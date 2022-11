MXH cả ngày hôm nay hoài nghi không khí lạnh "tắc đường", nhưng từ tối nay thì lạnh thật rồi!

Dù tháng 11 vừa qua, miền Bắc đã đón một vài đợt không khí lạnh nhưng chưa đủ để người dân có thể cảm nhận được cái rét của mùa đông. Nhiều người nói rằng năm nay như mất mùa đông vậy.

Mới đây, các chuyên gia khí tượng đã đưa ra dự báo vào những ngày đầu tháng 12/2022 miền Bắc sẽ đón đợt rét đậm rét hại khiến nền nhiệt giảm sâu.

Cụ thể, theo dự báo hôm nay (30/11), Bắc Bộ trời sẽ chuyển rét, với nền nhiệt giảm sâu. Thế nhưng, cả ngày hôm nay thời tiết vẫn chưa có rét, trời vẫn còn khá oi nóng như cuối hè. Người dân vẫn áo cộc ra đường.

Nhiều người đã bày tỏ hoài nghi trên mạng xã hội, thậm chí đặt câu hỏi "Mùa đông miền Bắc đã đi đâu mất rồi".

Ảnh minh hoạ

Không ít người trước khi đi làm buổi sáng đã chuẩn bị khăn len áo ấm mang theo đến công sở để chờ đón đợt gió mùa Đông Bắc. Tuy nhiên, đến tận cuối chiều vẫn chưa có cơ hội đem ra dùng.

Chị Phạm Hà (nhân viên văn phòng cho biết), chị là người Sài Gòn, năm nay mới chuyển công tác ra Hà Nội nên khá háo hức chờ đợi để hít hà cái se lạnh của mùa đông miền Bắc. "Vì sợ bị lạnh nên nay mình đã mặc thêm 1 chiếc áo len đến công ty. Nhưng đến trưa thì đã toát hết mồ hôi, không thể chịu nổi. Dù đã chuẩn bị tâm lí sẽ rét tê tái nhưng đến cuối giờ chiều thời tiết chỉ mát mẻ thôi nên khá hút hẫng".

Trong khi đó chị Trang Trần (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, "Sợ hôm nay trời chuyển mưa rét nên từ sáng sớm chị đã chuẩn bị thêm áo khoác và mặc quần áo dài cho con đến trường. Vậy mà đến trưa trời oi nóng hơn, con nô đùa ra mồ hôi nhiều nên chồng lại phải đem thêm quần áo cộc đến trường cho con".

Không chỉ người dân cảm thấy hụt hẫng mà nhiều chủ shop quần áo cũng đang rất "nóng ruột", bởi trên các kệ hàng của các shop vẫn còn khá nhiều đồ len, dạ, khoác phao... vẫn chưa bán được.

"Tết sắp đến mà trời vẫn nắng chang chang nên tôi khá lo lắng. Nghe đài dự báo có rét đậm rét hại nên từ mấy hôm trước tôi đã treo hàng đông áo khoác lên kệ để phục vụ mọi người mua sắm đồ. Tuy nhiên, đến tận hôm nay (30/11) trời vẫn oi nóng nên hàng mùa đông bán khá chậm", chị Thanh - chủ shop thời trang lo lắng.

Từ đêm nay miền Bắc chìm trong mưa rét

Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến chiều nay (30/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu Đông Bắc của Bắc Bộ.

Nền nhiệt bắt đầu giảm ở các tỉnh vùng núi Đông Bắc Bộ từ chiều nay. Vào 15h30, nhiệt độ tại Cao Bằng phổ biến 16-21 độ C, Lạng Sơn 17-19 độ C, riêng Mẫu Sơn 12-13 độ C. Ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng phổ biến 19-21 độ C.

Dự báo, từ chiều tối và đêm 30/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Đông Bắc Bộ (Nguồn ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 11-13 độ; Bắc Trung Bộ 13-15 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 17-19 độ.

Thời tiết tại Hà Nội vào chiều chiều 30-11, nền nhiệt đã giảm so với ngày 29-11, nhưng vẫn còn ở mức cao (24-25 độ C). Tuy nhiên, chỉ đêm nay đến sáng sớm mai, nền nhiệt sẽ giảm sâu, xuống khoảng 14-16 độ C. Người dân có thể cảm nhận rõ rệt cái rét của mùa đông.

Cũng theo các chuyên gia khí tượng, đợt rét này cũng mở màn cho tần suất các đợt không khí lạnh xuống nhiều hơn, nhiệt độ trong tháng 12 có thể sẽ thấp hơn trung bình mọi năm từ nửa độ đến 1 độ.

Còn sang tháng 1 thì lại cao hơn trung bình nhiều năm và tháng 2 là xấp xỉ. Tính riêng từng tháng là như vậy, còn trong cả mùa đông năm nay ở miền Bắc nền nhiệt vẫn sẽ tương tự như nhiều năm.