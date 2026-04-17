Mưa đá rơi thủng mái nhà, chị gái bế em chạy thoát lúc nửa đêm: Người mẹ lên tiếng

Hôm nay (16/4), mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh ghi lại sự việc xảy ra lúc 1h36' sáng cùng ngày trong một gia đình ở khu vực xã Bắc Hà (Lào Cai).

Theo nội dung đoạn clip thì vào thời điểm đó, ngoài trời bất ngờ xảy ra mưa đá, tạo nên những tiếng động rất lớn trên mái nhà. Cảm nhận được tình thế nguy hiểm, bé gái liền bật dậy, hoảng hốt bế em ra khỏi giường.

Chỉ vài giây sau đó, mưa đá rơi liên tục với cường độ nhanh, mạnh xuống toàn bộ gian nhà. Khoảnh khắc này thực sự khiến người xem không ngừng cảm thán với sự nhanh trí của bé gái, đồng thời cũng lo lắng cho sự an nguy của các thành viên trong gia đình.

Khoảnh khắc gây chú ý trên mạng xã hội.

Chị Mai Hương, mẹ của hai bé trong clip trên đã có những chia sẻ cụ thể về tình huống xảy ra. Theo lời kể của chị trên Tri Thức - Znews, thời điểm đó, cả gia đình đang ngủ thì nghe tiếng mưa lớn kèm dấu hiệu bất thường. Hai chị em là Hải Băng (học sinh lớp 8) và em 5 tuổi, ngủ ở phòng ngoài. Còn hai vợ chồng chị Hương đang trông con út mới 11 tháng tuổi ở phòng trong.

Khi nghe thấy tiếng mưa đá, chồng chị Hương liền bật dậy và chỉ trong tích tắc đã thấy bé lớn là Hải Băng bế em vào phòng trong. Chị Hương là giáo viên mầm non nên thường hay dặn dò con về cách phản ứng trước các tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên với việc mưa đá trút xuống mái nhà lúc 1h36' sáng, thì phản ứng của Hải Băng vẫn khiến chị khá bất ngờ.

"Mái nhà bị thủng ngói, lúc đó tôi cảm thấy rất may mắn vì cả nhà đều an toàn ", chị nói trên Tri Thức - Znews.

Khoảng 1h30' sáng 16/4, giông gió cùng mưa đá trút xuống xã miền núi Bắc Hà (Lào Cai), nơi có độ cao gần 1.000 m. Mật độ đá dày, dội xuống mái nhà, nền đường kêu ầm ầm. Sở Nông Nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai đã có báo cáo liên quan tới trận dông lốc, mưa đá xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, từ đêm 15/4 đến rạng sáng 16/4, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa nhỏ, mưa vừa, có nơi mưa to kèm theo dông, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Thiên tai đã làm 4 người bị thương, đều là các công nhân ngủ tại khu vực thôn Ngải Số, xã Bắc Hà. Các nạn nhân đang được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Bắc Hà.

Ngoài ra, dông lốc và mưa đá đã khiến 338 căn nhà trên địa bàn tỉnh bị hư hỏng. Tổng diện tích cây trồng bị thiệt hại gần 490ha. Ước tính tổng thiệt hại do thiên tai gây ra là hơn 30 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ đêm 16/4 đến ngày 17/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên mực 1.500 m, Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Thanh Hóa có mưa vừa, rải rác giông với lượng phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 100 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa giông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình hạ tầng; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng dốc và ngập úng tại khu vực trũng thấp.