MV mới của BLACKPINK khẳng định vị thế đẳng cấp khi hợp tác cùng PUBG Mobile

"Ready For Love" - siêu phẩm từ hợp tác BLACKPINK và PUBG Mobile



Sau khi tổ chức thành công show concert in-game đầu tiên mang tên "The Virtual" tại PUBG Mobile 1 tuần trước đó, các cô nàng BLACKPINK vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tiếp nối sức nóng từ buổi concert, nhóm nhạc nhà YG tiếp tục khuấy động người hâm mộ khi cho ra mắt MV "Ready For Love", sau 2 năm "nhá hàng" ca khúc trong bộ phim tài liệu BLACKPINK: Light Up The Sky. Đây cũng là hoạt động trọng điểm kế tiếp mà BLACKPINK thực hiện trong màn hợp tác lần thứ 2 cùng tựa game sinh tồn hàng đầu PUBG Mobile.

Chỉ chưa đầy 24 tiếng từ khi phát hành, MV "Ready For Love" đã chễm chệ tại Top 1 trending YouTube toàn cầu với hơn 15 triệu lượt view. Cùng với đó, các từ khóa "BLACKPINK" và "Ready For Love" cũng được tìm kiếm nhiều nhất trên ứng dụng âm nhạc trực tuyến Melon tại Hàn Quốc. Và không ai ngạc nhiên khi MV "Ready For Love" liên tục đón nhận vô vàn lời khen có cánh từ các BLINK (người hâm mộ BLACKPINK) cũng như cộng đồng game thủ PUBG Mobile, ở khắp các nền tảng mạng xã hội của hai thương hiệu giải trí hàng đầu thế giới.

"Mong BLACKPINK hợp tác với PUBG Mobile dài dài".

"Wow chất lượng không đùa được đâu. Hay lắm luôn".

"MV kiểu này cũng thú vị đấy chứ? Lại còn rất rực rỡ nữa".

"Cái đoạn lá la là của Rosé kết hợp với hiệu ứng MV làm tim mình hẫng luôn á, hay ghê".

"Bài hát đỉnh thế này á? Lúc các nhân vật xuất hiện mới thấy bài này sinh ra đúng là dành cho game, nghe hợp thật đấy".

Công nghệ thực tế ảo - Vũ khí lợi hại của "Ready For Love"

Trước đó, đã có những nghi hoặc từ người hâm mộ về việc tạo hình của các cô gái BLACKPINK trong MV lần này. Thực tế, việc áp dụng công nghệ AI để tạo ra phiên bản "người ảo" trong các sản phẩm âm nhạc đã được áp dụng được một thời gian tương đối nhưng vẫn chưa đủ khiến khán giả hài lòng. Vậy mà, MV "Ready For Love" đã khiến tất cả phải suy nghĩ lại, khi mang tới sự mãn nhãn qua từng phân đoạn, cảnh quay song song những yếu tố lồng ghép hình ảnh PUBG Mobile vô cùng tinh tế.

Mở đầu MV, hình ảnh cô nàng Rose ngồi trên chiếc Mũ 3 khổng lồ đã lập tức gây ấn tượng với người xem cũng như các đồng bo trung thành. Kế tiếp là những yếu tố cũng hết sức quen thuộc với cộng đồng game thủ sinh tồn PUBG Mobile như cảnh tượng thùng thính rơi xuống từ trên không; hay việc máy bay xuất hiện xuyên suốt MV, gợi nhắc ngay đến phân cảnh nhảy dù đặc trưng của tựa game sinh tồn đẳng cấp thế giới. Mọi thứ đều được tái hiện một cách mượt mà, chân thực đến từng chi tiết.

Chưa dừng lại ở đó, cả hai cộng đồng BLINK và game thủ PUBG Mobile còn hoàn toàn bị thuyết phục khi nhìn thấy nhóm BLACKPINK tự tin thể hiện vũ đạo ấn tượng, uyển chuyển ngay tại một hòn đảo băng giá hay giữa một cánh đồng hoa rực rỡ, vốn là những đặc điểm mang đặc trưng của các bản đồ Vikendi lẫn Livik, rất được các đồng bo vô cùng yêu thích. Đặc biệt hơn nữa, hẳn không ai không khỏi trầm trồ khi chứng kiến phân cảnh cô nàng Lisa phóng môtô đầy cá tính băng qua những cung đường thênh thang của toàn bản đồ.

Với những minh chứng vừa nêu, có thể nói MV "Ready For Love" do BLACKPINK hợp tác PUBG Mobile quả xứng tầm một siêu phẩm mới trong làng giải trí. Do đó, người hâm mộ hoàn toàn có lí do để chờ đợi và kì vọng ở những lần hợp tác sắp tới giữa PUBG Mobile cùng nhóm nhạc KPOP này, cũng như nhiều thương hiệu đình đám khác của thế giới để mang lại cho họ thêm những trải nghiệm đẳng cấp tiếp theo.

Để đón xem trọn vẹn MV" Ready For Love" hợp tác giữa BLACKPINK và PUBG Mobile, các bạn có thể xem tại đây.

