Mỹ lập lực lượng đặc nhiệm toàn cầu chống "du lịch sinh con"

Bộ Ngoại giao Mỹ đã thành lập Lực lượng đặc nhiệm phòng chống du lịch sinh con, nhằm phát hiện và xử lý những người nước ngoài bị cáo buộc lợi dụng thị thực để vào Mỹ sinh con.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Theo thông tin đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ, lực lượng đặc nhiệm sẽ rà soát hoạt động của những người có thị thực Mỹ trên toàn thế giới, kết nối dữ liệu với các cơ quan liên bang, trong đó có Bộ An ninh Nội địa (DHS), để xác định các trường hợp “du lịch sinh con”.

Lực lượng này có nhiệm vụ thu hồi thị thực của những người tham gia hoặc tạo điều kiện cho hoạt động trên, đồng thời triệt phá các mạng lưới được cho là kiếm lợi từ việc đưa phụ nữ mang thai vào Mỹ sinh con.

Bộ Ngoại giao cho biết, lực lượng đặc nhiệm đã thu hồi hơn 600 thị thực của công dân nước ngoài trên toàn thế giới trong chiến dịch này.

“Du lịch sinh con” là thuật ngữ chỉ việc phụ nữ nước ngoài đến Mỹ, thường bằng thị thực không định cư, với mục đích chính là sinh con tại Mỹ. Những người ủng hộ chính sách siết chặt cho rằng một số trường hợp đã lợi dụng quy định về quyền công dân theo nơi sinh để con họ có quốc tịch Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng quyền công dân Mỹ không phải là “một thứ hàng hóa” có thể đạt được thông qua việc lợi dụng luật nhập cư.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, hoạt động du lịch sinh con đã trở thành một ngành kinh doanh sinh lợi, khi các đối tượng môi giới quảng cáo dịch vụ “sinh con tại Mỹ”, tư vấn xin thị thực và sắp xếp bệnh viện.

Theo cơ quan này, một số đối tượng còn bị cáo buộc làm giả hồ sơ y tế, hướng dẫn khách hàng che giấu mục đích thực sự của chuyến đi hoặc né tránh thanh toán viện phí. Một số quảng cáo trên mạng internet hứa hẹn với khách hàng về “quyền công dân tự động” và “tương lai không biên giới”.

Bộ Ngoại giao cũng công bố một số trường hợp mà cơ quan này cho là có hành vi gian dối trong quá trình xin thị thực.

Trong một trường hợp, một cặp vợ chồng khai rằng họ sang Mỹ để tham dự hội nghị, đi nghỉ và mua sắm, nhưng thực tế sinh 2 người con tại Mỹ. Cặp đôi bị cáo buộc đã khai sai mục đích chuyến đi trong hai lần xin thị thực và che giấu việc họ đã có con trong lần thứ hai. Thị thực của họ sau đó bị thu hồi.

Trường hợp khác liên quan đến một quan chức chính phủ nước ngoài xin thị thực để thực hiện chuyến công tác kéo dài một tuần. Tuy nhiên, người này ở lại Mỹ khoảng ba tháng và sinh con trước khi xuất cảnh.

Trong trường hợp khác, một người xin thị thực với mục đích đi nghỉ ở Orlando nhưng lại đến Los Angeles và sinh con chỉ 5 ngày sau khi nhập cảnh. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thị thực của người này đã bị thu hồi.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, những người cố tình khai sai mục đích chuyến đi hoặc nhập cảnh có thể bị xác định là không đủ điều kiện xin thị thực hoặc nhập cảnh Mỹ.

Cơ quan này cho biết, Ngoại trưởng Marco Rubio có thẩm quyền rộng rãi trong việc thu hồi thị thực và chính quyền Tổng thống Trump cam kết sử dụng thẩm quyền đó để bảo vệ hệ thống nhập cư Mỹ.

Việc thành lập lực lượng đặc nhiệm diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ tiếp tục thúc đẩy các biện pháp hạn chế tình trạng lợi dụng hệ thống nhập cư, trong đó có việc xem xét lại chính sách quyền công dân theo nơi sinh.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chiến dịch chống “du lịch sinh con” sẽ được triển khai trên quy mô toàn cầu và cảnh báo những người lạm dụng hệ thống thị thực, cũng như những người hỗ trợ họ, có thể mất thị thực và quyền nhập cảnh Mỹ.