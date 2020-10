Mưa lớn biến SVĐ thành "bể bơi", hai CLB Việt Nam buộc phải đá tiếp vào khung giờ hy hữu

Trước khi trận đấu diễn ra, trời đã đổ mưa lớn nhưng trọng tài chính vẫn cho trận đấu tiếp tục. Tuy nhiên, sau 25 phút bóng lăn, trọng tài buộc phải tạm dừng trận đấu.



Theo ghi nhận, hệ thống thoát nước tại sân 19/8 Nha Trang đã đã không hoạt động kịp khiến mặt sân biến thành bể bơi do lượng nước đổ xuống sân quá lớn. Nước thậm chí còn tràn cả vào đường hầm, khu vực thấp của khán đài SVĐ. Trên sân, có đoạn nước ngập đến hơn cổ chân các cầu thủ và tổ trọng tài.

Mưa lớn biến SVĐ 19/8 Nha Trang thành "bể bơi" vào chiều 13/10 (Ảnh: Bá Duy - Chụp màn hình)

Ban tổ chức và tổ trọng tài đã phải nhóm họp. Sau 1 giờ đồng hồ, trời không ngớt mưa. BTC đã quyết định hoãn trận đấu theo luật.

Sau đó, BTC cũng nhóm họp với hai CLB để tìm ra thời gian thích hợp tổ chức trận đấu. Cuối cùng, khung giờ 9h00 ngày mai (14/10) được lựa chọn. Trận đấu sẽ tiếp tục vào phút thứ 25 khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về phía An Giang.

Theo đó, cả An Giang và Khánh Hoà đều đồng tình với quyết định trên. Lý do được đưa ra là thời tiết ở Nha Trang vào thời điểm trên được dự báo mát mẻ, thậm chí vẫn có mưa nên không ảnh hưởng đến sức khoẻ cầu thủ. Thứ hai, CLB An Giang muốn thi đấu ngay vì đã đặt vé máy bay chiều về vào chiều 14/10 nên không muốn thay đổi lịch trình do ảnh hưởng vấn đề kinh phí.

Tuy nhiên, dự báo thời tiết cho biết sáng mai Nha Trang vẫn có mưa lớn. BTC vẫn không loại trừ khả năng trận đấu tiếp tục bị hoãn. Khi ấy, BTC sẽ cùng hai CLB tiếp tục tìm tiếng nói chung.

VPF thông báo trận đấu được đá tiếp vào 9h00 ngày 14/10 nhưng vẫn có thể bị hoãn tiếp nếu mưa lớn (Ảnh: V.League)

Các trận đấu chuyên nghiệp sân 11 người ở Việt Nam và trên thế giới rất hiếm khi thi đấu vào buổi sáng do nhiều yếu tố như thời tiết, lịch phát sóng truyền hình. Việc thi đấu như thế này được xem là bất đắc dĩ trong bối cảnh tình hình mưa bão ở nhiều địa phương đang diễn biến phức tạp.

Trận đấu giữa CLB Khánh Hoà và An Giang thuộc khuôn khổ vòng 2 giai đoạn 2 nhóm đua vô địch tại Giải hạng Nhất quốc gia 2020. Hiện tại, Khánh Hoà đang đứng thứ 3 còn An Giang đứng thứ 6 trên BXH.

Nếu thất bại trước An Giang, Khánh Hoà sẽ dậm chân tại chỗ với 23 điểm, kém đội đầu bảng Bà Rịa – Vũng Tàu 6 điểm. Nhóm đua vô địch còn 4 vòng đấu nữa để tìm suất thăng hạng lên chơi tại V.League 2021.

Ở mùa giải này, CLB Khánh Hoà gặp nhiều biến động liên quan đến tài chính. Họ vướng vào chuyện nợ lương, thưởng cầu thủ và phải để một loạt trụ cột ra đi như thủ môn Tuấn Mạnh sang Đà Nẵng, Lâm Ti Phông, Trần Đình Khương sang CLB TP.HCM.