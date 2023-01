Muôn kiểu chúc Tết - Tết xa hóa gần, vẹn tròn tri ân

Khi những ô lịch cuối cùng của năm Nhâm Dần đã điểm, ai ai cũng tất bật những bước chuẩn bị cuối cùng để sẵn sàng F5 cho ngày Tết thật mới mẻ, tươi vui. Nhà cửa thì tươm tất gọn gàng, tủ bếp đã đầy ắp bánh chưng, dưa kiệu và kẹo mứt, bao lì xì đỏ thắm cũng xếp ngay ngắn chờ trao tay, những người con xa nhà cũng đã nô nức về thăm nhà.



Đây cũng là thời điểm chúng ta dành cho nhau lòng tri ân và lời chúc tốt đẹp nhất đến những người thân thương. Cùng điểm qua 5 từ khóa hot nhất cho thông điệp chúc Tết khiến người nhận cảm nhận ngay được tấm lòng của bạn.

Tết trọn bình an

Trải qua một năm đầy thử thách, chắc chắn "bình an" sẽ là điều ai cũng mong cầu cho hành trình sắp tới. Thời khắc giao mùa chính là lúc hoàn hảo để bạn tổng kết một năm và dành cho nhau những món quà, lời chúc gói ghém hai chữ bình an đến cho người thân.

Thấu hiểu mong muốn đó, thương hiệu bánh quy bơ từ Đan Mạch - Danisa đã dành riêng lời chúc bình an thông qua hộp quà Danisa truyền thống Tết trọn bình an. Món quà Tết độc đáo này nằm trong bộ quà Tết "Trọn bộ quà Tết - Tròn vẹn tri ân" ra mắt lần đầu tiên và dành riêng cho dịp Tết 2023.

Tuy là hộp bánh truyền thống nhưng món quà vẫn được lòng hàng ngàn gia đình Việt bởi ý nghĩa được gửi gắm qua mỗi hộp bánh. Với tặng phẩm này, bạn có thể gửi gắm lời chúc Tết bình an đến gia đình và những người thương mến. Ngày Tết quây quần bên gia đình, cùng nhâm nhi bánh Danisa và tặng nhau lời chúc năm mới an khang thì thật tuyệt, đúng không?

Tết trọn vận may

Nếu những dự định trong năm cũ vẫn chưa hoàn thành thì năm mới chính là lúc để bạn sẵn sàng "xé nháp". Để chào đón một năm "Quý Mão đáo thành công" không thể thiếu ít nhiều may mắn bên mình . Bộ quà Danisa Cranberry Tết trọn vận may sẽ là chiếc bao lì xì đặc biệt cho Tết Quý Mão bởi thiết kế mang đậm sắc tết cùng lời chúc May mắn đến tay người nhận.

Tặng phẩm này cũng là "làn gió mới" của Danisa cho cả thiết kế lẫn hương vị từ những quả cranberry tươi ngon hòa quyện cùng vị bơ chất lượng tuyệt hảo. Chỉ cần trao tay, bộ quà Danisa sẽ là lời chúc khai xuân Tết trọn vận may để bạn gửi gắm đến đồng nghiệp, đối tác hay như lời động viên tinh thần đầy cho những người đang ấp ủ một kế hoạch quan trọng cho năm Quý Mão.

Tết trọn thịnh vượng

Đối với những ai đang muốn cầu chúc đến đồng nghiệp và cấp trên của mình một năm mới làm ăn phát đạt, sự nghiệp xán lạn thì "thịnh vượng" sẽ gửi gắm trọn vẹn tâm ý đó. Một phiên bản đặc biệt khác của bộ sưu tập "Trọn bộ quà Tết - Tròn vẹn tri ân" là lời chúc thịnh vượng được truyền tải trong hộp quà Danisa Gold

Mang sắc vàng gold sang trọng cùng điểm nhấn đến từ sự "nâng cấp" hương vị của bánh quy bơ socola hạt điều, hộp bánh sẽ là món quà đẳng cấp và sang trọng đến cấp trên cùng đồng nghiệp của bạn. Hãy trao gửi món quà tinh tế này để thịnh vượng luôn đến và phúc lành kề bên bằng lời chúc thật ý nghĩa.

Tết trọn hạnh phúc

Cuối năm cũng là lúc chúng ta tạm gác lại những âu lo và mở rộng tấm lòng để có hành trình đồng hành hạnh phúc trong năm tới. Bạn có thể gửi lời chúc "hạnh phúc" đến những người bạn thân quý, những cặp đôi vừa xây dựng tổ ấm và cả anh chị em trong nhà bằng hộp quà Danisa Melody Tết trọn hạnh phúc. 5 vị bánh ngọt ngào cùng giai điệu vui tươi ngày tết từ món quà này sẽ thay bạn trao lời chúc may mắn và hân hoan không chỉ những ngày đầu năm mà sẽ là trọn một năm Quý Mão thật hạnh phúc.

Tết trọn tình thân

Có xa nhà thật nhiều mới thấm thía những ngày Tết được quây quần cùng bố mẹ. Dù có lớn khôn thì gia đình, tình thân vẫn là chất keo để chúng ta có đi thật xa cũng trở về. Tết đến, xuân về cũng là lời nhắc chúng ta hãy thêm trân trọng tình thân, để nó tiếp thêm sức mạnh cho hành trình sắp tới của mình. Vậy nên, còn ngần ngại gì mà không nhân cơ hội này gửi đến những người thân yêu một món quà thay cho lời chúc tình thân vững bền. H ương vị bánh quy bơ thơm ngon hòa quyện cùng bánh Marie Gold trong món quà Danisa Marie Gold - Tết trọn tình thân chắc chắn sẽ chiều lòng từ ông bà đến trẻ nhỏ. Một thức quà mà niềm vui nhân đôi, tình thân đong đầy để gia đình bạn có mùa Tết thật ấm áp.

Ngoài đường mai đào nở rộ, cũng là lúc trong lòng chúng ta rực rỡ những bông hoa tri ân. Khoảnh khắc giao thừa sẽ thật trọn vẹn nếu bạn dành tặng những lời chúc thân thương và tri ân những sự gắn bó, đồng hành của những người đã sát cánh cùng mình trong suốt một năm qua. Hãy cùng Danisa chọn một từ khóa để mang cái Tết vẹn tròn tri ân đến tất cả những người thương yêu nhé!

Danisa là thương hiệu bánh quy bơ cao cấp được sản xuất từ công thức chính gốc Đan Mạch. Mỗi hộp bánh Danisa được làm ra từ những nguyên liệu tuyệt hảo và được chế biến theo tiêu chuẩn khắt khe, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của những đầu bếp bậc thầy để đảm bảo chất lượng tuyệt hảo.

Gian hàng chính hãng của Danisa: https://www.lazada.vn/shop/mayora/

Đơn vị phân phối: Công ty TNHH Mayora Việt Nam

Địa chỉ: Số 9, đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam