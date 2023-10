Mỹ nam được khen là “chiến thần đè bẹp nam chính”, nhan sắc đỉnh cao cân đẹp mọi tạo hình

Có vai nam phụ bùng nổ trong năm 2023, nam diễn viên sinh năm 1993 Thừa Lỗi cho thấy sức hút của mình. Sự nghiệp của anh thăng hoa chỉ từ một vai phụ, được khen ngợi hết lời về nhan sắc lẫn năng lực diễn xuất. Từ đó, anh được phong danh hiệu "chiến thần đè bẹp nam chính", đang dần dần giống với Trần Đô Linh - một trong những diễn viên chuyên đóng phụ nhưng là "nỗi sợ" của những ai đóng chính.



Xuyên suốt sự nghiệp của mình, Thừa Lỗi đa phần đóng vai phụ trong các dự án mà mình tham gia. Mặc dù không có nhiều thời lượng lên hình nhưng các vai diễn của anh đều gây chú ý nhờ nhan sắc nổi bật, gương mặt sáng và diễn xuất linh động. Trước cả Vân Chi Vũ, vai nam phụ của Thừa Lỗi trong Phương Pháp Khám Phá Tình Yêu khiến khán giả thích thú, lấn át cả diễn xuất gượng gạo của nam chính Cao Hãn Vũ.

Sau đó đến Vân Chi Vũ, hình tượng Cung Thượng Giác của Thừa Lỗi trở thành "cơn sốt", vượt mặt tất cả nhân vật nam khác bao gồm cả nam chính Cung Tử Vũ của Trương Lăng Hách. Cặp đôi Thượng Giác - Quan Thiển của nam diễn viên và Lư Dục Hiểu cho đến hiện nay vẫn được vô cùng yêu thích trên MXH.

Thừa Lỗi cân đẹp từ hiện đại đến cổ trang

Chính vì vậy, Thừa Lỗi được khen ngợi là nam phụ "cực phẩm", sở hữu visual hoàn toàn có thể "đè bẹp" bất kì nam chính nào. Trong thời gian gần đây, anh chàng đang ghi hình phim Nhan Tâm Ký cùng La Vân Hi và Tống Dật, và một lần nữa anh khiến La Vân Hi lu mờ. Cùng một tạo hình trên phim trường, thậm chí bị che kín mặt nhưng Thừa Lỗi vẫn nổi bật nhờ thân hình "chuẩn chỉ", trông chẳng khác gì nam chính cạnh La Vân Hi.

Thừa Lỗi tỏa sáng như nam chính, lu mờ cả La Vân Hi

Sắp tới, Thừa Lỗi còn 2 dự án nữa cũng đóng vai phụ là Rèm Ngọc Châu Sa và Đại Mộng Quy Ly. Nhiều khán giả dự đoán với phong độ hiện tại, Thừa Lỗi dễ dàng vượt qua nam chính Lưu Vũ Ninh ở Rèm Ngọc Châu Sa, khi nam diễn viên họ Lưu thường bị chê về tạo hình cổ trang. Mặt khác, Thừa Lỗi có một vai cameo ở Đại Mộng Quy Ly và đã khiến MXH "phát sốt" vì tạo hình vô cùng độc đáo, chắc chắn sẽ chiếm kha khá "spotlight" của dàn nhân vật chính.