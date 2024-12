Mùa giáng sinh trở nên rạng ngời cùng loạt quà tặng lung linh từ Vascara

Khi ấm áp gửi trao chẳng cần lời

Sau một năm miệt mài trong guồng quay công việc, cuối năm chính là thời khắc để phái đẹp chăm chút bản thân, tận hưởng mùa lễ hội với diện mạo xinh đẹp nhất. Thấu hiểu điều đó, Vascara mang đến chương trình đặc biệt "In Merryland" với thông điệp: "Twinkle Begins With You" – Đêm hội chỉ trở nên diệu kì và lấp lánh khi có bạn.

Duy nhất từ 10/12 đến 15/12, ưu đãi Mua 01 Được 02 chính thức mở ra cho tất cả các khách hàng Vascara khi mua hóa đơn từ 1 triệu hoặc 1.5 triệu, nhận ngay túi/giày/ví trị giá đến 1.000.000đ (áp dụng đồng thời với ưu đãi thành viên lên đến 15%). Đây chính là những món quà rạng rỡ tôn lên diện mạo tươi sáng, đón chào những điều may mắn, hạnh phúc trong dịp đặc biệt này.

Chi tiết ưu đãi: https://shorturl.at/OIriU

Tỏa sáng trong mùa lễ hội cùng loạt quà tặng từ Vascara

Trong không khí Giáng sinh bùng nổ đến thế, sao những cô nàng trendy có thể bỏ qua dịp mua sắm có 1-0-2 này! Tận hưởng những "món quà tặng" hấp dẫn chỉ có trong tháng 12 tại Vascara để sẵn sàng hòa mình vào không khí ấy một cách đặc biệt hơn, tại sao không?

Thả mình vào đêm tiệc thanh lịch với vẻ đẹp kiều diễm của những items sắc đỏ quyến rũ dẫn đầu xu hướng hay chiếc clutch nắp gập lấp lánh mang đậm tinh thần "Let’s Party", sẵn sàng cùng bạn trở nên "extra" trong mùa lễ hội.

Một đôi giày thể thao hiện đại hay lựa chọn giày boots đế trụ mang sắc màu rực rỡ không chỉ thu hút ánh nhìn trong tích tắc, mà còn nâng tầm những trang phục đơn sắc hoặc tông màu trung tính. Những thiết kế phá cách này thổi bùng sức sống mới cho diện mạo mùa lễ hội thêm phần cuốn hút hơn.

Đã đến lúc dành thời gian yêu thương bản thân, tỏa sáng với sắc màu tự tin nhất. Từ 10/12 đến 15/12/2024, ghé cửa hàng Vascara ngay và mang về những món quà lung linh, biến mùa Giáng Sinh này trở nên thật đáng nhớ nhé!

