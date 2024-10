Mua hơn 20 thứ từ Olive Young và đây là 4 sản phẩm Doãn Hải My dùng thấy ưng nhất

Những ngày qua, Doãn Hải My đã có màn shopping siêu thành công khi vi vu du lịch tại Hàn. Trên mạng xã hội cá nhân, cô liên tục update bạt ngàn món mỹ phẩm đã tậu được ở thiên đường mua sắm Olive Young.

Mới đây, nàng WAGs chia sẻ về 4 món đồ làm đẹp mà bản thân cực kỳ tâm đắc trong đợt shopping kể trên. Không những thế cô còn review nhanh gọn những điểm nổi trội của 4 thứ này, giúp chị em dễ dàng tham khảo nếu đang có ý định mua theo.

1. Toner pad Skin Food

Toner pad Carrot Carotene Calming Water Pad của Skin Food là dòng sản phẩm đang rất được ưa chuộng. Vậy nên ngay khi đặt chân tới Hàn, Doãn Hải My cũng nhanh chóng mua món này trong ngày đầu vi vu du lịch. Chẳng những thế cô còn nhận mua giúp bạn bè, đủ để thấy toner pad Carrot Carotene được săn đón nhiệt tình như thế nào.

Theo trải nghiệm của Doãn Hải My, sản phẩm này thích hợp nhất với những nàng da khô vì có khả năng cấp ẩm siêu ổn áp. Cô cũng không quên nhắc nhở thành phần sản phẩm có chứa cà rốt nên chị em nào bị dị ứng cần lưu ý tìm hiểu kỹ trước khi dùng.

Ngoài dòng Carrot Carotene, phiên bản Potato Madecassoside Soothing Pad của Skin Food cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm của hội mê làm đẹp. Tuy nhiên, cá nhân Doãn Hải My lại chưa trải nghiệm. Vậy nên cô đã tham khảo ngược ý kiến của "tổ tư vấn" vì sản phẩm này đang có deal hot tại Olive Young.

2. Toner pad Medicube Zero Pore Pad 2.0



Dòng toner pad của Medicube có đến 4 phiên bản tương ứng với 4 màu, nhưng Doãn Hải My đặc biệt tâm đắc phiên bản Zero Pore Pad 2.0 (xanh dương đậm). Lý do là vì em này có khả năng cấp ẩm và thu nhỏ lỗ chân lông siêu đỉnh.

Món dưỡng da này không hề mới mẻ với Hải My, bởi toner Medicube đã từng được cô review trên kênh TikTok cá nhân từ hồi tháng 3. Khi ấy, nàng WAGs cũng dành nhiều lời khen cho khả năng làm sạch sâu lỗ chân lông và sợi bã nhờn của em này.

Clip review sản phẩm Medicube của Doãn Hải My từng hút hơn 1 triệu view. Không chỉ dùng toner pad Medicube, cô còn kết hợp sử dụng máy dưỡng da của hãng để tăng hiệu quả skincare, giúp tinh chất được thẩm thấu tốt hơn. Doãn Hải My sử dụng máy dưỡng sau bước đắp toner pad.

Gợi ý shopping: Toner pad Medicube Zero Pore Pad 2.0 - Giá sale: 420.000 VND

3. Phấn gội khô Aromatica Rosemary Dry Shampoo Powder

Trong lần shopping tại Olive Young, Doãn Hải My đã tậu về ít nhất 4 món của Aromatica gồm phấn gội khô, xịt dưỡng tóc, dầu gội tràm trà, tẩy da chết da đầu. Và có lẽ ưng ý nhất trong số này là sản phẩm phấn gội khô mới được Aromatica ra mắt vừa qua.

Nàng WAGs chia sẻ rằng cô mê nhất dòng gội khô của Aromatica trong số những loại dầu gội khô từng sử dụng. Vì kết cấu hạt phấn mỏng mịn nên em này có khả năng "trị" tóc bết và tóc bị mất đồ phồng cực ổn. Doãn Hải My cũng review thêm, hộp phấn này trông nhỏ nhưng dùng được lâu và tiết kiệm vì mỗi lần sử dụng chỉ cần rắc 1 chút phấn. Nếu rắc nhiều sẽ tạo tác dụng ngược, khiến tóc bị khô cứng.

Gợi ý shopping: Rosemary Dry Shampoo Powder - Giá sale: 329.000 VND



4. Phấn má Dasique Blending Mood Cheek Blush

Đây là món đồ makeup hiếm hoi lọt vào danh sách 4 sản phẩm làm đẹp khiến Doãn Hải My mê nhất trong dịp "càn quét" ở Olive Young.

Cô đặc biệt khen ngợi phiên bản Candy Berry (màu 07) với tông cam hồng đào nhẹ nhàng, tự nhiên. Chất phấn của Dasique mềm mịn, mỏng và có độ bám tốt, lại còn rất phù hợp với làn da châu Á.