Mỹ nam phim Việt từng bị chê "diễn đơ" nay được khen hết lời, đóng phản diện quá hay khiến người xem khiếp sợ

Xây dựng thành công nhân vật phản diện biến thái đáng sợ

Trong bộ phim Biệt Dược Đen hiện đang lên sóng giờ vàng VTV, Bình An là cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người xem. Anh vào vai Long, một trong hai thủ lĩnh của City Boy cũng từng là nghi phạm trong vụ án đầu phim. Ban đầu, Long trong mắt khán giả chỉ là một tay công tử ăn chơi, đua đòi, cậy tiền của bố để sống phá hoại. Thế nhưng các về sau, Long càng lộ ra bộ mặt bệnh hoạn của mình.

Tạo hình của Bình An trong vai Long

Sau khi vụ án của Vương khép lại, Long tự tin mình trắng án, có thể tiếp tục nhởn nhơ mà tiếp quản City Boy. Thế nhưng giấy không gói được lửa, ông Phi (Vĩnh Xương) - bố của Long - có thể nhìn thấu tâm can của con trai. Từ việc trong quá khứ, chính Long đã giết hại nhân tình của bố, khi anh còn là một cậu sinh viên đến chuyện Long cũng muốn dùng cách thức tương tự để giết hại Vương. So với một Đạt "điên" có dáng vẻ của bệnh nhân tâm thần, Long tuy luôn tỉnh táo, bình thường, xuất hiện với hình ảnh thư sinh điển trai nhưng thực chất lại là kẻ có suy nghĩ lệch lạc, biến chất nhất trong hội City Boy. Một phản diện thực sự khiến khán giả phải dè chừng!

Diễn xuất tiến bộ, lột xác hoàn toàn khỏi những hình tượng cũ

Cùng với những người trong hội phản diện, vai Long của Bình An được cho là điểm sáng của cả bộ phim Biệt Dược Đen khi mà hội chính diện trong phim xuất hiện khá nhạt nhòa. Bình An vì vậy cũng nhận được rất nhiều bình luận khen ngợi từ khán giả, người xem phải bất ngờ với những màn thể hiện hiện đáng sợ của anh, nhất là trong phân cảnh hồi tưởng, khi Long thẳng tay giết người.

Phân cảnh đáng sợ của Bình An

Trong quá khứ, Bình An từng rất nhiều năm bị chê bai thậm tệ về diễn xuất, "vừa đơ vừa nhạt" là từ khóa mà khán giả nói về nam diễn viên điển trai này. Phải tới thời điểm đóng Đừng Làm Mẹ Cáu, Bình An mới dần được khán giả nhìn nhận lại về năng lực. Và tới tác phẩm lần này thì anh thực sự có một màn lột xác, tiến bộ vượt bậc. Đài từ, biểu cảm, cách nhập vai của Bình An đều khá hơn trước rất nhiều.

Khán giả khen ngợi Bình An

Không chỉ tiến bộ, vai Long còn đánh dấu một màu sắc mới của Bình An. Trước đây anh thường xuyên đảm nhận vai trai hư ngoại tình, cặp kè với "máy bay bà già" hoặc là kiểu nam chính phim tình cảm. Lần này là một kiểu vai rất khác, một phản diện đúng nghĩa chứ không chỉ đơn thuần là khiến khán giả ghét bỏ bởi chuyện yêu đương rắc rối. Khán giả rất ủng hộ màn lột xác này của Bình An, tin rằng đây sẽ khởi điểm cho hành trình đi tìm những màu sắc mới của nam diễn viên.

Nguồn ảnh: VTV