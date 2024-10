Doãn Hải My shopping 1 lần hơn 20 món dưỡng từ da tới tóc của Olive Young, toàn món "giá yêu"

Nhưng nào chỉ mỗi nàng WAGs, rất nhiều chị em cũng có chung đam mê này bởi Olive Young được xem là thiên đường mỹ phẩm đồng thời còn là địa chỉ mua sắm uy tín bậc nhất xứ Hàn. Vậy nên Doãn Hải My rất chăm sử dụng và review có tâm nhiều item đến từ Olive Young để hội mê làm đẹp có thể dễ dàng tham khảo.

Và mới đây trên Instagram cá nhân, Doãn Hải My đã có dịp "flex" sương sương thành quả shopping tại Hàn, bao la các món làm đẹp được cô nàng mua ở Olive Young. Nhìn chung đều là những món hot hit và được dân Hàn ưa chuộng. Thậm chí một vài món chưa nổi ở Việt Nam nhưng vẫn "lọt mắt xanh" Doãn Hải My như thường!

Nhân dịp Doãn Hải My "flex", hãy cùng khám phá ngay 20 món mỹ phẩm Olive Young được cô nàng ưu ái lựa chọn nhé!

1. Mặt nạ DR.JART CRYO RUBBER MASK

Không chỉ nổi ở Hàn Quốc, dòng mặt nạ này còn cực kỳ bán chạy ở Mỹ, Thái Lan và Nhật Bản. Đây là dòng mặt nạ cao su non của thương hiệu Dr. Jart, có 4 màu tương đương 4 công dụng khác nhau. Hải My chọn sử dụng màu xanh dương thuộc dòng Moisturizing Hyaluronic cid Mask với tác dụng dưỡng ẩm cho da đang thiếu độ ẩm.

Sản phẩm có giá dao động từ 250.000 - 300.000 VND/hộp (4 mặt nạ).

2. Dầu gội Dr. FORHAIR

Ở Việt Nam không quá chuộng em này nhưng ở Hàn, dầu gội Dr. FORHAIR luôn thuộc top bán chạy. Em này không chỉ có khả năng làm sạch mà còn hỗ trợ giảm gãy rụng tóc, chứa nhiều thành phần vitamin lành tính, tốt cho nang tóc. Sản phẩm dầu gội của Dr. FORHAIR có giá dao động từ 300.000 - 500.000 VND, có đa dạng phiên bản dành riêng cho da dầu nhờn, da tóc mỏng yếu, ngăn rụng tóc.

3. Aromatica: Xịt dưỡng tóc + phấn gội khô + dầu gội tràm trà + tẩy da chết da đầu

Aromatica là thương hiệu mỹ phẩm thuần chay của Hàn. Các dòng sản phẩm chăm sóc tóc của hãng rất nổi tiếng ở cả Hàn và Việt Nam. Do đó, Doãn Hải My cũng dễ dàng tậu được vài món cho công cuộc chăm tóc đẹp của mình.

Set xịt dưỡng chân tóc Rosemary Root Enhancer

Xịt dưỡng có chiết xuất tinh dầu dương thảo cùng lá thông và 7 loại vitamin hỗ trợ giảm ngứa, làm khỏe da đầu và cung cấp dinh dưỡng cho tóc khỏe mạnh từ gốc. Vì là sản phẩm thuần chay, không chứa silicon nên item này đảm bảo không làm bít tắc lỗ chân lông hay làm yếu dần chân tóc.

Nơi mua: Aromatica Việt Nam - 416.000 VND

Phấn gội khô Rosemary Dry Shampoo Powder

Phấn gội khô Aromatica có hương thơm mát mẻ của hương thảo, hỗ trợ hiệu quả trong việc giảm mùi da đầu và cải thiện độ phồng chân tóc. Em này có kết cấu phấn bột giúp kiềm dầu tốt, hạt phấn nhỏ mịn cho da đầu nhanh khô ráo. Sản phẩm có giá 480.000 VND.

Nơi mua: Aromatica Việt Nam



Dầu gội Tea Tree Purifying Tonic

Dòng dầu gội tràm trà của Aromatica có khả năng cân bằng dưỡng chất cho da đầu hư tổn, hỗ trợ nuôi dưỡng tóc chắc khỏe từ gốc đến ngọn. Sản phẩm không chứa silicon, đảm bảo an toàn và lành tính với da đầu.

Nơi mua: Sammi Shop

Gel tẩy da chết Rosemary Scalp Scrub

Tẩy tế bào chết cho da đầu là phương pháp hiệu quả nhằm loại bỏ lớp tế bào chết và bụi bẩn tích tụ trên da đầu, từ đó giúp tóc khỏe mạnh hơn. Dòng gel Rosemary Scalp Scrub của Aromatic có chứa chiết xuất từ lá hương thảo và muối hồ Andes hỗ trợ loại bỏ những tế bào chết lâu năm khỏi da đầu, tạo cảm giác thư giãn cho da đầu đỡ nặng và mệt mỏi.

Nơi mua: Lam Thảo Cosmetics

4. Toner Pad Carrot Carotene

Sản phẩm hỗ trợ cải thiện kết cấu, giúp chăm sóc làm dịu da hiệu quả. Miếng pad của Carrot Carotene có thiết kế to gấp 1,5 lần so với những miếng pad thông thường, thấm đẫm tinh chất dưỡng da giúp dưỡng ẩm chuyên sâu. Toner pad có giá dao động 500.000 VND/hộp (60 miếng pads). Bộ sản phẩm của Doãn Hải My đã bao gồm túi refill 30 miếng và túi dùng thử 6 miếng.

Nơi mua: Skinfood

5. Abib: Toner Pad + thanh lăn chống nắng

Abib là một trong những thương hiệu mỹ phẩm hot nhất nhì tại Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại. Là một tín đồ đam mê mua sắm đồ dưỡng da Hàn Quốc, hiển nhiên Doãn Hải My sẽ khó lòng bỏ qua những sản phẩm của hãng.

Abib Heartleaf Spot Calming Touch

Dòng toner pad của Abib đã giành được Giải thưởng Olive Young trong liên tiếp hai năm 2020 và 2021. Toner lành tính, phù hợp với mọi loại da, đặc biệt hiệu quả cho da nhạy cảm, kích ứng. Tác dụng chính của sản phẩm đó là làm sạch, làm dịu và hỗ trợ phục hồi cho da luôn sáng đẹp, căng khỏe. Giá dao động 300.000 - 500.000 VND.

Nơi mua: Bom Beauty

Abib Airy Sunstick Smoothing bar

Sản phẩm có chiết xuất dầu hướng dương cùng thành phần làm dịu Allatoin giúp nuôi dưỡng làn da, chống nắng và giảm tình trạng mất nước. Đây là dòng chống nắng hóa học với thiết kế thanh lăn bo tròn tiện lợi. Phù hợp sử dụng cho da hỗn hợp và da dầu.

Nơi mua: Ginnibeao

6. Torriden: Serum + mặt nạ thạch dẻo

Dạo gần đây, thương hiệu Torriden đang rất được quan tâm tại Việt Nam, người người nhà nhà thi nhau săn đón các sản phẩm của Torriden. Và tất nhiên người có sở thích trải nghiệm đa dạng mỹ phẩm như Doãn Hải My cũng phải tậu lấy vài món hợp gu.

Serum Dive In Hyaluronic Acid

Đây là dòng serum dưỡng ẩm chuyên sâu có kết cấu lỏng nhẹ như nước, thoa lên mặt sẽ đem lại cảm giác tươi mát, giúp da ẩm mịn như được phủ sương. Sản phẩm có giá 484.000 VND.

Nơi mua: Torriden Việt Nam

Mặt nạ thạch dẻo Torriden Modeling Pack

Dòng mặt nạ thạch của Torriden có 2 phiên bản: Dive In cấp nước giúp da sáng bóng (dành cho mọi loại da) và Balanceful làm dịu da (dành cho da nhạy cảm, da mụn). Cả 2 item này đều được Doãn Hải My tậu về tủ đồ skincare.

Nơi mua: Juka Beauty

7. Unove: Kem ủ tóc + tinh dầu dưỡng tóc

Unove là thương hiệu con của Forhair, cũng sở hữu rất nhiều sản phẩm dưỡng tóc được đông đảo phái nữ săn đón. Với routine chăm tóc cực phong phú và đa dạng, Doãn Hải My đã rinh luôn 2 sản phẩm của hãng gồm kem ủ và dầu dưỡng.

Kem ủ tóc Deep Damage Treatment Ex

Sản phẩm được chiết xuất từ các loại tinh dầu thực vật giúp cung cấp dưỡng chất cho tóc mềm mượt và khỏe mạnh. Em này còn hỗ trợ điều trị tóc khô xơ và hư tổn năng do hóa chất, giúp nuôi dưỡng tóc từ sâu bên trong. Giá dao động 300.000 VND - 400.000 VND.

Nơi mua: Thế Giới Skin Food

Tinh dầu dưỡng tóc Silk Oil Essence

Tinh dầu Unove chứa 5 loại dầu vàng và 23 loại protein thủy phân giúp dưỡng ẩm và tạo độ bóng mượt tức thì cho mái tóc. Đồng thời còn hỗ trợ phục hồi và tăng độ đàn hồi cho tóc khô, tóc xơ rối.

Nơi mua: Son Auth

8. Toner Pad Mediheal

Hẳn là Doãn Hải My rất mê mẩn các loại toner pad, bằng chứng là cô sử dụng linh hoạt nhiều sản phẩm của nhiều thương hiệu khác nhau. Lần này tiếp tục tới lượt toner pad của Mediheal thành công "đốn tim" nàng WAGs. Hải My chọn sử dụng dòng Retinol Collagen Lifting Pad với công dụng chính là ngừa lão hóa và giúp da săn chắc đàn hồi.

Nơi mua: Mediheal Việt Nam - 591.000 VND

9. Serum 9Wishes Hydra Skin Ampule

Em serum này được xem là "cứu tinh" cho làn da thiếu ẩm, hỗ trợ chống oxy hóa giúp da tươi tắn rạng ngời. Dù thuộc dòng sản phẩm bình dân nhưng chất lượng của 9Wishes lại rất ổn, phù hợp với mọi loại da đặc biệt là da khô.

Nơi mua: 9wishes Việt Nam - 295.000 VND

10. Kem chống nắng Round Lab Birch Juice Moisturizing Sunscreen

Round Lab là dòng kem chống nắng lai vật lý và hóa học với 4 màng lọc hữu cơ giúp bảo vệ da khỏi tác động của tia cực tím và bụi mịn, đồng thời giữ cho da luôn căng bóng mịn màng và hạn chế tối đa sự lão hóa. Sản phẩm có khả năng nâng tông nhẹ nhàng, giá khoảng 400.000 - 500.000 VND/lọ 50ml.

Nơi mua: Sammi Shop

11. Thanh chống nắng Beauty Of Joseon Matte Sun Stick

Beauty Of Joseon nổi bật với dòng sản phẩm chống nắng dạng thanh sáp lăn tiện lợi. Em này có chỉ số chống nắng toàn diện SPF50+/ PA++++ giúp bảo vệ, làm dịu và chống oxy hóa hiệu quả.

Nơi mua: Son Auth - 300.000 VND

12. Chì kẻ viền môi Romand Lip Matte Pencil

Các dòng son của Romand rất biết cách "chuốc say" phái đẹp. Sản phẩm chì kẻ viền môi này không chỉ lên chuẩn màu mà còn nổi bật với thiết kế 2 đầu gồm 1 đầu chì kẻ và 1 đầu tán. Vừa tiện lợi vừa rút ngắn thời gian trang điểm mà vẫn dễ dàng kẻ được khuôn môi đẹp xinh đúng ý.

Nơi mua: Cocolux

13. d'Alba: Kem chống nắng + serum

Các dòng mỹ phẩm của d'Alba đang "làm mưa làm gió" ở Việt Nam nhờ sở hữu thành phần lành tính, hiệu quả được đánh giá cao. Vậy nên trong dịp shopping này, Doãn Hải My cũng dễ dàng chọn được 2 món "quốc dân" để làm phong phú tủ đồ dưỡng da của bản thân.

Chống nắng Uv Essence Waterfull Sun Cream

Kem chống nắng Uv Essence Waterfull Sun Cream là sản phẩm "best-seller" của d'Alba với khả năng nâng tông cực đẹp. Bên cạnh đó, em này còn hỗ trợ làm mờ nếp nhăn, thoa lên da thì tạo lớp finish siêu mỏng mướt và nhẹ mặt.

Nơi mua: Hasaki

Seurm dạng xịt First Spray Serum

Em này ghi điểm ấn tượng với kết cấu dạng xịt tiện lợi, với chiết xuất chính từ nấm truffle trắng chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao. Từ đó mang đến khả năng cấp ẩm, làm dịu mát và tăng cường độ đàn hồi cho da.