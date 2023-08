Mỹ nam Hàn diễn đỉnh tới mức 7 năm qua chỉ có 1 phim thất bại, dân tình khen "đáng tin tưởng nhất hiện nay"

Dù tài giỏi đến đâu, diễn viên vẫn khó tránh được những pha va vấp, gặp thất bại với các dự án phim của mình. Song, cũng có những diễn viên được công chúng vô cùng tin tưởng khi rất hiếm khi có phim tệ, đơn cử như mỹ nam Hàn sau đây.

Theo một bài đăng tổng hợp đang "gây sốt" trên pannchoa, mỹ nam Nam Goong Min có sự nghiệp khó tin khi trong 7 năm qua, anh có gần như tất cả các dự án đóng chính thành công, đạt rating cao ngất ngưởng. Những dự án đó bao gồm Beautiful Gong Shim (rating trung bình 15,8%), Good Manager (rating trung bình 18,4%), Falsify (rating trung bình 12,4%), Doctor Prisoner (rating trung bình 15,8%), Stove League (rating trung bình 19,1%), Awaken (rating trung bình 6,2%), The Veil (rating trung bình 9,8%), One Dollar Lawyer (rating trung bình 15,2%) và My Dearest đang chiếu cũng đang có mức rating trên 10%.

Loạt dự án rating khủng của Nam Goong Min trong 7 năm qua

Trong số các phim đóng chính trong 7 năm qua, dự án dược cho là thất bại duy nhất của Nam Goong Min là The Undateables đóng cùng "nữ hoàng hài - lãng mạn" Hwang Jung Eum, với rating trung bình chỉ đạt 3,6%. Tuy vậy, Nam Goong Min vẫn được đánh giá cao về diễn xuất trong phim này, trong khi "tội lỗi" lại nằm ở cách diễn "một màu", an toàn quá mức của Hwang Jung Eum.

Thông tin về sự nghiệp của Nam Goong Min khiến khán giả vô cùng thích thú. Một số cư dân mạng gọi anh là "nam diễn viên đáng tin tưởng nhất hiện nay" khi 90% số phim anh đóng trong 7 năm qua đều bùng nổ và được đánh giá cao về chất lượng.

Khán giả bình luận: - Nhưng bằng một cách nào đó mà đến tận 2020 anh ấy mới có cho mình 1 giải daesang ở tuổi 42. - Kinh nghiệm nhiều năm của tôi là mỗi khi không biết xem gì thì tự động search Nam Goong Min. - Chỉ cần biết có Nam Goong Min đóng là coi, kịch bản thực sự chắc tay và hợp gu. - Tự tin nói đã cày 90% list phim trong post. Chú Min là bảo chứng cho ngoài diễn xuất xịn thì tay lựa kịch bản cũng đỉnh không kém, nên phim nào có chú thì mâm đó có mặt tui.

Hiện tại, Nam Goong Min đang ghi điểm với khán giả trong vai quý tộc Lee Jang Hyun của My Dearest, đóng cặp với bạn diễn kém 13 tuổi Ahn Eun Jin. Ban đầu người xem có phần nghi ngờ về độ lệch tuổi của cặp đôi, song diễn xuất và "chemistry" của Nam Goong Min và Ahn Eun Jin trong phim đã gây ấn tượng mạnh, khiến người xem "quắn quéo".