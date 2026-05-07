MXH lan truyền hàng loạt video bạo lực học đường 100 triệu lượt xem: Chính quyền lên tiếng

Đầu tiên là vụ việc diễn ra từ tháng 1/2026, trong clip, một nam sinh tại trường trung học thuộc tỉnh Tochigi, phía bắc Tokyo, đấm một học sinh khác. Đoạn phim nhanh chóng lan truyền trên mạng, đã khiến các công tố viên ở Utsunomiya chuyển vụ việc cho Tòa án Gia đình (tòa án chuyên trách các vấn đề gia đình và trẻ vị thành niên) vì nghi ngờ gây thương tích.

Chưa hết, một đoạn video khác cũng tại tỉnh Tochigi được đăng tải ghi lại cảnh 1 học sinh bị nhiều học sinh khác đấm, đá liên tục trong nhà vệ sinh trường học. Vụ việc xảy ra vào khoảng tháng 12/2025, hiện đã đạt hơn 100 triệu lượt xem chỉ trong một thời gian ngắn.

Liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực học đường tại Nhật Bản

Cùng thời điểm đó, 3 video tương tự từ thành phố Oita, phía tây nam Nhật Bản, ghi lại cảnh học sinh đánh nhau, cũng lan truyền rộng rãi. Ban giám hiệu giáo dục thành phố sau đó đã xếp vụ việc này vào loại "sự cố nghiêm trọng" về bắt nạt.

Tại Osaka, một video khác cho thấy một cậu bé tiểu học bị đẩy xuống biển khi đang chơi gần khu vực bờ biển cùng với các bạn.

Theo sở giáo dục tỉnh, các giáo viên nói rằng không hề hay biết về vụ việc vào thời điểm xảy ra. Khi video lan truyền, sở giáo dục và nhà trường đã nhận được hơn 1.500 đơn khiếu nại và thắc mắc.

Các nền tảng mạng xã hội nhanh chóng tràn ngập các bài đăng cố gắng xác định những người liên quan, cùng với những bình luận lăng mạ và đe dọa. Một số bài đăng này đã làm dấy lên lo ngại về sự an toàn của học sinh, khiến một số câu lạc bộ trong trường phải rút khỏi các giải đấu đã lên lịch.

Trước làn sóng công kích khiến cảnh sát vào cuộc, thẩm vấn những người liên quan. Nam sinh trong video đã thừa nhận hành vi hành hung bạn học. Ngày 5/2, cảnh sát chuyển hồ sơ của nam sinh này cho cơ quan công tố và đến ngày 2/3, sự việc chính thức được đưa lên Tòa án Gia đình.

Chưa hết, các video này khiến giới chức cấp quốc gia phải lên tiếng. Bộ Giáo dục Nhật Bản gần đây công bố các video giáo dục chống bạo lực học đường và xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian mạng. Các hội đồng giáo dục trên toàn quốc đã được thông báo và khuyến khích sử dụng tài liệu này trong trường học.

Các quan chức cấp cao thuộc Sở Giáo dục tỉnh Tochigi cúi đầu xin lỗi tại một cuộc họp báo

Các chuyên gia cho rằng sự lan truyền nhanh chóng của những video này phản ánh những thay đổi rộng hơn trong cách thức bắt nạt xảy ra và bị phơi bày.

Mieko Miyata, người đứng đầu một viện nghiên cứu phi lợi nhuận chuyên về an toàn trẻ em, đã chỉ ra việc sử dụng điện thoại thông minh và mạng xã hội là một yếu tố then chốt.

"Giờ đây, học sinh có thể dễ dàng quay phim và chia sẻ những vụ việc như vậy," Miyata nói. "Môi trường khép kín nơi nạn bắt nạt từng diễn ra không còn là điều bình thường nữa."

Luật sư Mami Takeyama cho biết, các bài đăng trực tuyến nhắm vào những cá nhân trong các video như vậy rất có thể cấu thành tội phạm hoặc vi phạm nhân quyền. Bà nói: "Một khi đoạn phim đã được chia sẻ, nó không thể bị xóa hoàn toàn, tạo ra rủi ro lâu dài cho cả nạn nhân và thủ phạm."

Bà Takeyama kêu gọi những người xem video hoặc chứng kiến hành vi bắt nạt hãy báo cáo cho nhà trường hoặc cảnh sát thay vì đăng tải lên mạng, nhấn mạnh rằng điều này rất quan trọng để giải quyết sự việc một cách thích đáng. Đồng thời ngăn ngừa những tổn hại tiếp theo do thông tin lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội gây ra.

Theo The Mainichi