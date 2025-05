‘Mượn Hồn Đoạt Xác’ (Bring Her Back) – Khi nỗi đau trở thành cánh cổng cho cái ác bước vào

Được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của Talk to Me, Bring Her Back mang đến cốt truyện đầy bí ẩn với màu phim trầm u tối, báo hiệu những chuyển biến chẳng lấy gì làm tích cực. Tương tự người tiền nhiệm của mình, phim tập trung vào sự đấu tranh của người trẻ trước quỷ dữ, nhưng lần này cốt truyện được khai thác sâu hơn về nỗi đau mất mát, và về cánh cổng mà nỗi đau đã mở ra để rước cái ác vào ngự trị.

Nửa đầu phim, Bring Her Back dẫn dắt khán giả vào những không gian tưởng chừng như yên bình: là ngôi nhà mới nằm tách biệt ở ngoại ô, là phòng bếp với gam màu ấm cúng, là chú mèo đáng yêu và người mẹ nuôi nhiệt tình với hai đứa trẻ mới đến. Nhưng dần dà, không gian tối dần đi, góc máy chật hẹp hơn dồn cả nhân vật và người xem vào những ngõ cụt kỳ lạ. Có gì đó đang rình rập chúng ta, chực chờ xông ra vồ trọn lấy miếng mồi đang dợm từng bước tiến vào bóng tối. Andy thông minh và đầy cảnh giác nhanh chóng nhận ra có gì đó khác thường ở người phụ nữ, còn Piper ngây thơ và khao khát tình thân thì gần như chẳng mảy may suy nghĩ gì về sự nhiệt tình của người mẹ mới này. Một người mẹ từng đau nỗi đau mất đi một đứa con gái mù lòa như cô thì có thể làm gì, ngoài nâng niu cô như chính đứa con gái xấu số của mình? Còn Andy sau cái chết của bố, vì bóng ma tâm lý nên cậu chọn khép mình lại, bảo bọc em gái nhiều hơn. Cậu cũng gặp nhiều giằng xé trong nội tâm, thêm phần căng thẳng khi phải đối diện với những điều mờ ám xung quanh người mẹ nuôi kỳ lạ và đứa trẻ lầm lì trong nhà.

Nỗi đau của nhân vật là điều khiến Bring Her Back không đơn thuần là phim kinh dị – mà là hành trình đen tối của những con người không thể đối mặt với mất mát. Đằng sau lớp vỏ kinh dị rùng rợn, Bring Her Back là một câu chuyện đầy nhân văn về nỗi đau, sự buông bỏ và những giới hạn con người sẵn sàng vượt qua để níu giữ người thân. Có người mẹ nào nỡ buông tay núm ruột của mình mà không một lần cố gắng níu kéo hay cầu nguyện phép màu xảy ra? Laura cũng vậy, cô đã làm những điều tồi tệ nhưng cũng phi thường để tìm lại đứa con vắn số của mình, dù điều ấy có là vấy máu lên đôi tay mình, là cướp đi mạng sống, linh hồn của những đứa trẻ vô tội khác. Điều mà Laura làm là tội ác, là rước ác quỷ vào chế ngự tâm hồn. Nhưng miễn điều đó khiến con gái cô quay trở lại, đó chính là phép màu kỳ diệu nhất.

Bring Her Back đặt ra một câu hỏi đầy giằng xé: Điều gì sẽ xảy ra khi con người từ chối sự mất mát? Khi cảm xúc đau đớn thôi thúc họ đánh đổi mọi thứ? Nỗi đau mất đi người thân yêu hẳn là một trong những thứ khó khăn nhất trên đời mà con người phải đối mặt. Tình yêu lớn chừng nào, càng khó buông tay chừng đó. Laura đã chấp nhận đánh đổi tất cả để cố gắng đảo ngược lại quy luật tự nhiên, giữ lại chút gì đó còn hiện hữu của đứa con gái xấu số. Xuyên suốt bộ phim, ta có thể gần như khẳng định phản diện chính của phim là Laura, khi cô dùng đủ mọi thủ đoạn để tách Piper bé nhỏ và yếu đuối khỏi người anh gần đến tuổi trưởng thành của mình, để khoác lên cổ Andy bất kỳ tội lỗi nào có thể đẩy cậu ra xa khỏi em gái, và hành hạ thể xác Oliver tội nghiệp khiến cậu bé không hề giống như một người đang sống.

Bộ phim kết hợp nỗi đau tinh thần với nỗi sợ siêu nhiên, tạo nên trải nghiệm "feel-bad horror". Khán giả vừa hồi hộp với những màn giật gân kinh dị, vừa khắc khoải cùng nỗi đau, nỗi ám ảnh của nhân vật trước mất mát tinh thần. Một tác phẩm điện ảnh kinh dị vốn đã không phải trải nghiệm dễ chịu với khán giả đại chúng, nay lại thêm một tầng bi thương của cốt truyện, Bring Her Back chắc chắn sẽ đem đến sự ám ảnh nặng nề hơn cho người xem. Nếu vốn là fan của dòng phim kinh dị nói chung và phim của A24 nói riêng, đây sẽ là một thể nghiệm mới mẻ và thú vị dành cho bạn.

Qua Bring Her Back, có thể thấy những yếu tố tâm linh hiện lên rất rõ nét và mang nhiều liên hệ với văn hóa tín ngưỡng – không chỉ ở phương Tây mà còn tương đồng với quan niệm Á Đông, trong đó có Việt Nam. Có những hoạt động tâm linh ở Việt Nam như gọi hồn, xem bói, lên đồng,... đều có điểm chung là muốn liên lạc, níu giữ kết nối với người đã khuất, thể hiện sự nhớ mong, nhưng tựu chung cũng là sự can thiệp trái với quy luật sinh – tử tự nhiên. Nhưng những gì trái với tự nhiên thì không thể bền vững, thậm chí không thể tồn tại quá lâu, và chắc chắn sẽ gây nên những hậu quả khôn lường khi con người cứ mù quáng mà đâm đầu vào nó. Quy luật tự nhiên vốn khắt khe, Laura đã hoàn toàn chấp nhận điều đó khi ôm xác con chìm xuống đáy hồ, hy vọng mong manh lần cuối cùng rằng có thể gặp lại con ở thế giới bên kia. Có lẽ, đó ngay từ đầu vốn đã là cách duy nhất.

Bring Her Back (Tựa Việt: Mượn Hồn Đoạt Xác) đang khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc.