Muôn kiểu giấu quỹ đen của các ông chồng ở Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi!: Kẻ thành công trót lọt, người đắng cay mất trắng

Trong những tập trước của Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi! (Cheat On Me, If You Can), khán giả phải "ngả mũ" thán phục với bí quyết ngoại tình sao cho sạch sẽ, không để lại dấu vết của Han Woo Sung (Go Joon). Đến tập 4 này, chàng luật sư đào hoa và anh chàng bạn thân khiến nhiều người bật cười với muôn kiểu giấu quỹ đen với vợ. Tuy là bạn thân nhưng mỗi người lại có kết quả khác nhau, người thì giữ nguyên tài sản, kẻ lại mất trắng, vườn không nhà trống.

Hai anh chồng khiến khán giả cười "nắc nẻ" với 1001 cách giấu quỹ đen đỉnh cao

Han Woo Sung - Ngoại tình đã giỏi, giấu quỹ đen càng hay

Ông cha ta thường nói rằng "Trăm hay không bằng tay quen", câu nói này quả nhiên đúng với anh chàng luật sư Han Woo Sung. Để có thể thuận tiện "ăn vụng" mà không bị phát hiện, anh chàng không chỉ hiểu vợ tường tận mà còn trang bị bộ kít ngoại tình có một không hai. Vì thế, Woo Sung cũng thuận lợi qua mặt vợ để giấu quỹ đen cho riêng mình. Tưởng rằng luật sư nổi tiếng thì không có quỹ đen nhưng thật không ngờ ông chồng này còn có nhiều phương pháp "lươn lẹo" che giấu tiền riêng đỉnh cao như cái cách đi ngoại tình vậy.

Ngoại tình giỏi, giấu quỹ đen càng hay hơn

Nếu anh chàng bạn thân giấu tiền càng xa vợ càng tốt thì Woo Sung lại chọn chiến lược "chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất". Có lẽ nhà văn Yeo Joo không thể ngờ rằng cuốn sách cạnh giường ngủ lại là địa điểm giấu quỹ đen của chồng. Chưa kể, gã chồng này còn học theo Nobita giấu tiền sau vườn nhà. Chỉ cần gỡ hòn đá ra và kéo nhẹ con nhện đồ chơi, lọ đựng tiền sẽ xuất hiện ngay trước mắt.

Để tiền trong cuốn sách đầu giường chỉ có Woo Sung mới dám chọn cách này thôi

Để tiền dưới đất, phải chăng anh chồng luật sư học theo Nobita giấu bài kiểm tra sau vườn

Lấy quỹ đen xong, Woo Sung không quên là cho tiền thẳng ra để dùng

Son Jin Ho - Bạn thân mà chẳng có miếng thơm nào, giấu chỗ nào lộ chỗ đấy

Cùng làm luật sư, lại là bạn thân vậy mà Son Jin Ho (Jung Sang Hoon) chỉ cần giấu tiền chỗ nào, vợ biết chỗ nấy. Địa điểm giấu quỹ đen của anh chồng này đơn giản hơn nhiều so với Woo Sung. Hết để tiền trong ổ điện cho đến đồ chơi của con, thế là chị vợ lại "cao tay" hơn, "cuỗm" sạch tiền của chồng một cách nhẹ nhàng. Người vợ trong truyền thuyết áp dụng thành công câu nói "Không làm mà vẫn có ăn" là đây chứ đâu. Có lẽ Jin Ho phải "xách dép" đến học ngay một khóa giấu quỹ đen của anh bạn thân Woo Sung thì may ra qua mặt được vợ.

Cậu bạn So Jin Ho lại thất bại toàn tập khi tạo tài khoản riêng

Tiền để trong ổ điện mà vẫn bị vợ phát hiện, thanh niên số đen nhất năm

Thậm chí còn giấu tiền trong đổ chơi của con...

...Vậy mà vẫn mất sạch, đắng lòng thanh niên!

Hãy đón xem các tập tiếp theo của Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi! được phát vào mỗi tối thứ 4, thứ 5 hàng tuần trên kênh KBS2.

Preview tập 5 "Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi!" (Cheat On Me, If You Can)

