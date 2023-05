4 phim Hàn hay về mẹ: Nữ phản diện "đỉnh" nhất 2022 gây bất ngờ

Ngày mai (14/5) chính là Ngày của Mẹ (Mother's day). Có rất nhiều cách để bạn thể hiện tình yêu với người phụ nữ quan trọng nhất trong đời. Và nếu muốn cùng mẹ xem một bộ phim, bạn có thể tham khảo những tác phẩm dưới đây.

Hãy chăm sóc mẹ (Take care of mom)

Cái tên đầu tiên trong danh sách là Hãy chăm sóc mẹ, bộ phim điện ảnh mới nhất của "người bà quốc dân" Kim Young Ok. Nhân vật trung tâm của phim là Jeong Mal Im, cụ bà 85 tuổi với tính cách khó chịu, sống một mình cùng chú chó trong ngôi nhà kiểu phương Tây cổ kính ở Daegu.

Hãy chăm sóc mẹ có sự tham gia của "người bà quốc dân" Kim Young Ok - nguồn: Han Cinema

Bà Jeong Mal Im có cậu con trai độc nhất là Jong Wook, người đang sống ở Seoul. Vì lo cho mẹ, Jong Wook muốn bà dọn tới sống cùng mình. Thế nhưng, bà đã từ chối do sợ làm ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình của con trai.

Jong Wook thuê Mi Seon đến chăm sóc cho mẹ. Tuy nhiên vì ghét việc mắc nợ con cái, bà Jeong Mal Im tìm cách đuổi Mi Seon đi. Dẫu vậy, về sau Mi Seon và bà Jeong Mal Im lại ngày càng thân thiết. Họ giống như mẹ và con gái thực sự.

Vào một ngày lễ, gia đình Jong Wook bất ngờ tới Daegu thăm bà. Chứng kiến Mi Seon mặc chiếc áo do vợ mình tặng, Jong Wook đã rất thất vọng. Đây cũng là sự kiện châm ngòi cho những mâu thuẫn âm ỉ bấy lâu giữa họ. Thế nhưng sau tất cả, tình cảm gia đình thiêng liêng giống như liều thuốc giúp hàn gắn mọi thứ và kéo mọi người xích lại gần nhau.

Điều ước cuối cùng của mẹ (A diamond in the rough)

Giống như Hãy chăm sóc mẹ, Điều ước cuối cùng của mẹ cũng có sự tham gia của một cái tên vô cùng quen thuộc, đó là bà mẹ quốc dân Kim Hae Sook. Nữ diễn viên vào vai Soon Ok, người có cậu con trai tên Ki Kang. Vì quá chán ngán với cuộc sống nơi thôn quê, Ki Kang đã quyết định tới Seoul tìm kiếm cơ hội làm giàu.

Dẫu vậy, đời chẳng như mơ và sau nhiều biến cố, Ki Kang lại bị cuốn vào vòng xoáy tù tội. Thậm chí, anh còn phải đối mặt với án tử. Điều này cũng chẳng khác nào án tử với bà Soon Ok. Thế nhưng, bà vẫn gắng gượng để có thể trở thành ánh sáng cho Ki Kang trong những ngày tháng đen tối nhất cuộc đời.

Nhìn cái cách bà gói đồ cho con, tự mình bắt xe đi xa hàng trăm cây số, cố gắng học chữ ở tuổi xế chiều để viết thư dân nguyện, tin rằng chẳng ai có thể cầm nổi nước mắt. Bộ phim là khúc nhạc đẹp nhưng buồn về tình mẫu tử. Đó cũng là lời nhắc nhở cho mọi người con trên thế gian rằng mẹ vĩ đại ra sao và hãy trân trọng từng phút giây ở bên cạnh mẹ.

Điều ước cuối cùng của mẹ chắc chắn sẽ lấy đi nhiều nước mắt của khán giả - nguồn: Han Cinema

Cái tên tiếp theo trong danh sách là Ngày không còn mẹ do hai diễn viên gạo cội Go Doo Shim và Kim Sung Kyun đóng chính. Kim Sung Kyun vào vai In Gyu, người đàn ông mang trong mình trí óc của một đứa trẻ do bị thiểu năng. Cũng bởi thế, bà mẹ Ae Soon phải làm mọi thứ để chăm sóc tốt cho đứa con của mình.

Cuộc sống của Ae Soon đầy bất hạnh khi bị bủa vây bởi đủ thứ khó khăn. Dẫu vậy, bà cảm thấy hạnh phúc khi được ở cạnh In Gyu. Chỉ là, mọi thứ đã thay đổi khi Ae Soon biết mình mắc bệnh nặng.

Ngày không còn mẹ là bộ phim tuyệt hay về tình mẫu tử - nguồn: Mydramalist

Bà hiểu rằng nếu sau này bản thân không còn nữa, In Gyu sẽ khó lòng sống nổi nếu không biết cách tự lập. Thế là, bà dạy cậu cách tự mình sinh tồn, từ chuyện nấu ăn cho di chuyển bằng phương tiện công cộng và còn rất nhiều việc khác nữa.

Hiển nhiên, đây đều là những việc bình thường với tất cả mọi người. Nhưng với In Gyu, anh lại gặp vô số khó khăn. Và nếu In Gyu cảm thấy khó một thì bà Ae Soon còn thấy khó mười. Tuy nhiên, tình thương con lớn lao đã mang cho bà sức mạnh để đương đầu với những gian nan tưởng chừng không thể vượt qua.

Nhắc tới những người mẹ đáng nhớ trên màn ảnh Hàn, sẽ là thiếu sót lớn nếu bỏ qua Yoo Rim trong Mẹ ơi đừng khóc. Đây là tác phẩm tái hiện vụ cưỡng hiếp của 41 nam thanh niên với một nữ sinh từng gây chấn động Hàn Quốc.

Yoo Sun vào vai người mẹ Yoo Rim trong Mẹ ơi đừng khóc - nguồn: Han Cinema

Sau khi ly hôn với chồng cũ, Yoo Rim sống một mình cùng cô con gái Eun Ah. Eun Ah thầm mến nam sinh đẹp trai tên Jo Han nên tìm cách lấy lòng hắn. Tuy nhiên về sau, Jo Han lại cùng những người bạn của hắn ta hiếp dâm Eun Ah. Chưa dừng lại ở đó, bọn chúng còn quay phim lại và dùng nó để buộc Eun Ah giữ bí mật.

Không thể chịu nổi áp lực quá khủng khiếp, Eun Ah chọn cách tự kết liễu cuộc đời. Trước nỗi đau đớn tột cùng mà con gái phải chịu đựng, Yoo Rim đã quyết định tự mình đi tìm công lý.

Vai nữ chính Yoo Rim được giao cho Yoo Sun, một trong những nữ phản diện để lại nhiều ấn tượng bậc nhất năm 2022 khi hóa thân thành nhân vật Han So Ra trong bộ phim đình đám Thiên nga bóng đêm.

Yoo Sun đã khắc họa một cách xuất sắc nỗi đau xé lòng của người mẹ mất con - nguồn: Han Cinema

Những gì Yoo Sun thể hiện ở Thiên nga bóng đêm là quá tuyệt vời, nhưng nhìn cái cách cô khắc họa nỗi đau đớn, căm phẫn, xót xa trước bi kịch của con gái với vai Yoo Rim, khán giả vẫn phải thốt lên kinh ngạc vì diễn xuất của sao mà quá chân thật, quá xuất sắc.

Rõ ràng, Mẹ ơi đừng khóc mang sắc thái khác với ba những bộ phim khác trong danh sách. Thực tế, đây là một tác phẩm thuộc thể loại báo thù. Thế nhưng bên cạnh thông điệp đừng bao giờ lơ là trước tội ác, tác phẩm này cũng cho ta thấy những người mẹ vĩ đại ra sao và tình thương con có thể mang tới cho họ sức mạnh lớn lao đến nhường nào.