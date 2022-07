Mỹ có số ca đậu mùa khỉ cao nhất toàn cầu, New York là điểm nóng dịch bệnh

Theo đó, bang New York chiếm một phần tư số ca mắc đậu mùa khỉ trên toàn nước Mỹ. Đây cũng là chủ đề được báo chí địa phương đề cập trong suốt tuần qua.

Ngày 30/7, Thống đốc bang New York đã ban bố tình trạng khẩn cấp khi số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đang ngày càng có dấu hiệu gia tăng.

Theo tờ NBC New York, tuyên bố được đưa ra khi tính tới ngày 29/7, Cơ quan Y tế của bang này ghi nhận gần 1.400 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ. Trong đó, đa phần các ca bệnh được xác định là ở thành phố New York với gần 1.300 trường hợp, tăng khá nhanh so với vài ngày trước.

(Ảnh minh họa: Reuters)

Điều đáng nói khác là số ca mắc được ghi nhận có thể thấp hơn so với thực tế nhưng vẫn chiếm hơn 1/4 tổng số người nhiễm tại Mỹ.

Việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho phép chính quyền bang New York có thể hành động nhanh hơn khi cung cấp các vật tư y tế. Trong khi đó, các y, bác sĩ có thể có thực hiện thêm nhiều giải pháp để cung cấp vaccine đến người dân.

Còn theo tờ Bưu điện New York, thành phố này cũng có thể sớm công bố tình trạng khẩn cấp do số ca mắc bệnh tập trung chủ yếu ở 5 quận nội thành và cũng chiếm hơn 1/4 số ca trên toàn quốc.

Theo phân tích của một số tờ báo, đậu mùa khỉ được xác định không phải là một căn bệnh nặng, việc ban bố tình trạng khẩn cấp chủ yếu để là huy động nguồn cung ứng vaccine. Trên thực tế, nguồn vaccine tại chỗ của Mỹ để phòng căn bệnh này cũng không nhiều.

Theo tờ Thời báo New York, khi ca bệnh đầu tiên được phát hiện tại Mỹ vào giữa tháng 5, chỉ có khoảng 2.400 liều vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ ở trong kho dự trữ chiến lược quốc gia Mỹ. Số vaccine này chủ yếu để dự phòng cho các nhân viên làm việc trong phòng thí nghiệm và nhân viên của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ tham gia nghiên cứu.

Tờ NBC New York trích lời của một thượng nghị sỹ cho biết, tới thời điểm này sắp có thêm gần 800.000 liều vaccine phòng đậu mùa khỉ được cung cấp từ kho dự trữ liên bang. 10% trong số này sẽ được chuyển tới thành phố New York.

Hiện nay, tiêm vaccine cho những nhóm có nguy cơ cao được Mỹ xác định là giải pháp chính để đối phó với bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, ngay tại các điểm nóng như New York, cũng phải mất từ 4 - 6 tuần vaccine mới được phân phối trên quy mô toàn bang.