Bộ phim Hierarchy (Thứ Bậc) hiện đang bị liệt vào hàng "rác phẩm" học đường của năm 2024 vì nội dung gây thất vọng lớn. Bộ phim leo lên vị trí top 2 trên BXH phim không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất toàn cầu ở nền tảng Netflix, đứng top 1 ở nhiều nước châu Á như Thái Lan, Việt Nam... chủ yếu là nhờ dàn diễn viên visual đỉnh cao.

Song không phải 3 diễn viên chính, nam phụ Lee Won Jung mới là nhân vật thu hút sự chú ý lớn từ công chúng. Thủ vai người thừa kế Woo Jin của 1 ông lớn giới chính trị chuẩn bị tranh chức Tổng thống, nam diễn viên này trở thành cái tên "hot hòn họt" sau 1 đêm sau cảnh nóng gây sốc với cô giáo ở ngôi trường trung học Jooshin trong Hierarchy. Tìm hiểu kỹ profile, khán giả mới phát hiện ra nhiều thông tin gây ngỡ ngàng về chàng mỹ nam sinh năm 2001 này. Dù là tân binh, Lee Won Jung vẫn tỏ rõ cá tính táo bạo, thẳng thắn hiếm có trong làng giải trí xứ Hàn và có tiềm năng lớn đến mức được "ông lớn giải trí" HYPE săn đón.

Sau cảnh nóng gây sốc với cô giáo...

... nam phụ Lee Won Jung thu hút được sự chú ý lớn từ công chúng

8 lần từ chối "ông lớn" HYPE vì 1 lý do đáng ngưỡng mộ

Lee Won Jung sinh năm 2001, sinh ra và lớn lên ở San Francisco, California. Dù không sở hữu ngoại hình đẹp trai ngời ngời đúng kiểu được ưa chuộng ở xứ Hàn như 2 nam chính của Hierarchy là Lee Chae Min (thủ vai Kang Ha) và Kim Jae Won (thủ vai Kim Ri An), nhưng Won Jung lại có được vẻ ngoài thu hút và toả sáng đúng kiểu idol Kpop. Đây là 1 trong những yếu tố giúp anh chàng được tập đoàn HYPE để ý.

Trước bộ phim học đường gây tranh cãi này, Lee Won Jung ra mắt với vai trò diễn viên trong bộ phim Class of Lies (2019) và xuất hiện trong loạt tác phẩm đình đám như Live On, Brain Works... Nhưng màn thể hiện khiến khán giả bất ngờ hơn cả của nam diễn viên này là trong tác phẩm gây bão toàn cầu Extraordinary Attorney Woo. Dù chỉ diễn vai "siêu phụ" trong 1 tập của bộ phim, anh chàng đã được khán giả chú ý nhờ ngoại hình sáng và diễn xuất tự nhiên. Chỉ sau 4 năm ra mắt, Won Jung đã giành chiến thắng giải Diễn viên mới xuất sắc nhất tại KBS Drama Awards 2023 nhờ vai diễn trong bộ phim My Perfect Stranger.

Lee Won Jung sở hữu nét thu hút lạ, được các công ty giải trí lớn đánh giá là đậm nét quyến rũ của idol. Thế nhưng anh chàng này lại đam mê diễn xuất hơn cả và không có ý định trở thành thần tượng

Sau 4 năm ra mắt, Lee Won Jung đã nhanh chóng được chú ý và giành được giải thưởng trong lễ trao giải danh giá KBS Drama Awards 2023

Anh chàng từng được chú ý với vai diễn nhỏ trong bộ phim gây sốt toàn cầu Extraordinary Attorney Woo

Trước khi quyết định ra mắt với vai trò diễn viên, Lee Won Jung đã có quyết định gây sốc, đó là từ chối tận 8 lần "ông lớn" HYPE - tập đoàn giải trí đang quản lý loạt nhóm nhạc hàng đầu châu Á như BTS, SEVENTEEN, TXT, LE SSERAFIM, NewJeans, ILLIT... Xuất hiện trong chương trình Knowing Bros, Lee Won Jung cho biết anh được các công ty giải trí săn đón nhiều năm và thuyết phục trở thành idol, trong đó có cả HYPE với tận 7-8 lần ngỏ lời.

Nhưng thay vì nhận lời của đế chế giải trí quyền lực nhất nhì showbiz Hàn này, mỹ nam này tự tin tuyên bố rằng chừng nào HYPE quyết định đào tạo diễn viên thì anh mới nhận lời ra nhập công ty. Lee Won Jung cương quyết theo đuổi đam mê duy nhất là diễn xuất, nói không với ca hát. Tính cương quyết và mạnh mẽ theo đuổi mục tiêu riêng của anh chàng khiến khán giả không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ.

Dù được HYPE săn đón và mời tận 7-8 lần, nam diễn viên vẫn quyết từ chối...

... cơ hội trở thành idol và chung mái nhà với BTS, NewJeans...

Táo bạo trong cả chuyện hẹn hò

Nhận vai diễn người thừa kế trong Hierarchy, Lee Won Jung ban đầu khiến người xem chú ý với tuyến tình cảm gây sốc cùng cô giáo ham hư vinh. Nhưng đến cuối phim, nhân vật của anh chàng mới để lộ tình yêu thầm lặng với nữ phụ He Ra (do Chi Hae Won thủ vai). Đáng nói, cặp đôi này được công chúng "đẩy thuyền" mạnh mẽ không kém gì tình tay 3 của 3 diễn viên chính.

Theo Koreaboo, Lee Won Jung liên tục có tương tác đáng chú ý với đàn chị hơn 3 tuổi Chi Hae Won trên mạng xã hội. Mỗi lần nữ diễn viên Hae Won đăng ảnh, Lee Won Jung đều liên tục để lại bình luận khen ngợi. Không chỉ dừng lại ở mối quan hệ đồng nghiệp, Won Jung còn có tuyên bố khởi đầu cho mối quan hệ được cho là "phim giả tình thật" với Hae Won trên 1 bài đăng mới đây. Được fan gợi ý "Anh nên đưa chị ấy đi hẹn hò đi", nam diễn viên này tuyên bố 1 câu táo bạo: "Tất nhiên rồi, tại sao không". Phản ứng của cặp diễn viên này không khỏi khiến khán giả phát cuồng, thậm chí hiệu ứng mang lại không kém gì bộ 3 Roh Jeong Eui - Lee Chae Min - Kim Jae Won.

Lee Won Jung tuyên bố về chuyện hẹn hò đàn chị hơn 3 tuổi Chi Hae Won ngay trên trang MXH của đàng gái

Không chỉ có tuyến tình cảm trên phim, cặp đôi phụ Lee Won Jung và Chi Hae Won còn gây chú ý với màn tương tác qua lại ngoài đời

Bộ 3 Roh Jeong Eui và Lee Chae Min - Kim Jae Won cũng đang được khán giả mê mẩn "đẩy thuyền"

Nguồn: Naver

https://kenh14.vn/my-nam-hot-nho-canh-nong-gay-soc-trong-rac-pham-top-1-netflix-8-lan-tu-choi-hype-tao-bao-tuyen-bo-hen-ho-ban-dien-hierarchy-2024061310413056.chn