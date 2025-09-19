Mua ngay iPhone 17 và iPhone Air tại FPT Shop với ưu đãi lên đến 8 triệu đồng, bảo hành đến 17 tháng

Sự kiện mở bán iPhone 17 diễn ra lúc 8 giờ sáng ngày 19/9 tại các điểm bán thuộc hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT, trong đó nổi bật là ba chi nhánh F.Studio by FPT tại địa chỉ 121 Lê Lợi (TP.HCM), 269 Chùa Bộc (Hà Nội) và 46 Nguyễn Văn Linh (Đà Nẵng), cùng 31 cửa hàng FPT Shop và F.Studio by FPT khác ở khắp các tỉnh, thành.

Một trong những khách hàng đầu tiên nhận iPhone mới tại sự kiện mở bán của F.Studio by FPT.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo khách hàng đã có mặt tại F.Studio by FPT 121 Lê Lợi để chờ đón siêu phẩm mới này. Tại sự kiện, người dùng được trực tiếp trải nghiệm iPhone 17 và iPhone Air cùng hệ sinh thái Apple. Đồng thời, còn có cơ hội sở hữu Túi có Táo Đỉnh – quà tặng phiên bản giới hạn, cùng nhiều phần quà thiết thực khác như củ sạc Belkin hay combo phụ kiện gồm: củ sạc, kính cường lực iPhone 17 Pro Max và ốp lưng iPhone 17 Pro Max.

Hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT đã bàn giao nhiều máy iPhone 17, iPhone Air cho khách đặt cọc trong ngày đầu tiên mở bán.

Chỉ trong ngày mở bán đầu tiên, hệ thống đã bàn giao số lượng lớn iPhone 17, iPhone Air đến tay khách hàng và tiếp tục ghi nhận thêm nhiều đơn đặt cọc mới, cho thấy sức hút mạnh mẽ của thế hệ iPhone mới tại thị trường Việt Nam.

Ông Phan Trần Thành - Phó Giám đốc Ngành hàng Apple, hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT chia sẻ: "Năm nay, iPhone 17 và iPhone Air thực sự đã tạo nên cơn ‘sốt’ trong cộng đồng yêu công nghệ. So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng khách hàng quan tâm và đặt cọc tại FPT Shop và F.Studio by FPT tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt ở những phiên bản nổi bật như iPhone 17 Pro Max và iPhone Air siêu mỏng nhẹ. Là đối tác ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam, hệ thống luôn chú trọng đảm bảo nguồn cung, nỗ lực đưa sản phẩm về sớm và đầy đủ, để khách hàng nhanh chóng sở hữu những chiếc iPhone mới cùng trải nghiệm mua sắm tin cậy và trọn vẹn."

Ngay trong ngày mở bán, nhiều khách hàng đã có mặt từ sớm để trở thành những người đầu tiên sở hữu iPhone mới. Anh Nguyễn Hoàng Khánh – một trong những khách hàng nhận iPhone Air tại F.Studio by FPT 121 Lê Lợi – chia sẻ: "Mỗi lần Apple ra mắt sản phẩm mới, tôi đều chọn mua tại FPT Shop vì luôn nhận được máy sớm. Ngoài ra, còn có nhiều ưu đãi thiết thực như trợ giá, trả góp lãi suất 0% hay gói bảo hành trọn đời, giúp tôi yên tâm khi sử dụng lâu dài."

Chị Nguyễn Diệu Thảo – khách hàng tham gia trải nghiệm sản phẩm tại F.Studio by FPT 269 Chùa Bộc – cho biết: "Là đối tác ủy quyền của Apple tại Việt Nam, FPT Shop mang đến cho tôi sự an tâm với sản phẩm chính hãng, trải nghiệm mua sắm chuyên nghiệp và dịch vụ hậu mãi rõ ràng."

Khách hàng tham gia trải nghiệm và đặt mua dòng iPhone mới tại F.Studio by FPT

Đặc biệt, từ 19/9 đến 30/9, khách hàng mua iPhone 17 và iPhone Air tại FPT Shop và F.Studio by FPT được hưởng ưu đãi đến 8.000.000 đồng. Cụ thể, khi đặt mua máy và đăng ký SIM FPT kèm gói FVIP150, F299 hoặc F399, người dùng sẽ nhận ngay voucher mua phụ kiện chính hãng trị giá đến 2.500.000 đồng. Đồng thời, FPT Shop và F.Studio by FPT còn hợp tác với nhiều ngân hàng và đối tác tài chính triển khai ưu đãi trả góp 0% lãi suất; trợ giá trực tiếp đến 2.500.000 đồng. Song song đó, hệ thống triển khai chương trình thu cũ đổi mới, hỗ trợ tối đa 3.000.000 đồng dành cho người dùng.

Hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT triển khai nhiều ưu đãi giúp người dùng dễ dàng sở hữu dòng iPhone mới.

Về FVIP150, F299 hoặc F399, đây là các gói cước độc quyền từ mạng di động FPT, cung cấp dung lượng lên đến 600 GB data/tháng, hàng trăm phút gọi nội - ngoại mạng, khách hàng có thể lựa chọn linh hoạt kỳ hạn 6 hoặc 12 tháng, riêng gói 12 tháng được sẽ tặng thêm 2 tháng sử dụng.

Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn gói bảo hành trọn đời với mức giá ưu đãi chỉ 1.800.000 đồng (giá gốc của gói là 3.000.000 đồng). Với gói bảo hành này, khách hàng sẽ được đổi máy mới trong 17 tháng đầu tiên nếu thiết bị phát sinh lỗi từ nhà sản xuất. Sau đó, chính sách tiếp tục được áp dụng cho 17 tháng tiếp theo và chu kỳ này lặp lại không giới hạn. Gói bảo hành này được nhiều khách hàng đánh giá là thiết thực giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm sử dụng máy lâu dài.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, bạn có thể truy cập https://fptshop.com.vn/dien-thoai/apple-iphone hoặc đến cửa hàng FPT Shop gần nhất để được tư vấn thêm.