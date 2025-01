Bộ phim Đi Về Miền Có Nắng hiện đã lên sóng đến tập 2 và nhanh chóng trở thành chủ đề được nhiều khán giả quan tâm. Bên cạnh sự xuất hiện xinh đẹp của Yên Đan thì nam chính Bình An cũng là một cái tên hot sau 2 tập đầu. Trong phim anh vào vai Đình Phong - chàng thiếu gia giàu có - người phải trở về nhà tiếp quản sản nghiệp của gia đình sau thời gian dài sinh sống ở nước ngoài.

Sau 2 tập đầu, khán giả đã hình dung được sơ qua về mối quan hệ của Đình Phong với hai nữ chính cũng như với gia đình của anh. Bố anh - ông Phan - là một ông chủ giàu có nhưng hai bố con không có tiếng nói chung sau khi mẹ qua đời. Anh có mối quan hệ thân thiết với Tường Vân (Yên Đan), luôn coi Tường Vân là em gái nhưng Vân lại muốn mối quan hệ giữa hai người có thể tiến xa hơn. Vừa trở về Việt Nam, Đình Phong đã tức tốc tới gặp và mừng sinh nhật cô em gái này làm Tường Vân càng nuôi hi vọng có thể chiếm lấy trái tim crush. Nữ chính còn lại trong phim là Ánh Dương (Khánh Ly), bà mẹ đơn thân trải qua quá khứ đau khổ. Cô được ông Phan thuê làm trợ lý và ngay tập 1, cô đã ghét Đình Phong ra mặt khi phải làm nhiệm vụ đón cậu thiếu gia này về nhà.

Đình Phong và Ánh Dương ghét nhau ngay từ lần gặp đầu tiên

Có thể thấy, nhân vật Đình Phong của Bình An là trung tâm câu chuyện, khi anh phải giải quyết rất nhiều mối quan hệ rắc rối trong tương lai. Sự bất hòa với bố, những uẩn khúc trong quá khứ của các bậc phụ huynh, mối quan hệ tay ba với 2 cô gái và cả chuyện tiếp quản công việc mới,... đều đang chờ Đình Phong giải quyết trong tương lai. Người xem muốn biết chàng thiếu gia có vẻ "chưa chịu lớn" này sẽ phải trải qua biến cố gì để trưởng thành.

Sau 2 tập đầu với thời lượng rất ngắn, về diễn xuất của Bình An thì có lẽ còn khá sớm để đưa ra những đánh giá khách quan nhưng về diện mạo thì anh đã nhận được rất nhiều lời khen. Một lần nữa lại vào vai công tử có gia cảnh tốt và tính tình khá ương ngạnh, Bình An vẫn nổi bật với dáng vẻ đúng chuẩn một thiếu gia. Dù trang phục, tạo hình theo phong cách trẻ trung, không phải kiểu tài phiệt giàu sang nhưng vẫn rất nhiều khán giả để lại những bình luận cho rằng họ thấy ở Bình An dáng vẻ của một... người giàu, đúng chuẩn sinh ra để đóng vai công tử ngang ngạnh. Thêm vào đó cũng có nhiều người khen ngợi sự điển trai, trẻ trung của anh trong lần tái xuất màn ảnh này.

Bình An sinh năm 1993, vào nghề tới nay đã được 11 năm. Anh nổi tiếng bởi sở hữu diện mạo điển trai, đúng chuẩn một hot boy. Về sự nghiệp phim ảnh, sau những năm đầu diễn xuất còn gây tranh cãi thì thời gian gần đây, Bình An được cho là đã có nhiều nỗ lực, diễn xuất linh hoạt hơn nhiều. Một số tác phẩm nổi bật của anh trên sóng VTV phải kể đến như Những Cô Gái Trong Thành Phố, Gara Hạnh Phúc, Biệt Dược Đen,...

Nguồn ảnh: VTV