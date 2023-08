Mỹ nam 10 năm nhan sắc không đổi, từng bị đồn khiến Song Hye Kyo chia tay người yêu chỉ vì một bộ phim

Thời điểm hiện tại Moving đang bộ phim nổi đình đám bởi quy tụ dàn diễn viên quá khủng cùng chất lượng kịch bản vượt trội. Phim đánh dấu sự trở lại của Jo In Sung trên màn ảnh nhỏ sau tận 9 năm không nhận vai chính truyền hình để dành thời gian cho phim điện ảnh. Khán giả vô cùng bất ngờ bởi diện mạo quá trẻ đẹp của mỹ nam 42 tuổi. So với thời điểm cách đây 9 năm ở It's Okay, That's Love hay 10 năm ở Gió Đông Năm Ấy, diện mạo của Jo In Sung không hề thay đổi gì.

Gió Đông Năm Ấy năm 2013

It's Okay, That's Love năm 2014

Moving năm 2023

Diện mạo sau 10 năm của anh dường như không đổi

Mỹ nam cực phẩm với sự nghiệp vẻ vang

Jo In Sung sinh năm 1981, sở hữu chiều cao vượt trội 1m88 và gương mặt điển trai ngay từ khi còn đi học. Anh từng ước mở trở thành một vận động viên Taekwondo nhưng cuộc đời đã rẽ theo một hướng khác khi anh bị chấn thương nặng trong lúc thi đấu nên không thể tiếp tục niềm đam mê võ thuật. Một người bạn vì thấy Jo In Sung quá đẹp trai nên đã âm thầm gửi ảnh của anh đến các công ty quảng cáo. Ngay lập tức Jo In Sung được chú ý, cuộc đời anh cũng rẽ hướng nhờ người bạn này.

Jo In Sung chính thức khởi nghiệp vào năm 1998 với tư cách người mẫu cho Ziozia, sau đó anh bước vào nghiệp diễn qua một vai diễn trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Nonstop 2 của đài MBC. Tới năm 2002, anh có vai chính truyền hình đầu tiên trong bộ phim Piano của đài SBS. Ngoại hình điển trai, diễn xuất tự nhiên, anh lập tức được chú ý, có trong tay hàng loạt dự án lớn, tiêu biểu phải kể đến phim điện ảnh The Classic, tác phẩm kinh điển của điện ảnh Hàn giai đoạn những năm 2000. Sau đó, loạt phim như Song Hoa Điếm, Gió Đông Năm Ấy, Chuyện Tình Bali, It's Okay, That's Love,... đã giúp cái tên Jo In Sung nổi tiếng trên toàn châu Á.

Trong sự nghiệp của mình, Jo In Sung không nhận nhiều phim nhưng ở cả lãnh địa truyền hình lẫn điện ảnh, anh đều có những thành tích nổi bật, là cái mà không nhiều sao nam cùng lứa có thể vượt mặt.

Quý ông trung niên lẻ bóng sau đổ vỡ

Sự nghiệp vẻ vang nhưng tình duyên của của Jo In Sung lại chẳng thuận lợi. Anh từng si mê "nữ hoàng cảnh nóng" Kim Min Hee. Thậm chí năm 2012, hàng loạt ảnh hẹn hò của anh và Kim Min Hee đã lộ ra và gây sốt trên khắp các mặt báo. Nhiều bình luận trái chiều, cho rằng nhan sắc của Kim Min Hee không xứng với Jo In Sung nhưng hai người vẫn ở bên nhau. Đáng tiếc, họ không phải bến đỗ dành cho nhau, chỉ ngay sau 1 năm mặn nồng, cả 2 đã tuyên bố đường ai nấy đi.

Sau mối tình chớp nhoáng với Kim Min Hee, Jo In Sung từng dính nhiều tin đồn tình ái với bạn diễn như Gong Hyo Jin hay Go Hyun Jung nhưng anh tuyệt nhiên luôn im lặng trước những tin đồn, không phủ nhận cũng không để tâm.

Đáng nói hơn cả khi Jo In Sung còn từng bị đồn đại là kẻ thứ 3 trong chuyện tình của Hyun Bin và Song Hye Kyo vì anh có nhiều lời lẽ tốt đẹp dành cho Song Hye Kyo sau khi hợp tác chung ở bộ phim Gió Đông Năm Ấy. Jo In Sung từng chia sẻ: "Cô ấy có tất cả: sắc đẹp, sự tập trung cao độ trong công việc, sự rộng lượng và tính chuyên nghiệp. Sự hòa hợp giữa tôi và cô ấy thật dễ dàng trên màn ảnh và tôi thấy rất vui vì điều đó. Tôi đã có khả năng tỏa sáng hơn nhờ vào Song Hye Kyo".

Có thời điểm truyền thông Hàn thậm chí còn đồn đoán việc chính Song Hye Kyo đã yêu đơn phương Jo In Sung, thậm chí còn mời anh đi ăn tối nhưng nam diễn viên đã từ chối. Năm 2014, một năm sau khi dự án phim chung kết thúc, cư dân mạng Hàn còn lan truyền bức ảnh Song Hye Kyo tới phim trường It's Okay, That's Love để thăm Jo In Sung.

Hình ảnh Song Hye Kyo đến thăm Jo In Sung

Sau những chuyện tình đổ vỡ, những lời đồn đại, hiện tại ở độ tuổi ngoài 40, Jo In Sung vẫn là quý ông độc thân vạn người mê của làng giải trí Hàn.

Nguồn ảnh: Naver