Mua sắm Tết: Đừng bỏ lỡ máy lọc nước chuẩn “gu hiện đại” từ Coway Vina

Sau đây là Top 04 sản phẩm máy lọc nước cần thiết, sẵn sàng đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng từ Coway Vina, chi nhánh chính thức của Coway - thương hiệu máy lọc nước được yêu thích tại Hàn Quốc.

Máy lọc nước Villaem 2 | CHP-18AR

Máy lọc nước Villaem 2 sở hữu công suất lọc đến 7,9 lít/giờ với 4 chế độ nước đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng từ nấu ăn đến pha thức uống với các chế độ nước Nóng - Ấm - Lạnh - Thường. Người dùng chỉ cần xoay núm vặn điều chỉnh nhiệt độ nước ngay trên máy là có thể dễ dàng lấy được nước như mong muốn.

Được thiết kế nhỏ gọn với màu ghi đậm sang trọng, Villaem 2 phù hợp để bàn tại văn phòng làm việc, studio hoặc căn hộ hiện đại của các gia đình trẻ. Đặc biệt, thiết bị còn được trang bị thêm đèn LED hỗ trợ việc chiếu sáng vào ban đêm, thuận tiện cho người sử dụng.

Máy lọc nước Villaem 2 có màu ghi đậm sang trọng (Ảnh: Coway Vina)

Máy lọc nước Ombak | CHP-7310R

Máy lọc nước Ombak được thiết kế tối giản chuẩn Hàn với màu trắng trang nhã, cùng màn hình cảm ứng đa chức năng dễ dàng điều khiển và sử dụng. Bên cạnh việc trang bị thêm tia UV diệt khuẩn, Ombak còn cho phép người dùng lấy nước theo lượng chính xác như 250ml, 500ml, 1000ml hoặc chọn lấy nước liên tục rất tiện lợi.

Nổi bật với 50 thiết lập lấy nước, người dùng có thể chọn nhiều nhiệt độ nước ấm, nóng khác nhau từ 40 độ C - 90 độ C. Do đó, Ombak rất phù hợp với nhu cầu đa dạng của các gia đình dịp Lễ/Tết cuối năm với nhiều bữa tiệc sum họp. Thiết bị này cũng rất phù hợp dành cho mẹ bỉm - khi muốn có ngay nước ấm để pha sữa, ngũ cốc cho bé.

Máy lọc nước Ombak – món quà cho gian bếp gia đình (Ảnh: Coway Vina)

Máy lọc nước Harry | CHP-590R

Harry được ưa chuộng nhờ thiết kế siêu mỏng với bề ngang chỉ 26cm, thuận tiện lắp đặt ở nhiều nơi trong không gian nhà. Cùng màu sắc đen – trắng, Harry sẽ là một trong những yếu tố góp phần tô điểm thêm sự sang trọng cho không gian của các gia đình.

Là máy lọc nước dạng cây đứng với công suất lọc lớn đến 10,7 lít/giờ, Harry phù hợp với nhu cầu sử dụng nước uống lớn và liên tục tại các gia đình đông thành viên. Nhiệt độ nước sẽ được hiển thị trên màn hình LED, người dùng chỉ cần một vài nút nhấn đơn giản là có thể dễ dàng chọn được loại nước Nóng - Lạnh - Thường đúng nhu cầu.

Phòng bếp tối giản thì không thể thiếu máy lọc nước Harry (Ảnh: Coway Vina)

Máy lọc nước Core | CHP-671R

Tiếp tục là một chiếc máy lọc nước dạng cây đứng của Coway. Máy lọc nước Core là một giải pháp "mạnh mẽ" phù hợp dành cho các đại gia đình hay văn phòng, hay ở những môi trường có nhu cầu sử dụng nước uống lớn. Máy có công suất lọc đến 11,7 lít/giờ cùng bình chứa nước lớn đến 21 lít và cơ chế tự làm đầy, người dùng có thể liên tục sử dụng được nguồn nước tinh khiết mà không sợ thiếu hụt.

Bên cạnh đó, màn hình cảm ứng 1 chạm cùng 3 chế độ nước Nóng - Lạnh - Thường giúp việc sử dụng một thiết bị hiện đại trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Đặc biệt, Core còn thiết lập thêm khóa an toàn, giúp cho các bố mẹ yên tâm hơn khi trẻ nhỏ lấy nước.

Máy lọc nước Core mang nguồn nươc tinh khiết đủ đầy cho phòng bếp hiện đại (Ảnh: Coway Vina)

Vào tháng 12/2023 này, Coway Vina gửi tới khách hàng nhiều chương trình ưu đãi nổi bật như chương trình mua máy trả góp 5 năm mới lạ cùng chương trình thuê máy lọc nước chỉ từ 400.000VND/tháng… Mỗi chương trình đều tặng kèm dịch vụ Heart Service - dịch vụ bảo dưỡng, chăm sóc, vệ sinh và thay thế màng lọc, lõi lọc định kỳ tại nhà 2 tháng/lần. Dịch vụ được thực hiện bởi đội ngũ nhân viên Cody chuyên nghiệp, có kiến thức và được đào tạo bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đặc biệt, khi mua sản phẩm từ Coway Vina, khách hàng sẽ được giảm ngay từ 5 - 20%, tặng kèm dịch vụ bảo dưỡng định kỳ trong vòng 4 tháng cùng bình giữ nhiệt LocknLock.

Coway là thương hiệu hơn 30 năm cung cấp giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống tại Hàn Quốc với các sản phẩm máy lọc nước, máy lọc không khí được tin dùng, đạt được nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế như Top 10 Thương hiệu được tin dùng tại Việt Nam (2021), Top 10 Thương hiệu vàng Việt Nam (2021), Giải thưởng Máy lọc không khí thiết kế ấn tượng Tech Award (2022)… cùng với các giải thưởng về thiết kế như Reddot (2023), IDEA (2023).

