Triệt phá đường dây lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh cho hàng chục ngàn người

Công an tỉnh Phú Thọ ngày 6-5 cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) bóc gỡ đường dây lừa đảo tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trái phép quy mô lớn, thu hút hàng chục ngàn người tham gia, thu lợi bất chính gần 200 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng khám xét nơi làm việc của các đối tượng. Ảnh: Báo và PTTH Phú Thọ

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Đỗ Văn Mạnh (44 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Viện Khoa học quản lý giáo dục - IEMS), Đặng Thị Huyền (30 tuổi, ở phường Phú Diễn, nhân viên IEMS), Jayaprakash Ethamukkalam (40 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, ở phường Ba Đình, TP Hà Nội, liên quan Bright Online LLC Academy) đều về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện từ năm 2020, Đỗ Văn Mạnh (Chủ tịch Hội đồng Viện Khoa học quản lý giáo dục - IEMS) đã câu kết với một số người nước ngoài chuyển đổi một nền tảng học, thi, đào tạo ngoại ngữ tiếng Anh trên nền tảng trực tuyến thành một tổ chức giáo dục có chức năng cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh theo Khung tham chiếu chung châu Âu có tên "Học viện Bright online LLC".

Mặc dù tổ chức trên chưa đủ các điều kiện, không được cấp phép liên kết tuyển sinh, thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) tại Việt Nam, nhưng Mạnh và những người liên quan vẫn ký kết hợp đồng thỏa thuận hợp tác để hoạt động tuyển sinh, thi để cấp chứng chỉ.

Đường dây này đã quảng cáo sai sự thật về giá trị pháp lý và giá trị sử dụng của chứng chỉ như chứng chỉ tương đương với Khung trình độ ngoại ngữ châu Âu (CEFR) và Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam nhằm mục đích lôi kéo nhiều người đóng tiền tham gia kỳ thi trực tuyến. Mỗi thí sinh dự thi, các đối tượng thu từ 2 triệu đến 18 triệu đồng, tùy theo cấp độ chứng chỉ A1, A2, B1, B2, C1...

Cơ quan chức năng khám xét, thu giữ các tài liệu liên quan. Ảnh: Báo và PTTH Phú Thọ

Bước đầu cơ quan điều tra xác định "Học viện Bright online LLC" thực chất chỉ là một công ty được thành lập từ năm 2020 tại bang Daleware, Mỹ.

Công ty này chuyên cung cấp nền tảng học, đánh giá trình độ tiếng Anh trực tuyến, không có chức năng thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của Mỹ. Số phôi chứng chỉ, con dấu nổi, chữ ký của người đứng đầu Tổ chức Bright online LLC đều được Đỗ Văn Mạnh chỉ đạo nhân viên đặt làm tại Việt Nam.

Từ năm 2020 đến nay, nhóm của Đỗ Văn Mạnh đã tổ chức khoảng 125 đợt thi với khoảng 80.000 người tham gia, thu lợi bất chính số tiền ước tính gần 200 tỉ đồng.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân chủ động rà soát việc sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ do Viện Khoa học quản lý giáo dục liên kết với tổ chức nêu trên cấp và kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.