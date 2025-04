Mỹ áp thuế 46% lên hàng Việt: Điều này có nghĩa gì và nó ảnh hưởng thế nào đến túi tiền của bạn?

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP)

1. Thuế 46% nghĩa là gì?

Thuế nhập khẩu là khoản tiền mà doanh nghiệp phải trả khi đưa hàng vào một quốc gia khác. Với mức thuế 46%, điều này có nghĩa là nếu trước đây một món hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ có giá 100 USD, thì giờ đây doanh nghiệp phải trả 46 USD tiền thuế. Điều này làm cho hàng Việt Nam trở nên đắt đỏ hơn khi đến tay người tiêu dùng Mỹ, khiến họ có xu hướng chuyển sang mua hàng từ các nước khác có giá cạnh tranh hơn.

2. Tại sao Mỹ lại tăng thuế?

Có nhiều lý do khiến Mỹ quyết định áp thuế cao như vậy, bao gồm:

Bảo vệ doanh nghiệp nội địa : Khi hàng nhập khẩu từ Việt Nam quá rẻ, các doanh nghiệp Mỹ có thể gặp khó khăn trong cạnh tranh, vì thế chính phủ Mỹ áp thuế để giúp doanh nghiệp trong nước.

Chính sách thương mại : Mỹ có thể đang muốn gây áp lực lên Việt Nam trong các vấn đề thương mại khác.

Chống bán phá giá: Nếu Mỹ nghi ngờ các công ty Việt Nam bán sản phẩm với giá quá thấp (có thể do nhận trợ cấp hoặc các ưu đãi khác), họ sẽ áp thuế để cân bằng giá thị trường.

3. Hàng hóa nào bị ảnh hưởng, doanh nghiệp trong nước xoay sở ra sao?

Báo Người Lao động đẫn số liệu từ Tổng cục Hải quan cho hay, năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Mỹ đạt gần 119,6 tỉ USD, tăng 23,1% so với năm trước.

Trong đó, kim ngạch các ngành xuất khẩu chủ lực như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt hơn 23,2 tỉ USD, tăng 36,3% so với năm trước, chiếm 19,4% tỉ trọng xuất khẩu; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 22,05 tỉ USD, tăng 21,1% so với năm trước, chiếm 18,4%. Xuất khẩu dệt may đạt 16,1 tỉ USD, chiếm 13,5% tỉ trọng xuất khẩu…

Đây là những ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Mỹ có thể bị ảnh hưởng mạnh bởi chính sách thuế mới của Mỹ. Khi bị áp thuế cao, doanh nghiệp Việt Nam có thể đối mặt với nhiều thách thức. Một số cách họ có thể áp dụng để đối phó gồm:

Giảm giá để giữ thị phần : Nhưng điều này có thể làm giảm lợi nhuận nghiêm trọng.

Chuyển hướng sang thị trường khác : Doanh nghiệp có thể tìm kiếm khách hàng ở châu Âu, Nhật Bản, hoặc các thị trường khác để bù đắp sự sụt giảm từ Mỹ.

Tối ưu hóa sản xuất: Cắt giảm chi phí, cải thiện quy trình để có thể bán hàng với giá cạnh tranh hơn.

Ảnh minh họa

Việc tăng thuế của Mỹ không chỉ ảnh hưởng tới hàng Việt Nam xuất khẩu sang nước này mà còn ảnh hưởng tới các công ty Mỹ đang đặt cơ sở sản xuất tại Việt Nam. Theo CNBC, mức thuế mới ông Trump đưa ra vào thời điểm người tiêu dùng Mỹ ngày càng nhạy cảm về giá cả do lạm phát kéo dài và lo ngại về nền kinh tế. Hiện vẫn chưa rõ những công ty nào sẽ tăng giá do thuế quan, nhưng nhiều doanh nghiệp có thể sẽ không muốn gánh thêm chi phí này khi họ dự đoán sức mua của người tiêu dùng sẽ yếu đi trong thời gian tới.

CNBC cho biết một số thương hiệu Mỹ sẽ chịu tác động từ thuế quan của Mỹ với Việt Nam. Theo FDRA - Hiệp hội Nhà phân phối và bán lẻ giày dép Mỹ, có tới gần 1/3 lượng giày dép nhập khẩu vào Mỹ trong năm 2023 đến từ Việt Nam. Nike hay adidas là những thương hiệu quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam chịu ảnh hưởng. Việc tăng thuế lên 46% có thể khiến việc cải thiện doanh số trở nên khó khăn hơn với Nike, cổ phiếu hãng này đã giảm hơn 6% trong phiên giao dịch ngoài giờ ngày 2/4.

Ngoài Nike hay adidas, nhiều doanh nghiệp Mỹ khác cũng chịu ảnh hưởng như: Wayfair - nội thất; Hasbro, SpinMaster, Mattel và Crayola hợp tác với GFT Group, một trong những nhà sản xuất đồ chơi lớn nhất Đông Nam Á với 5 nhà máy ở phía Bắc Việt Nam và hơn 15.000 công nhân...

5. Hiệu ứng lên đời sống: giá cả, việc làm, lãi suất ngân hàng

Giá cả trong nước sẽ ra sao?

Nếu doanh nghiệp không xuất khẩu được hàng, họ có thể đẩy nhiều sản phẩm vào thị trường nội địa. Điều này có thể khiến giá một số mặt hàng giảm, nhưng cũng có thể tăng tùy theo từng ngành. Ví dụ:

Nếu có quá nhiều sản phẩm tồn kho, các doanh nghiệp có thể phải bán tháo, giúp người tiêu dùng mua được hàng rẻ.

Nhưng nếu nguyên liệu nhập khẩu bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế khác, giá hàng hóa có thể tăng.

Ảnh minh họa

Người lao động có bị ảnh hưởng không?

Khi xuất khẩu gặp khó khăn, các doanh nghiệp có thể phải cắt giảm sản xuất, dẫn đến giảm việc làm. Điều này có thể ảnh hưởng đến thu nhập của nhiều công nhân trong các ngành dệt may, gỗ, điện tử...

Lãi suất ngân hàng có bị tác động?

Khi doanh nghiệp gặp khó khăn, họ có thể không dám vay vốn mở rộng sản xuất. Điều này làm giảm nhu cầu vay, khiến ngân hàng có thể phải điều chỉnh lãi suất để kích thích kinh tế.

Người tiêu dùng cần làm gì?

Cập nhật thông tin giá cả : Theo dõi xu hướng giá để có kế hoạch chi tiêu hợp lý.

Tận dụng cơ hội mua sắm : Nếu một số mặt hàng giảm giá do doanh nghiệp cần đẩy hàng tồn kho, đây có thể là thời điểm mua sắm tốt.

Nếu kinh doanh, cần tìm nguồn hàng hợp lý: Những người làm kinh doanh nhỏ lẻ cũng cần theo dõi xu hướng này để điều chỉnh chiến lược nhập hàng phù hợp.

Việc Mỹ áp thuế 46% lên hàng Việt không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp mà còn tác động đến đời sống người dân. Giá cả có thể biến động, việc làm có thể bị ảnh hưởng, và ngay cả thị trường tài chính cũng có thể chịu tác động. Người tiêu dùng và doanh nghiệp cần theo dõi sát sao để đưa ra những quyết định hợp lý trong bối cảnh này.

Giải nghĩa thuật ngữ

Khi tìm hiểu về hiệu ứng của thuế 46% lên đời sống, đôi khi bạn sẽ "va" phải một số thuật ngữ gây khó hiểu. Hãy tham khảo bảng giải nghĩa một cách dễ hiểu dưới đây, tất nhiên nếu cần chi tiết hơn bạn hãy tìm hiểu thêm các nguồn khác.

Thuật ngữ Giải thích đơn giản Thuế quan (Tariffs) Thuế đánh vào hàng nhập từ nước ngoài, làm hàng đó đắt lên để bảo vệ hàng trong nước. Thâm hụt thương mại (Trade deficit) Khi mua hàng nước ngoài nhiều hơn bán ra, tiền chảy ra ngoài nhiều hơn vào. Chiến tranh thương mại (Trade war) Các nước đánh thuế qua lại để bảo vệ lợi ích. Chuỗi cung ứng (Supply chain) Con đường hàng hóa đi từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng, như vải từ Trung Quốc, áo từ Việt Nam. Tỷ giá hối đoái (Exchange rate) Giá tiền Việt Nam (VND) so với tiền Mỹ (USD). Lạm phát (Inflation) Giá cả hàng hóa tăng, với cùng lượng tiền nhưng người tiêu dùng sẽ mua được ít đồ hơn. Thâm hụt kinh tế (Economic deficit) Chi nhiều hơn thu, phải vay nợ để bù lại. IMF (Quỹ Tiền tệ Quốc tế) Tổ chức quốc tế theo dõi kinh tế thế giới.