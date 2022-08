Mỹ nam cổ trang mới nổi của màn ảnh Hàn: Thần tượng "đá" sân, diễn xuất quá ổn

Alchemy of Souls (Hoàn Hồn) là bộ phim cổ trang giả tưởng đình đám của Hàn Quốc. Thời điểm hiện tại, phim đang đi đến hồi kết với lời hứa hẹn sẽ sớm trở lại ở mùa hai. Bên cạnh cặp đôi chính, Seo Yul (Hwang Min Hyun) cũng là nhân vật được yêu mến không kém phần. Trong phim, Seo Yul là đại diện cho mùa thu, là một chàng trai dịu dàng, lãng tử. Anh là con trai thiên tài của gia đình Seo quý tộc, một người hoàn hảo về mọi mặt, khiến các cô gái xiêu lòng vì vẻ ngoài điển trai, trí thông minh hơn người. Thế nhưng Seo Yul giống như rất nhiều nam thứ phim Hàn khác, dù hoàn hảo về mọi mặt nhưng lại không có được tình yêu của nữ chính.

Vào vai "chàng thu" Seo Yul là nam diễn viên trẻ Hwang Min Hyun. Với gương mặt đẹp như tạc tượng, vẻ ngoài át vía dàn sao nam trong phim lại đảm nhận vai thiếu gia nên được khoác lên mình những trang phục nổi bật, Hwang Min Hyun khiến khán giả say đắm. Thêm vào đó, diễn xuất của Hwang Min Hyun cũng được đánh giá rất cao, nhất là trong những phân đoạn đòi hỏi diễn xuất nội tâm.

Hwang Min Hyun được cho là có vẻ ngoài nổi bật hơn hẳn các nam chính còn lại

Với màn thể hiện xuất sắc trong Hoàn Hồn, ít ai ngờ Hwang Min Hyun lại là một thần tượng đá sân, tân binh trong lĩnh vực diễn xuất. Vốn dĩ Hwang Min Hyun là cựu thành viên của nhóm nhạc NU'EST và Wanna One. Anh ra mắt chính thức với tư cách idol từ năm 2012, trước đó anh từng xuất hiện trong khá nhiều MV đình đám. Năm 2017, Hwang Min Hyun tham gia chương trình sống còn Produce 101 Season 2, dừng chân ở vị trí thứ 9 và đủ điều kiện trở thành thành viên của nhóm nhạc Wanna One. Sau đó anh đã hoạt động cùng Wanna One trong một năm và trở lại hoạt động nhóm khi NU'EST phát hành digital single đặc biệt A Song For You để kỷ niệm 7 năm.

Hwang Min Hyun được gọi với cái tên bạch mã hoàng tử của Kpop

Về sự nghiệp diễn xuất, năm 2013, anh có góp mặt trong sitcom Reckless Family với một vai diễn nhỏ không mấy nổi bật. Bẵng đi một thời gian dài, phải tới 2016, nam thần tượng mới tái xuất trong bộ phim Their Distance - một tác phẩm có sự góp mặt của 4 thành viên NU'EST. Tiếp đó vào năm 2021, anh tái xuất ở phim truyền hình Live On tuy nhiên đây không phải một tác phẩm thành công. Tới 2022, tên tuổi của Hwang Min Hyun bắt đầu phủ sóng nhờ bộ phim cổ trang Hoàn Hồn. Được biết sắp tới anh cũng sẽ trở lại ở phần 2 của bộ phim này.

Là một thần tượng đá sân, chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nhưng hiện Hwang Min Hyun đang được đánh giá khá cao. Khán giả kỳ vọng anh sẽ có nhiều cơ hội tỏa sáng hơn trong tương lai.

Nguồn ảnh: tvN