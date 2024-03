Muốn chiến game “trăm trận trăm thắng”, mua laptop gaming chớ bỏ qua trang bị này

Ngày nay, laptop gaming đang trở thành sự lựa chọn ngày một phổ biến, đặc biệt với giới trẻ. Laptop gaming mang đến sự tiện lợi nhờ khả năng chơi game mọi lúc, mọi nơi, trong khi hiệu năng ngày càng mạnh mẽ để đủ sức thay thế desktop (máy tính để bàn) trong hầu hết tác vụ.



Tuy nhiên khác với desktop khi người dùng có thể tùy ý lựa chọn từng linh kiện theo sở thích, laptop lại là một sản phẩm hoàn thiện với nhiều yếu tố. Vậy, game thủ nên chú trọng vào những yếu tố nào khi chọn mua laptop gaming?

Yếu tố quan trọng với laptop gaming

Rõ ràng khi chọn mua laptop gaming, cấu hình là yếu tố quan trọng nhất bởi đây sẽ là thứ quyết định độ mượt mà của game. CPU và GPU càng mạnh sẽ đem đến mức khung hình (fps) càng cao, trong khi hệ thống tản nhiệt hiệu quả để duy trì hiệu năng lâu dài. Các yếu tố như SSD hay RAM cũng cần được chú trọng, nhưng không quá cấp thiết do người dùng có thể nâng cấp sau này.

Màn hình là yếu tố tiếp theo mà game thủ không thể xem nhẹ, bởi nó là cầu nối giữa game thủ và thế giới ảo. Màn hình phải có kích thước đủ lớn, phản hồi siêu tốc, độ sáng cao và màu sắc trung thực. Màn hình gần như không thể nâng cấp, vì vậy game thủ phải lựa chọn chính xác ngay từ thời điểm mua máy.

Trong khi cấu hình của laptop gaming thường được định lượng bằng các con số dễ hiểu (ví dụ CPU Core i7 sẽ mạnh hơn Core i5, hay GPU RTX 4070 sẽ mạnh hơn 3050), việc chọn công nghệ màn hình lại phức tạp hơn do có vô vàn thông số kỹ thuật.

Hiểu rõ trở ngại này, ASUS đã thiết lập "ROG Nebula Display", tiêu chuẩn màn hình dành riêng cho game thủ. Là thương hiệu laptop gaming hàng đầu tại thị trường Việt Nam về thị phần (theo thống kê của Nvidia năm 2023), ASUS ROG hiểu rõ những gì game thủ cần ở một màn hình, và đã tuyển chọn những tiêu chí khắt khe nhất mà màn hình gaming cần có. Hai thế hệ gần nhất là ROG Nebula Display (tấm nền IPS) & ROG Nebula HDR Display (tấm nền Mini LED) đã thống lĩnh vị trí màn hình laptop gaming tốt bậc nhất trong suốt những năm 2022 và 2023.

ROG Nebula OLED - Tiêu chuẩn màn hình laptop gaming của năm 2024

Sau thành công của các thế hệ ROG Nebula Display trước đây, ASUS vẫn không ngừng sáng tạo để tạo dựng những tiêu chuẩn mới, đem lại trải nghiệm tốt hơn cho game thủ. Vì vậy, mới đây ASUS đã công bố "ROG Nebula OLED", hứa hẹn sẽ là đỉnh cao công nghệ màn hình mới của laptop gaming trong năm 2024.

So với công nghệ LCD truyền thống, OLED không cần đèn nền mà thay vào đó là hàng triệu điểm ảnh tự phát sáng độc lập. ASUS đã dựa vào nền tảng mạnh mẽ này, kèm theo những tối ưu độc quyền cho game thủ để tạo ra ROG Nebula OLED.

Tốc độ là điều mà mọi game thủ chú trọng, và ROG Nebula OLED xuất sắc đáp ứng mọi nhu cầu khắt khe nhất với tốc độ phản hồi chỉ 0.2ms, đạt ngưỡng gần như tức thì và nhanh hơn nhiều so với màn hình LCD. Kết hợp với tần số quét cao từ 120Hz đến 240Hz mượt mà gấp nhiều lần so với mức 60Hz truyền thống, ROG Nebula OLED đem lại sự mượt mà và chính xác, tạo nên lợi thế to lớn để game thủ đưa ra phản ứng nhanh nhạy hơn.

ROG Nebula OLED còn nâng tầm đồ họa trong game, trong đó đặc biệt là khả năng tái tạo nội dung HDR đã trở thành tiêu chuẩn mặc định trên các tựa game cao cấp. Để đạt được điều này, ROG Nebula OLED đạt độ sáng cực cao lên tới 500 nits, kết hợp cùng độ tương phản 1.000.000:1 tạo nên màu đen sâu đặc trưng của công nghệ OLED. Nhờ vậy, ROG Nebula Display đạt chứng nhận VESA DisplayHDR 500 True Black, tạo cho game thủ trải nghiệm choáng ngợp hơn bao giờ hết.

ASUS cũng làm việc chặt chẽ với hãng sản xuất GPU đồ họa hàng đầu thế giới NVIDIA để mang đến cho ROG Nebula OLED những công nghệ hàng đầu. NVIDIA G-sync đồng bộ tốc độ làm mới của màn hình với tốc độ khung hình của GPU để loại bỏ hiện tượng xé hình và giảm độ trễ. Trong khi đó, NVIDIA Advanced Optimus mang lại hiệu năng cao hơn nhờ đưa hình ảnh trực tiếp từ GPU rời tới màn hình, chuyển đổi nhanh gọn không cần khởi động lại máy như trang bị MUX Switch thông thường.

Một đối tượng người dùng khác được hưởng lợi từ ROG Nebula OLED là những nhà thiết kế và sáng tạo nội dung. Điều này có được là nhờ khả năng tái tạo màu sắc vô cùng "chuẩn chỉ" của ROG Nebula OLED khi đạt 100% dải màu sRGB và DCI-P3 và chỉ số Delta E (độ sai lệch màu) ở mức < 1 vô cùng thấp. Ngoài ra, màn hình cũng đạt chuẩn điện ảnh Dolby Vision, lý tưởng cho những người thường chuyên xem và chỉnh sửa phim.

Không chỉ tạo sự mãn nhãn, ROG Nebula OLED còn góp phần bảo vệ mắt nhờ việc chặn ánh sáng xanh độc hại, giảm thiểu tình trạng mỏi mắt. Trong bối cảnh người dùng máy tính, đặc biệt là game thủ thường sử dụng liên tục trong nhiều giờ liên tiếp, đây là một thế mạnh không thể bỏ qua.

Laptop gaming nào được trang bị ROG Nebula OLED?

Phiên bản 2024 của ROG Zephyrus G16 và G14 là hai laptop gaming tiên phong được trang bị màn hình ROG Nebula OLED. Đây là dòng laptop mạnh mẽ với chip Intel Core Ultra 9 185H (G16) và AMD Ryzen 9 8945HS (G14), đồ họa lên tới NVIDIA RTX 4070, công nghệ tản nhiệt ROG Intelligent Cooling. Thiết kế của máy cũng tạo điểm nhấn với dải đèn Slash Lighting ấn tượng, cho phép người dùng tùy biến theo cá tính riêng.

ROG Zephyrus G16 và G14 (2024) là dòng sản phẩm trang bị màn hình ROG Nebula OLED

Ngoài ra, ASUS cũng nâng cấp dòng sản phẩm gaming phổ thông TUF 2024 với màn hình tần số quét cao và không gian màu 100% sRGB, dòng ROG Strix G 2024 nâng cấp lên màn hình ROG Nebula Display, mang đến trải nghiệm tối ưu cho game thủ ở mọi phân khúc.

Xem thêm thông tin tại đây