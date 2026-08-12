Mua ô tô vì nghĩ sẽ tiện, 1 năm sau người vợ Đà Nẵng quyết định bán: "Ai giống tôi thì nên cân nhắc trước khi xuống tiền"

Mua xe ô tô có nhiều cái tiện, nhưng trước khi xuống tiền cũng cần cân nhắc kỹ những "khoản" bất cập khi có xe.

"Có ai giống tôi không? Hôm nay tôi vừa đăng bán chiếc ô tô sau đúng 1 năm sử dụng".

Đó là dòng chia sẻ mở đầu của chị S trên mạng xã hội. Điều thú vị là bài đăng không phải để than nghèo, cũng chẳng phải vì xe hỏng hay cần tiền gấp. Lý do đơn giản hơn nhiều: "Đi ô tô... mệt quá!".

Chia sẻ của chị S nhận về rất nhiều sự đồng cảm của cư dân mạng.

Chị S kể rằng trước khi mua xe, bạn bè đã cảnh báo đủ điều. Từ chuyện nuôi xe tốn tiền, tìm chỗ đỗ cực, đến việc mua xong sẽ "vỡ mộng". Nhưng lúc ấy, chị chỉ có một suy nghĩ rất đơn giản: "Thích thì mua thôi!".

Một năm sau khi mua xe, chị xác nhận tất cả những lời cảnh báo đều đúng.

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Ngày nào cũng phải "cuốc bộ" ra chỗ để xe

Gia đình chị S sống ở Sơn Trà (Đà Nẵng). Nhà nằm trên tuyến đường ô tô vào được nhưng lại không có gara riêng. Xe phải đỗ ngoài đường, cách nhà khoảng 50m. Mỗi ngày, để giữ xe luôn sạch sẽ và hạn chế chuột cắn dây điện, chị phải phủ bạt, quây chống chuột rồi lại tháo ra trước mỗi lần sử dụng.

"Có những hôm tôi đi giày đẹp, mặc váy, nhưng vẫn phải lóc cóc đi tháo bạt, tay chân lấm lem bụi bẩn. Chưa kể phải quét lá cây, lau gương, dọn xe trước khi đi. Mỗi lần như vậy mất khoảng 30 phút" - chị S chia sẻ.

Nhiều cư dân mạng đọc đến đây chỉ biết bật cười khi tưởng tượng ra cảnh này.

Cuộc chiến tìm chỗ đỗ xe: Chậm chân là mất - Nhanh chân chưa chắc đã còn

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Nếu như việc chăm xe chỉ diễn ra ở nhà thì ra đường lại là một "bài toán" khác. Theo chia sẻ của chị S, không ít lần gia đình phải gửi xe cách điểm đến vài trăm mét rồi đi bộ tiếp vì bãi đỗ đã kín chỗ.

"Đi ăn uống, cà phê quán xá... tìm chỗ đỗ xe mỏi mắt. Lúc nào cũng trong tình trạng full chỗ, vừa đi vừa xi nhanh vừa rà chỗ vừa ngó trước sau, có khi đậu xe cách cả 500-700m để đi bộ tới quán là chuyện bình thường.

Hoặc "chắc củ" hơn phải tìm quán có chỗ để xe trước rồi mới đến, mà đến rồi thì cũng chưa chắc đã còn chỗ cho xe mình".

Theo chị S, giao thông Đà Nẵng hiện nay không còn thong thả như nhiều năm trước. Xe du lịch, xe dịch vụ xuất hiện ngày càng nhiều, cộng thêm lượng khách đông khiến việc lái xe trong phố đôi khi trở thành một "cuộc chiến".

"Tưởng có ô tô sẽ tiện hơn, nhưng nhiều lúc đi trong phố cứ phải rà phanh liên tục, căng thẳng tìm đường, né người đi bộ, nhất là giờ cao điểm hoặc cuối tuần" - chị nói.

Mua xe một lần, "nuôi xe" cả năm

Một điều khiến nhiều người đồng cảm nhất trong bài chia sẻ của chị, đó là khoản chi phí để duy trì chiếc xe.

Theo tính toán của chị S, mỗi năm gia đình phải dành khoảng 13-15 triệu cho các khoản như đăng kiểm, bảo dưỡng, thay nhớt, rửa xe, sửa các lỗi vặt, phí gửi xe... chưa tính tiền xăng.

Đó là trong trường hợp chiếc xe khá "lành". Chỉ cần chuột cắn dây điện, bình ắc quy yếu hay điều hòa trục trặc là chi phí lại đội lên thêm.

"Nhiều lúc nhìn bảng chi tiêu mới thấy chiếc xe giống một thành viên trong nhà. Khác ở chỗ... thành viên này chỉ biết tiêu tiền" - chị S than thở.

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1 năm mua ô tô mới thấm cảnh... đặt xe cũng tiện

Điều khiến chị S thay đổi suy nghĩ nhiều nhất lại đến từ những chuyến đi chơi. Khi hai vợ chồng đi ăn uống hay có ngồi cùng bạn bè, uống chút bia, thì lại phải nhìn nhau. "Ai được uống, ai phải lái xe"

Nếu cả hai đều muốn thoải mái thì lại phải bắt xe về, hôm sau tiếp tục bắt xe quay lại quán lấy xe. "Nghĩ đi nghĩ lại, nhiều hôm đặt xe ngay từ đầu còn khỏe hơn".

Không chỉ vậy, chiếc ô tô cũng là tài sản mất giá theo thời gian. Mới mua năm trước nhưng sang năm sau giá bán đã giảm đáng kể. Theo chị S, cảm giác bỏ một khoản tiền lớn để chiếc xe nằm ngoài đường mỗi ngày rồi nhìn giá trị của nó giảm dần cũng khiến chị không khỏi tiếc.

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Không mua ô tô, liệu có thiệt?

Sau một năm trải nghiệm, chị S quyết định bán xe, không phải vì chán ghét chiếc xe của mình. Chỉ đơn giản là chị nhận ra chiếc xe không còn phù hợp với nhu cầu sống hiện tại.

Thay vì dành hàng chục triệu mỗi năm để nuôi xe, chị tính toán rằng số tiền ấy hoàn toàn có thể dùng cho những lần đặt xe, hay taxi hang ngày. Khi cần đi xa, cả gia đình có thể thuê xe tự lái hoặc thuê xe có tài xế với chi phí hợp lý.

Quan trọng hơn, mỗi lần bước ra khỏi nhà chỉ cần gọi xe, lên ngồi và đi, không phải nghĩ đến chuyện tìm chỗ đỗ, bảo dưỡng hay lo chiếc xe lại mất giá thêm một chút.

Mua hay không mua ô tô, đáp án nằm ở nhu cầu của mỗi người

Câu chuyện của chị S không phải để khuyên mọi người đừng mua ô tô. Với nhiều gia đình có con nhỏ, thường xuyên về quê, đi công tác hoặc đã có gara riêng hay để trong hầm xe chung cư, ô tô vẫn là phương tiện mang lại rất nhiều tiện ích.

Nhưng bài chia sẻ cũng là lời nhắc rằng, trước khi quyết định xuống tiền, hãy thử trả lời vài câu hỏi rất thực tế:

- Mình có chỗ đỗ xe ổn định không?

- Tần suất sử dụng có đủ nhiều?

- Chi phí nuôi xe mỗi năm có nằm trong khả năng chi trả?

Hay phần lớn thời gian chiếc xe sẽ chỉ nằm im và vẫn đều đặn "ăn tiền"?

Bởi đôi khi, điều khiến cuộc sống tiện hơn không phải là sở hữu thêm một chiếc xe, mà là chọn đúng phương án di chuyển phù hợp với nhu cầu của mình. Với người này, ô tô là "chân ái". Nhưng với người khác, một cuốc taxi đúng lúc, một chiếc xe thuê cho những chuyến đi xa lại có thể là lựa chọn nhẹ đầu, tiết kiệm và hợp lý không kém.