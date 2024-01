Mỹ nam Hàn nổi tiếng "đẹp mà đơ" bất ngờ khoe diễn xuất thần sầu, ánh mắt đau lòng làm dân tình "suy" tập thể

Nhắc đến Song Kang, khán giả nghĩ tới một mỹ nam Hàn đẹp trai nức tiếng nhưng phong độ thất thường. Tuy nhiên mới đây, ngôi sao sinh năm 1994 đã có màn khoe diễn xuất ấn tượng trong tập 12 của phim My Demon.

Cụ thể, đó là ở phân cảnh Jeong Gu Won (Song Kang) và Do Do Hee (Kim Yoo Jung) cùng nhau thưởng thức đêm công diễn của Jin Ga Young. Lúc này, Jeong Gu Won đã đem những khúc mắc, lo sợ trong lòng ra để nói với Do Do Hee.

Sau khi hoàn toàn nhớ lại những gì xảy ra trong tiền kiếp của bản thân và được Thần cảnh báo rằng có thể bi kịch quá khứ sẽ tái diễn, anh đã luôn bị đặt vào trạng thái hoang mang, sợ hãi rằng một ngày kia, Do Do Hee sẽ chết đi giống như Wolsim.

Ở phân cảnh này, Song Kang đã thể hiện vô cùng tốt cảm xúc của nhân vật qua từng biểu cảm gương mặt, đặc biệt là ánh mắt đau lòng khiến người xem đồng cảm. Đến khi Jeong Gu Won được Do Do Hee "đả thông tư tưởng", gương mặt anh lại ánh lên hạnh phúc và quyết tâm bảo vệ tình yêu tới cùng.

Thực tế là không chỉ với phân cảnh này mà xuyên suốt từ đầu phim, màn thể hiện của Song Kang dù luôn rất ổn, xứng đáng được nhận những lời ngợi khen.

Bộ phim My Demon do Song Kang và Kim Yoo Jung đóng chính phát sóng vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần trên SBS.