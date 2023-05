MUJI Việt Nam khai trương cửa hàng thứ sáu, giới thiệu thêm sản phẩm dành riêng cho thị trường Việt Nam

Không chỉ cung cấp đa dạng các sản phẩm từ thực phẩm, đồ gia dụng, quần áo, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, MUJI AEON MALL Hà Đông còn đem đến những dịch vụ đặc trưng của MUJI như Dịch vụ Thêu, Dịch vụ Lên Lai Quần, Open MUJI, MUJI YOURSELF, Tư Vấn Nội Thất và Café.



Với mong muốn gắn liền với đời sống hàng ngày của người Việt, cửa hàng dành vị trí trung tâm để trưng bày các sản phẩm đồ gia dụng. Bên cạnh những nhóm ngành hàng nổi bật như nội thất, sản phẩm dệt may trong nhà, văn phòng phẩm, MUJI còn hướng sự chú ý của khách hàng đến MUJI for BIKE, dòng sản phẩm tiện ích dành riêng cho người đi xe máy. Trong dòng sản phẩm này, áo mưa là sản phẩm được MUJI sản xuất riêng cho thị trường Việt Nam, làm từ nguyên liệu EVA không nặng mùi và chỉ nặng 250g (tính cả túi đựng và móc). Áo mưa MUJI có hai kích cỡ phù hợp với chiều cao trung bình của người Việt, đồng thời được thiết kế với đường may mềm mại và đường xẻ tà bên hông để người mặc dễ cử động khi điều khiển xe máy. MUJI nghiên cứu và phát triển sản phẩm này dựa trên quan sát, tìm hiểu về thói quen cũng như nhu cầu thiết yếu thường nhật của người Việt. Trong tương lai, MUJI hứa hẹn đem đến nhiều sản phẩm tương tự khác cho thị trường địa phương.

"Thông qua việc giới thiệu các sản phẩm dành riêng cho thị trường Việt Nam, MUJI tiếp tục đóng vai trò người đồng hành hữu ích và hữu dụng của người Việt trong cuộc sống hằng ngày", ông Tetsuya Nagaiwa, Tổng Giám đốc MUJI Việt Nam chia sẻ.

Sau gần hai năm mở cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội, việc khai trương cửa hàng thứ ba MUJI AEON MALL Hà Đông giúp tiếp cận rộng và sâu hơn vào đời sống người dân thủ đô. "Với cửa hàng thứ ba nằm tại vị trí đắc địa này, chúng tôi hy vọng MUJI AEON MALL Hà Đông sẽ trở thành một điểm mua sắm và trải nghiệm phong cách sống mới cho cư dân phía Tây Nam thủ đô", ông Tetsuya Nagaiwa chia sẻ thêm. "Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của khách hàng như những ngày đầu tiên MUJI tới Việt Nam."

Những dịch vụ đặc biệt có tại cửa hàng MUJI AEON MALL Long Biên bao gồm:

Dịch vụ Thêu: Với hơn 300 lựa chọn về họa tiết và ký tự để thêu lên các sản phẩm dệt may của MUJI, đây là dịch vụ lý tưởng để tạo nên những sản phẩm đậm dấu ấn cá nhân hoặc để gửi gắm một thông điệp ý nghĩa cho người thân thương.

Dịch vụ Lên Lai Quần: Đây là dịch vụ lên lai miễn phí cho các sản phẩm quần jeans, quần chino và quần tây của MUJI.

MUJI YOURSELF: Khách hàng có thể sử dụng những con dấu với nhiều thiết kế khác nhau để cá nhân hóa hoặc trang trí những sản phẩm bằng giấy như sổ, bao thư, hộp giấy. Sau khi hoàn tất mua hàng, khách hàng có thể sử dụng dịch vụ này miễn phí ở khu vực văn phòng phẩm.

Open MUJI: Nằm bên cạnh quầy Café, Open MUJI là không gian kết nối cộng đồng, nơi chia sẻ những ý tưởng, câu chuyện và cảm hứng thông qua các buổi workshop, trưng bày và trò chuyện.

Tư Vấn Nội Thất: Dịch vụ tư vấn nội thất cung cấp những gợi ý cho khách hàng khi lựa chọn sản phẩm nội thất trang trí nhà cửa cũng như tư vấn những giải pháp lưu trữ, sắp xếp đồ đạc. Khách hàng có thể đặt lịch hẹn trước với nhân viên tư vấn nội thất của cửa hàng.

Café: MUJI hợp tác với những doanh nghiệp địa phương để phục vụ những thức uống được yêu thích như cà phê, nước ép, sô-cô-la, đồ uống đóng chai, cùng với những món ăn nhẹ. Đây là điểm dừng chân lý tưởng để nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng trong hành trình mua sắm.