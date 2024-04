Nhắc đến những mỹ nam điển trai, thực lực và có nhiều bộ phim chất lượng của màn ảnh Hàn hiện tại, Kim Soo Hyun là cái tên mà nhiều khán giả nghĩ đến. Anh gần như chưa từng nếm mùi thất bại với các dự án dài tập. Chỉ cần mỹ nam 36 tuổi đóng chính dự án nào, tác phẩm đó liền trở nên cực kỳ hot. Và dưới đây là 4 bộ phim hay nhất sự nghiệp của Kim Soo Hyun.

Kim Soo Hyun là một trong những "ông hoàng rating" của màn ảnh Hàn hiện tại.

Mặt Trăng Ôm Mặt Trời



Năm 2012, bộ phim Mặt Trăng Ôm Mặt Trời đã tạo ra sức hút khủng khiếp với rating trung bình đạt tới con số 30,17%. Tác phẩm này được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Jeong Eun Gwol, gây tiếng vang lớn ở cả trong lẫn ngoài Hàn Quốc, được mệnh danh là "Quốc dân điện thị kịch".

Bộ phim Mặt Trăng Ôm Mặt Trời do Kim Soo Hyun đóng chính từng tạo nên một cơn địa chấn thực thụ.

Trong quá khứ, Thế tử Lee Hwon và nàng tiểu thư Yeon Woo từng được ban hôn. Tuy nhiên, Yeon Woo đã bị ám hại bởi một thế lực trong triều đình bởi họ muốn đưa Yoon Bo Kyung lên vị trí Thế tử phi. Ai cũng tin rằng Yeon Woo đã chết, ngoại trừ Lee Hwon. Cũng chính vì thế, anh từ chối yêu thêm bất cứ cô gái nào khác.

Đây là tác phẩm có rating cao nhất trong số các bộ phim mà Kim Soo Hyun đóng chính.

8 năm sau, Lee Hwon giờ đây đã trở thành một vị vua trẻ, còn Yeon Woo trở thành nữ pháp sư Wol. Lee Hwon muốn điều tra vụ án năm xưa. Dẫu vậy, anh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn vì thế lực hùng mạnh của Thái hậu muốn loại anh ra khỏi cuộc chiến quyền lực.

Ở bộ phim này, Kim Soo Hyun đảm nhận vai nam chính Lee Hwon. Anh nên duyên với Han Ga In, mỹ nhân từng được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hàn.

Vì Sao Đưa Anh Tới

Kim Soo Hyun nên duyên với "mợ chảnh" Jeon Ji Hyun trong siêu phẩm lãng mạn Vì Sao Đưa Anh Tới.

Nếu như "Mặt trăng ôm mặt trời" thuộc nhóm những bộ phim cổ trang Hàn ai cũng nên xem một lần, vậy thì Vì Sao Đưa Anh Tới có thể coi là tác phẩm cực kỳ nổi bật của thể loại lãng mạn hiện đại. Bộ phim phát sóng trong giai đoạn 2013-2014, ghi nhận mức rating khủng 24%.

Nội dung phim xoay quanh nhân vật Do Min Joon, một người ngoài hành tinh đến Trái Đất vào thời Joseon. Vì cố gắng cứu Yi Hwa, tình đầu của mình, Do Min Joon lỡ mất cơ hội rời đi.

Nếu là một fan của dòng phim lãng mạn hiện đại, bạn không thể bỏ qua Vì Sao Đưa Anh Tới.

Sau 400 năm mắc kẹt trên Trái Đất, Do Min Joon ở thời hiện đại đang là một giáo sư đại học. Anh là thầy giáo kiêm hàng xóm của nữ minh tinh nổi tiếng Cheon Song Yi. Do Min Joon và Cheon Song Yi dần yêu nhau sâu đậm. Thế nhưng lúc này, anh phải đối mặt với những mối nguy hiểm khó ngờ.

Ở bộ phim này, Kim Soo Hyun vào vai Do Min Joon. Anh nên duyên với "mợ chảnh" Jeon Ji Hyun.

Bay Cao Ước Mơ

Bay Cao Ước Mơ cũng nằm trong bộ sưu tập các bộ phim ghi nhận rating 2 chữ số của Kim Soo Hyun.

Thêm một bộ phim nữa đạt rating 2 chữ số của Kim Soo Hyun, đó là "Bay cao ước mơ" với thành tích 15,7%. Tác phẩm này kể về 6 học sinh và hành trình theo đuổi ước mơ của họ. Trong những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, họ đã cố gắng rèn luyện các kỹ năng cần thiết như ca hát, sáng tác, vũ đạo,... đồng thời có những rung động trong sáng của tuổi trẻ.

Ở Bay Cao Ước Mơ, Kim Soo Hyun vào vai Song Sam Dong, một chàng trai xuất thân nông thôn, mắc căn bệnh hiếm gặp nhưng lại là thần đồng âm nhạc. Song Sam Dong đem lòng yêu cô nàng xinh đẹp Go Hye Mi do Suzy thủ vai. Go Hye Mi muốn trở thành ca sĩ opera. Tuy nhiên vì khoản nợ của gia đình, cô phải chuyển hướng sang dòng nhạc pop.

Kim Soo Hyun và Suzy trong phim Bay Cao Ước Mơ.

Nữ Hoàng Nước Mắt

Cái tên cuối cùng trong danh sách đương nhiên là Nữ Hoàng Nước Mắt, bộ phim Hàn hot nhất thời điểm hiện tại. Ở các bộ phim lãng mạn xứ Kim Chi, việc một nam tổng tài yêu đương với một cô gái bình thường là điều không hiếm. Tuy nhiên, Kim Soo Hyun lại hóa thân thành "chàng Lọ Lem" Baek Hyun Woo và kết hôn với nữ tổng tài bá đạo Hong Hae In (Kim Ji Won).

Hiện tại, Nữ Hoàng Nước Mắt đang gây sốt màn ảnh Hàn. Bộ phim này hoàn toàn đủ sức phá mốc rating 20% trong nhữn tập tới.

Trong quá khứ, hai người kết hôn vì tình yêu đẹp như mơ. Dẫu vậy giờ đây, Baek Hyun Woo chỉ muốn đào thoát khỏi cuộc hôn nhân này càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, loạt biến cố xảy ra khiến tình yêu tưởng như đã chết giữa anh và vợ được tái sinh.



Tính đến thời điểm hiện tại, mức rating cao nhất mà "Nữ hoàng nước mắt" ghi nhận là 16,143%. Với việc diễn biến phim hứa hẹn càng ngày càng hấp dẫn ở nửa sau, kịch bản rating của tác phẩm này phá mốc 20% hoàn toàn có thể xảy ra.

Bộ phim Nữ Hoàng Nước Mắt do Kim Soo Hyun và Kim Ji Won đóng chính phát sóng vào các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên tvN.