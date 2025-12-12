“Một vòng tay ấm”: Khi một đêm nhạc gieo thêm niềm tin vào điều tử tế gửi đến đồng bào vùng lũ

Giữa những ngày các địa phương liên tục đối mặt với thiên tai, những câu chuyện mưu sinh chật vật và những nỗi lo len lỏi trong từng gia đình, một không gian ấm áp đang được thắp lên tại Hà Nội. Đó là đêm nhạc thiện nguyện “Một vòng tay ấm”, diễn ra lúc 20h ngày 12/12 tại SOL 8 – Live Stage (8 Nguyễn Công Hoan. Hà Nội).

Không hô hào, không phô trương, chương trình chọn cách lặng lẽ xoa dịu bằng âm nhạc - điều mà đôi khi chúng ta quên mất giữa nhịp sống gấp gáp. Bốn giọng hát giàu cảm xúc Ngọc Anh, Hồ Quỳnh Hương, Anh Khang và Thanh Thuỵ, cùng Healing Band, sẽ thể hiện những ca khúc đã trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ. Đó là những giai điệu khiến con người tạm gác lại lo toan, để nhớ rằng lòng trắc ẩn vẫn còn nguyên vẹn giữa một xã hội đang chuyển động quá nhanh.

Đặc biệt, phần chia sẻ của nhà báo Trần Mai Anh, người gắn bó với nhiều hoạt động nhân ái - sẽ nhắc lại những câu chuyện nhỏ bé nhưng đầy tử tế. Không phải để khơi gợi thương cảm, mà để khẳng định rằng giữa muôn vàn thông tin khiến chúng ta mệt mỏi mỗi ngày, vẫn có những điều đủ đẹp để giữ ấm lòng người.

Toàn bộ doanh thu của đêm diễn sẽ được gửi tới đồng bào vùng bão lũ - những người đang chống chọi với mất mát và cần sự chung tay của cộng đồng. Trong xã hội hiện đại, khi mỗi người đều dễ trở thành “người bận rộn”, việc dành một buổi tối để lắng nghe, sẻ chia và trao đi hơi ấm lại trở thành một hành động có ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Nếu bạn đang tìm một góc bình yên giữa những tin tức nặng nề, một khoảnh khắc để tin vào điều tốt đẹp, thì “Một vòng tay ấm” có lẽ chính là nơi bạn nên đến. Hotline đặt chỗ: 097.512.9900.