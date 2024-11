Mỹ nam thắng kiện vụ bị gãy xương gò má

Trang Allkpop cho biết, Tòa án dân sự số 8 của Quận phía Tây Seoul – Hàn Quốc, đã ra phán quyết cuối cùng có lợi một phần cho Choi Bo Min. Theo đó, hai bị cáo là "A" – người vung gậy đánh golf trúng mặt nam diễn viên và "B" – người điều hành sân tập golf, đều bồi thường cho nạn nhân.

Choi Bo Min thắng kiện

"A" và "B" phải trả cho Choi Bo Min tổng cộng 12 triệu won (khoảng hơn 218 triệu đồng). Đây là chi phí y tế và bồi thường thiệt hại tinh thần. Trong đơn kiện, Choi Bo Min yêu cầu bồi thường thêm 35 triệu won thu nhập bị mất từ 12 hợp đồng phải hủy trong quá trình hồi phục sau chấn thương đã bị bác bỏ, xem như không liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn.

Sự cố xảy ra năm 2022 tại một sân tập golf ở Thành phố Goyang, Tỉnh Gyeonggi. Choi Bo-min đang sử dụng khung tập của mình thì "A" ở khung tập bên cạnh vung gậy vô tình đánh vào mặt nam diễn viên.

Thẩm phán cho rằng người điều hành sân tập golf phải cung cấp cơ sở an toàn để ngăn ngừa rủi ro cho người sử dụng. "B" đã vi phạm nghĩa vụ chăm sóc khách hàng khi không cung cấp đủ các biện pháp an toàn dẫn đến tai nạn nên phải chịu trách nhiệm.

Thẩm phán cũng lưu ý rằng "A" lẽ ra phải thận trọng hơn, kiểm tra xung quanh và đảm bảo cú vung gậy của mình an toàn. Tuy nhiên, Choi Bo Min cũng có một phần trách nhiệm vì không tự thực hiện các biện pháp an toàn phòng ngừa. Anh có thể lường được rủi ro, xét đến khoảng cách gần nhau giữa các khung tập nhưng lại không cảnh giác.

Choi Bo Min 24 tuổi, từng là một ca sĩ thần tượng trước khi chuyển sang đóng phim. Một số phim anh đóng: "18 Again", "Twenty – Twenty", "Melting me softly", "Miracle", "The Grotesque Train"…