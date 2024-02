Mỹ nam suốt 5 năm chưa từng thất bại, gây sốt ở phim mới chỉ nhờ "thổi kẹo cao su"

Nhắc đến Nghịch Lý Kẻ Sát Nhân, người khán giả nhớ tới đầu tiên có lẽ là Choi Woo Sik cùng màn lột xác xuất sắc trong vai sát nhân bất đắc dĩ Lee Tang. Thế nhưng để tác phẩm thành công được như hiện tại, không thể bỏ qua công sức của Son Seok Koo cùng màn trình diễn vô cùng xuất sắc. Trong phim, anh vào vai thám tử Jang Nan Gam, người vô cùng thông minh, nhạy bén, cuồng công lý, lẽ phải và sẵn sàng chiến đấu hết mình để tìm ra kẻ thủ ác. Anh là người duy nhất trong sở cảnh sát quyết tâm theo đuổi vụ án của Lee Tang đến cùng, chính vì vậy xuyên suốt bộ phim, khán giả sẽ được theo dõi cuộc rượt đuổi, đấu trí giữa hai nhân vật.

So với một Choi Woo Sik bùng nổ và lột xác hoàn toàn thì Son Seok Koo có phần "an toàn" hơn khi vai diễn này không mang tính thử thách quá cao đối với anh. So với những vai diễn trước đây, vai Nam Gan có vẻ khá dễ để một diễn viên thực lực như Son Seok Koo có thể đảm nhận. Vì vậy nên anh không được chú ý nhiều như Choi Woo Sik. Thế nhưng chuyện Son Seok Koo rất xuất sắc và vô cùng quyến rũ là điều không thể không nhắc tới.

Vào vai một thám tử tâm huyết với nghề, Son Seok Koo xuất hiện với tạo hình tương đối đơn giản, điểm nhấn là bộ râu làm nên nét trưởng thành, bụi bặm của nhân vật. Dù không chải chuốt màu mè nhưng Son Seok Koo vẫn vô cùng điển trai, nét đẹp trưởng thành, phong trần, sự lạnh lùng và nụ cười nhẹ đặc trưng khiến khán giả mê mệt. Đặc biệt trong phim, anh còn tạo ra vẻ bất cần của nhân vật bằng thói quen nhai và thổi kẹo cao su mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi đang điều tra phá án. Trên mạng xã hội, những khoảnh khắc anh thổi kẹo cao su được khán giả tích cực truyền tay nhau.

Trước Nghịch Lý Kẻ Sát Nhân, Son Seok Koo toàn đóng những bộ phim nặng tâm lý, hành động. Anh bắt đầu nổi tiếng từ năm 2019 với bộ phim Tổng Thống 60. Từ đó cho đến nay, Son Seok Koo chưa từng một lần thất bại, các dự án phim của anh đều tạo được tiếng vang lớn hoặc được giới chuyên môn đánh giá cao. Những tác phẩm nổi bật phải kể đến như D.P, Nhật Ký Tự Do Của Tôi, Big Bet,...

Nguồn ảnh: Netflix