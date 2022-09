Mỹ nam lai Tây của Hậu Duệ Mặt Trời sau 6 năm: 49 tuổi vẫn quá đẹp, sự nghiệp bình lặng

David Lee McInnis là nam diễn viên, người mẫu mang trong mình 3 dòng máu: Đức, Irish và Hàn Quốc. Trong quá khứ, anh từng nổi danh nhờ một vai diễn nhỏ trong Hậu Duệ Mặt Trời và “bom tấn 800 tỷ” Mr. Sunshine. Ở Hậu Duệ Mặt Trời, David thủ vai trùm buôn ma túy và vũ khí nguy hiểm Agus, dù xuất hiện có rất ít nhưng lại khiến khán giả mê mẩn bởi vẻ ngoài của mình. Ngoài ra anh cũng được biết là có mối quan hệ khá thân thiết với Song Joong Ki sau vai diễn nhỏ này.

David rất thân thiết với Song Joong Ki

Sinh ra và lớn lên ở Mỹ, David ra mắt lần đầu cũng là ở một bộ phim Mỹ mang tên The Cut Runs Deep (1999). Nhờ việc bộ phim gây tiếng vang lớn ở Hàn Quốc, David bắt đầu được để ý tới, từ năm 2001, anh bắt đầu trở thành gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng xứ kim chi. Anh cũng sớm có được vai diễn đầu tiên trong một bộ phim A Moment to Remember của Son Ye Jin.

Trong sự nghiệp của mình, David đóng cả phim Hàn, phim Mỹ, thậm chí là cả phim Trung thế nhưng sự nghiệp của anh nhìn chung khá bình lặng, chủ yếu toàn đóng vai phụ, ít khi tạo được tiếng vang lớn. Sau Hậu Duệ Mặt Trời, Mr. Sunshine là dự án được chú ý nhất của anh. Ngoài ra anh còn đóng khá nhiều phim nhưng các vai diễn đều không thực sự nổi bật. Loạt phim đó phải kể đến như Man to Man, Kill It, Mr. Zoo: The Missing VIP,...

Mr. Sunshine

Man to Man

Hiện tại, David đã 49 tuổi, vẫn bền bỉ đóng phim và làm mẫu ảnh. Ở tuổi 49, anh vẫn vô cùng phong độ.

Hình ảnh gần đây của David

Nguồn ảnh: Hancinema