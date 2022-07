Mỹ nam cả đời nói không với bê bối: Đời tư sạch tới độ phóng viên phải bất lực, diễn xuất đỉnh miễn bàn

Idol đá sân diễn xuất, ghi điểm tuyệt đối nhờ năng lực nổi trội

Lee Joon tên thật là Lee Chang Sun, sinh năm 1988. Anh chính thức gia nhập làng giải trí với tư cách một ca sĩ vào năm 2009 cùng nhóm nhạc MBLAQ trong show diễn Legend of Rainism của nam ca sĩ Bi Rain. Ngoại hình nổi bật, có đủ khác kĩ năng cần thiết của một idol, Lee Joon nhanh chóng tạo dựng được chỗ đứng cho mình. Sau khi phát hành 1 album phòng thu, 7 album EP (dưới 30 phút) và 3 đĩa đơn thì vào tháng 10/2014, Lee Joon chính thức rời nhóm MBLAQ. Sau đó anh hoạt động solo một thời gian cho tới khi nhập ngũ vào tháng 10/2017.



Song song với sự nghiệp ca hát, Lee Joon cũng sớm đá sân sang lĩnh vực diễn xuất, thậm chí còn đóng phim ngay từ khi còn là một thực tập sinh. Cụ thể, năm 2008, anh thử sức với diễn xuất cùng một vai diễn nhỏ trong sitcom That Person is Coming. Tới năm 2009, khi đã được biết đến với vai trò ca sĩ, anh lại góp mặt trong bộ phim Ninja Assassin (Sát Thủ Ninja) do Bi Rain đóng chính. Đến năm 2010, Lee Joon được biết đến nhiều hơn với vai trò diễn viên khi góp mặt trong phim truyền hình Cuộc Sống Học Đường. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Lee Joon dần trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả yêu phim ảnh. Anh được biết đến như một diễn viên đa diện, có khả năng biến hóa linh hoạt cũng không ngần ngại làm xấu hình tượng vì vai diễn, điều mà không phải idol nào cũng dám làm. Một số tác phẩm nổi bật của Lee Joon phải kể đến như Ký Ức Kẻ Sát Nhân, Mr. Back, The Silent Sea, Thế Giới Tin Đồn hay mới đây nhất là phim cổ trang Bloody Heart.

Bloody Heart

Ký Ức Kẻ Sát Nhân

The Silent Sea

Đời tư sạch tới mức khiến Dispatch phải bó tay

Ngoài khả năng ca hát, diễn xuất nổi bật, Lee Joon còn được khán giả yêu mến bởi có nhân cách tốt. Giữa thời điểm showbiz rối ren đầy rẫy thị phi, Lee Joon dường như không hề có bất kì góc khuất đời tư nào. Thậm chí có thông tin cho biết Dispatch cũng phải bó tay, bỏ cuộc sau một thời gian dài đi theo điều tra, nhằm moi móc những hành động "không sạch" của anh. Tất cả những gì Dispatch ghi lại được xoay quanh lịch trình của Lee Joon chỉ gói gọn trong 2 hoạt động: làm việc ở phim trường và nghỉ ngơi tại nhà, thỉnh thoảng là tới nhà hàng quen thuộc. Anh thậm chí còn đưa hết tiền kiếm được cho bố mẹ và chỉ dùng một số ít để chi vào việc mua đồ thể thao. Khi được hỏi tại sao lại chi tiêu tiết kiệm như vậy, Lee Joon thành thật trả lời: "Kiếm được nhiều tiền hơn đồng nghiệp không phải là điều có thể tồn tại mãi mãi. Tôi nghĩ rằng sẽ rất nguy hiểm nếu cứ sống trong sự ảo tưởng đó. Vì vậy, tôi đang chuẩn bị cho tương lai của bản thân theo cách của riêng tôi".

Chi tiêu tiết kiệm cho bản thân nhưng lại có những tin đồn rằng Lee Joon thường xuyên làm từ thiện giấu tên. "Anh ấy từng quyên góp số tiền 10 triệu won cho Quỹ Phúc lợi Cộng đồng Hàn Quốc, nhưng phải đến khi họ vô tình tiết lộ tài khoản SNS của Lee Joon, mọi người mới biết rằng anh ấy chính là người đã quyên góp số tiền đó". - báo chí Hàn cho biết.

Tiết kiệm, giản dị, ngay thẳng và rất giàu lòng nhân hậu là những gì mà báo chí xứ Hàn nói về Lee Joon. Cũng vì những điều này mà sau bao năm làm nghề anh vẫn nói không với scandal, là một trong số những mỹ nam biểu tượng cho nhân cách đẹp.

Mối tình đáng tiếc với Jung So Min

Một trong số những thông tin đời tư hiếm hoi mà khán giả biết về Lee Joon là mối tình với mỹ nhân xinh đẹp Jung So Min. Hai người từng hẹn hò bí mật cho đến khi bị Dispatch khui ra. Suốt 3 năm kể từ ngày bị khui tin hẹn hò, hai người vẫn âm thầm ở bên nhau, hạnh phúc ngọt ngào nhưng tuyệt đối không dùng chuyện đời tư để quảng bá cho hình ảnh hay tác phẩm của mình.

Tưởng đâu mối tình này sẽ mãi bền chặt, nào ngờ vào tháng 6/2020, hai người chính thức đường ai nấy đi trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Công ty quản lý của hai diễn viên Lee Joon và Jung So Min đưa ra thông báo về lý do chia tay rằng cả hai bận rộn tới mức không có thời gian dành cho đối phương.

