còn trẻ trung, đáng yêu hơn. Có lẽ cũng chính bởi diện mạo quá trẻ trung này mà cô gặp khó khăn trong việc tìm kiếm vai diễn cho mình.

Những hình ảnh hiện tại của Kim Yoon Hee

Nguồn ảnh: Hancinema