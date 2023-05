Mỹ nam Hàn vào vai cameo vài phút vẫn gây sốt từng sang Việt Nam cùng dàn diễn viên đình đám

The Good Bad Mother - Người Mẹ Tồi Của Tôi đang là một trong những dự án phim được yêu thích nhất hiện nay của Hàn Quốc. Hành trình "chữa lành" cho con trai Kang Ho (Lee Do Hyun) của người mẹ Young Soon (Ra Mi Ran) được theo dõi xuyên suốt với tỷ suất người xem tăng dần theo từng tập, song còn thu hút người xem bởi nhiều nhân vật thú vị. Đặc biệt, có một cái tên chỉ đóng khách mời vài phút vẫn gây chú ý không kém các nhân vật chính.

Trong tập 5 vừa qua của The Good Bad Mother, sự xuất hiện của mỹ nam Shin Seung Ho trong vai trò đặc biệt khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Cảnh phim này xoay quanh việc ông Trot Baek muốn kiến nghị việc bà Young Soon có trang trại lợn bốc mùi với Bộ nông thôn của thị trấn. Lúc này, Shin Seung Ho xuất hiện vô cùng hoành tráng với vai trò nhân viên của Bộ nông thôn.

Shin Seung Ho đóng vai khách mời trong The Good Bad Mother

Dù chỉ xuất hiện vài phút trong tập 5 nhưng mỹ nam 9X đã "gây sốt" mạng xã hội bởi vẻ điển trai trong bộ âu phục, ra vẻ nghiêm túc trong khi bình thường hay vào những vai thú vị, hài hước. Tuy nhiên chính sự nghiêm túc của nhân vật tương phản với thái độ chống đối, "ăn vạ" của Trot Baek đã khiến cảnh phim vô cùng dở khóc dở cười.

Chỉ với vài cái nhướng mày, giọng điệu khó chịu một cách chuyên nghiệp khi ông Baek giở trò, Shin Seung Ho thành công tỏa sáng trong tập phim không thua gì nam chính Lee Do Hyun.

Shin Seung Ho điển trai trong vai nhân viên

Sinh năm 1995, Shin Seung Ho "bén duyên" với diễn xuất thông qua bộ phim học đường A-Teen vào năm 2018. Với ngoại hình cao lớn, điển trai chuẩn siêu mẫu, Shin Seung Ho nhanh chóng gây chú ý. Anh tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án đình đám như Khoảnh Khắc Tuổi 18, D.P, Love Alarm, hay gần đây nhất là siêu phẩm cổ trang Hoàn Hồn với vai thế tử Daeho.

Ngoài ra với riêng khán giả Việt, Shin Seung Ho còn có khoảng thời gian "gây sốt" khi bất ngờ có mặt tại Việt Nam mà không báo trước. Sau thành công của phim học đường Anh Hùng Yếu Đuối, chàng mỹ nam đã cùng các bạn diễn điển trai như Park Ji Hoon, Hong Kyung đến Việt Nam để nghỉ dưỡng. Ngoại hình điển trai, nổi bật và quyến rũ của nam diễn viên nhanh chóng được bắt trọn lại, khiến mạng xã hội bùng nổ. Nhiều khán giả hi vọng rằng Shin Seung Ho sẽ có nhiều phim thành công nữa để có thể sang Việt Nam chơi dài dài.

Shin Seung Ho sang Việt Nam

Ngoại hình điển trai như người mẫu của nam diễn viên

Ảnh: JTBC