Flavors Vietnam 2024 x HOZO International Food Fest: Lễ hội âm nhạc ẩm thực quốc tế lớn bậc nhất mùa cuối năm

Flavors Vietnam là chuỗi sự kiện F&B thường niên do Vietcetera và Mastercard tổ chức, nhằm vinh danh những thành tựu của ngành F&B Việt. Năm 2024, sự kiện tái khởi động với chủ đề "Ẩm thực là để sẻ chia" và gồm các hoạt động như Tuần lễ Quán Bar, Hội nghị Flavors và Tháng Nhà hàng Flavors..

HOZO (Hò Dô) là lễ hội âm nhạc cộng đồng lớn bậc nhất Việt Nam, quy tụ dàn nghệ sĩ trong nước và quốc tế với tầm nhìn đưa TP.HCM trở thành trung tâm văn hóa sôi động bậc nhất khu vực.

Năm nay, HOZO tiếp tục mang đến khán giả một sân khấu giao thoa văn hoá hoành tráng với với dàn nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới, khẳng định sứ mệnh và thông điệp của sự kiện là "Một thế giới chung nhịp đập", như nhạc sĩ/Tổng đạo diễn Bùi Huy Tuấn nhấn mạnh.

Gặp nhau ở sứ mệnh nâng tầm thương hiệu Việt trên trường quốc tế, Flavors Vietnam hợp tác với HOZO để mang đến lễ hội âm nhạc ẩm thực Flavors Vietnam 2024 x HOZO International Food Fest, mở cửa tự do trong vòng 3 ngày từ 13-15/12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Có gì tại Flavors Vietnam 2024 x HOZO International Food Fest?

Lễ hội mang đến hơn 60 gian hàng ẩm thực đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Phúc Long, Nam Mê Kitchen & Bar. Ngoài ra, khách tham quan còn có thế tham dự các hoạt động thể chất, workshop, thử thách mukbang, hay thử sức với các trò chơi tương tác tại quầy của ngân hàng số Vikki và nhận về những phần quà giá trị ngay tại sự kiện.

Khi dùng thẻ Mastercard để thanh toán tại các quầy ẩm thực với hoá đơn từ 200.000 đồng, khách tham quan sẽ nhận vòng tay vào khu vực Mastercard Lounge. Khu vực này có nhiều hoạt động thú vị như workshop, minigame, giao lưu với các đầu bếp và chuyên gia F&B hàng đầu.

Các gian hàng ẩm thực cũng hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt qua chuyển khoản, thẻ và ví điện tử, mang đến sự tiện lợi tối đa cho người tham gia.

"Mastercard rất hân hạnh chung tay cùng Vietcetera đóng góp cho sự phát triển sôi động của ngành F&B Việt Nam trong chương trình Flavors Việt Nam năm thứ năm liên tiếp. Năm nay, chúng tôi mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới khi kết hợp HOZO và Flavors Vietnam, tạo nên một lễ hội đặc sắc. Đây chính là cách Mastercard giúp mọi người đến gần hơn với đam mê – và với nhau – đồng thời mang đến những trải nghiệm vô giá cho chủ thẻ Mastercard. Chương trình hợp tác cũng là cơ hội tuyệt vời để khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng thanh toán số an toàn, tiện lợi đồng thời đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại," bà Winnie Wong, Giám đốc Quốc gia Mastercard tại Việt Nam, Lào và Campuchia, chia sẻ.

Vào đêm thứ 2 của lễ hội (14/12), tại sân khấu Nguyễn Huệ sẽ diễn ra lễ trao giải Flavors Awards, vinh danh các doanh nghiệp và dịch vụ xuất sắc trong ngành ẩm thực và đồ uống (F&B) Việt Nam.

Flavors Awards 2024 gồm 3 hạng mục: Flavors Collection (do khán giả bình chọn), Editor’s Pick (do biên tập viên bình chọn) và Grand Prize (do các chuyên gia F&B như đầu bếp Peter Cuong Franklin, Niklas Wagner và Eve Manne bình chọn). Lễ trao giải còn có sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ như 52Hz để tạo không khí sôi động cho sự kiện.

Là một trong những người tiên phong của Flavors Vietnam, Hảo Trần, CEO của Vietcetera, chia sẻ: "Tôi rất tự hào khi chứng kiến Flavors Vietnam phát triển từ một lễ trao giải nhỏ thành một lễ hội âm nhạc ẩm thực tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Hành trình của Flavors Vietnam cùng đối tác Mastercard là một chặng đường dài, nhưng chúng tôi chưa bao giờ bỏ quên sứ mệnh: Vinh danh và nâng tầm nền ẩm thực và đồ uống Việt Nam trên bản đồ quốc tế. Năm nay, Flavors Vietnam lại có thêm một người bạn đồng hành với tầm nhìn chung, là HOZO, để cùng đưa thương hiệu Việt Nam đến với thế giới."

Điểm nhấn của lễ hội là 3 đêm nhạc sôi động tại sân khấu chính của HOZO Music Festival, với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Mỹ Tâm và nghệ sĩ quốc tế Henry Lau, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn ấn tượng.

Về Vietcetera

Vietcetera là công ty truyền thông số tiên phong tại Việt Nam có nền tảng phát hành các nội dung song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh) phục vụ các nhóm độc giả từ tầng lớp trung lưu, dân văn phòng, người Việt ở nước ngoài đến khách du lịch. Thành lập năm 2016, Vietcetera do Hảo Trần sáng lập và làm CEO.

Về Mastercard

Mastercard hoạt động tại hơn 200 quốc gia, thúc đẩy nền kinh tế bền vững và cung cấp phương thức thanh toán kỹ thuật số an toàn, đơn giản và dễ tiếp cận. Công ty giúp cá nhân, tổ chức tài chính và doanh nghiệp phát huy tối đa tiềm năng thông qua công nghệ và các giải pháp sáng tạo.

