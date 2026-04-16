Vụ học sinh bị phạt tự chích kim tiêm: Giáo viên mới có 3 năm kinh nghiệm đứng lớp, lời phân trần khó chấp nhận

Chiều 16/4, trao đổi với báo Lao động, lãnh đạo UBND phường Bến Cát, hiện đã có kết quả kiểm tra y tế ban đầu đối với 5 học sinh trong vụ việc bị cô giáo phạt tự chích kim tiêm vào tay.

Bước đầu xác định, chỉ số máu của các em trong giới hạn bình thường, chưa ghi nhận dấu hiệu viêm nhiễm hay các bệnh truyền nhiễm. Hiện sức khỏe của các em ổn định, nhà trường và gia đình đang tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe và tâm lý của các em.

Vụ việc giáo viên phạt học sinh tự chích kim tiêm vào tay xảy ra ở Trường Tiểu học Lương Thế Vinh. Ảnh: Báo Lao động

Hiện nhà trường cũng đã cử giáo viên dạy thay lớp 3.6 cho cô giáo L.T.M. Đồng thời, có biện pháp động viên, trấn an tinh thần của các học sinh trong lớp. Nhà trường cũng đang tiến hành các bước để thực hiện kỷ luật đối với giáo viên L.T.M theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với báo Dân Trí, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TPHCM), đã có những chia sẻ đầy xót xa.

Với hơn 3 thập kỷ công tác trong ngành giáo dục, bà Hạnh cho biết bản thân bị "sốc" nặng khi tiếp nhận thông tin.

"Tôi làm giáo dục 31 năm rồi nhưng thực sự đây là chuyện chưa từng thấy. Nghe xong mà tôi không biết dùng từ gì để diễn tả"", bà Hạnh chia sẻ.

Nói thêm về cô giáo L.T.M. - người gây ra sự việc, bà Hạnh cho biết dù cô M. đã 36 tuổi nhưng mới chỉ có 3 năm kinh nghiệm đứng lớp. Sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm, cô M. có một thời gian dài không theo nghề, gần đây mới thi tuyển viên chức và về trường công tác.

Đáng chú ý, trong mắt đồng nghiệp và ban giám hiệu, cô M. từ đầu năm luôn hoàn thành về chuyên môn, thậm chí lớp cô phụ trách có chất lượng môn toán rất cao. "Trong quá trình công tác, cô M. ít tiếp xúc hay trò chuyện với đồng nghiệp mà chỉ tập trung lo cho lớp", bà Hạnh thông tin thêm.

Tại buổi làm việc, giáo viên này phân trần rằng tối 12/4, cô M. có mua một ống kim tiêm mang về nhà vì con bị bệnh. Hôm sau, giáo viên này để kim tiêm trong túi xách và mang lên lớp học.

Tại lớp, cô M. mang kim tiêm ra để trên bàn và nói với các em học sinh rằng "cô có mua kim tiêm và để trên bàn, bạn nào vi phạm, không ngoan thì tự cầm kim tiêm chích vào tay mình".

Theo cô M. đây chỉ là hành vi "răn đe" học sinh. Tuy nhiên, bà Hạnh thẳng thắn: "Đây là suy nghĩ lệch lạc. Không thể lấy lý do giáo dục hay răn đe để hành động như vậy".