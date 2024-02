Một Việt Nam rực rỡ niềm tin và sự tử tế đến từ những khoảnh khắc ấn tượng của Sài Gòn Xanh

Những khoảnh khắc ấn tượng của Sài Gòn Xanh được ghi lại qua hình ảnh, cho thấy sự tận tụy, quyết tâm và đoàn kết của các bạn trẻ Việt Nam. Những bức tranh đẹp đẽ với màu sắc đối lập từ dòng kênh đen và ánh sáng nhẹ nhàng từ mặt trời chiếu rọi xuống, cùng với những nụ cười hạnh phúc và niềm vui tràn đầy trên gương mặt mỗi người, tất cả tạo nên những khoảnh khắc cuộc sống kỳ diệu của hy vọng và sự thay đổi tích cực.

Bỏ lại những lời nói, dự án Sài Gòn Xanh dấn thân vào việc dám làm dám hiện thực điều mình muốn

Không chỉ ra đời để giải cứu những kênh rạch ô nhiễm ở TP.HCM, dự án Sài Gòn Xanh còn là sự tác động mạnh mẽ tới ý thức và lối sống của cộng đồng, hướng tới một Sài Gòn xanh đẹp toàn diện, trong lành, văn minh, đáng sống.

Bỏ lại những lời nói về triển vọng về một Việt Nam xanh sạch sau lưng, dự án Sài Gòn Xanh dấn thân vào việc dám làm dám hiện thực ngay ước mơ xanh hóa Sài Gòn bằng những hành động cụ thể, hiệu quả tức thì. Những khoảnh khắc đẹp, ý nghĩa trong quá trình dọn sạch và tái sinh các con kênh rạch ô nhiễm phát họa phần nào một hành trình kiến tạo niềm tin và sự tử tế của thế hệ trẻ Việt Nam. Đây không chỉ là dự án mang tính biểu tượng mà còn thực sự góp phần tạo nên sự cải thiện rõ rệt trong cuộc sống của cộng đồng và môi trường sống.

500 thành viên tham gia, trên 2000 tấn rác thu gom, và hơn 150 con kênh được giải cứu

Những thành tựu đáng kinh ngạc đã được ghi nhận với hơn 500 thành viên tham gia, trên 2000 tấn rác thu gom, và hơn 150 con kênh được giải cứu khỏi ô nhiễm. Đội ngũ của dự án còn tạo ra những quả bom vi sinh để làm sạch môi trường, áp dụng công nghệ hiện đại để giám sát và theo dõi tình hình thay đổi của các kênh rạch. Dự án Sài Gòn Xanh đã biến những kênh rạch đen ngòm hôi thối trở lại với vẻ đẹp tự nhiên và sự trong lành ngày xưa. Điều mà rất nhiều người Sài Gòn thế hệ 5-6X không thể nào tin được.

Những người trẻ dưới dòng rác truyền đi thông điệp mạnh mẽ: Tuổi trẻ dám nghĩ, dám hành động

Chứng kiến những điều này, ai ai cũng ấn tượng trước lý tưởng sống của giới trẻ Việt Nam. Dù tình trạng ô nhiễm còn cao , nhưng với bản lĩnh của tuổi trẻ, họ đã làm nên những điều phi thường to lớn. Để Sài Gòn Xanh có thêm bản lĩnh dám đam mê, dám rực rỡ, thương hiệu Tiger Beer đã quyết định đồng hành cùng Sài Gòn Xanh trên những hành trình tươi đẹp phía trước. Nếu màu xanh trên logo của Sài Gòn Xanh biểu trưng cho khát khao chạm đến những giá trị bền vững cho môi trường và xã hội, thì màu xanh của Tiger Beer tượng trưng cho sự can trường dám đương đầu với mọi thử thách. Những màu xanh tưởng chừng không liên quan ấy vào những ngày cuối cùng của năm âm lịch 2023 đã gặp nhau, và bắt tay nhau để lan truyền sự tử tế đến khắp mọi nơi. Tiger Beer mong muốn trở thành một phần của sứ mệnh tạo nên một Việt Nam rực rỡ, tô điểm bức tranh tuyệt đẹp ấy bằng màu xanh của bản lĩnh, và hi vọng. Hoạt động này của thương hiệu góp phần thổi bùng tinh thần “dám rực rỡ” và truyền lửa cho những người đã và đang cố gắng mỗi ngày nhằm xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho Việt Nam.

Tiger Beer hân hạnh được tiếp lửa cho những dự án sắp tới của Sài Gòn Xanh

Vì chính bạn đã tiếp lửa để tạo nên một Việt Nam can trường, Tiger cũng sẽ tiếp lửa cho hành trình của bạn thêm rực rỡ

Sự đồng hành của Tiger không chỉ tiếp thêm sức mạnh mà còn cổ vũ tinh thần để Sài Gòn xanh ngày càng tin tưởng vào những điều rực rỡ mình đang theo đuổi và thực hiện. Những điều mà người khác nhận định là điên rồ, là nguy hiểm thì giờ đây đã có một đồng điệu và ủng hộ: việc tái sinh những kênh rạch ô nhiễm, “ngâm mình” dưới dòng nước đen chính là những hành động bản lĩnh, đã không chỉ tạo ra những thay đổi tích cực cho môi trường mà còn nâng cao ý thức cộng đồng. Tiger Beer tin rằng màu xanh mà Sài Gòn Xanh đang mang trên vai trái của nhóm chính là biểu tượng của sức mạnh và tinh thần sáng tạo, là tương lai của một Việt Nam hiện đại và rực rỡ.

Mang trong mình tinh thần đánh thức bản lĩnh, thông qua dự án Tiger x WeDo 2023, Tiger Beer muốn truyền đi thông điệp ý nghĩa: Vì chính bạn đã tiếp lửa để tạo nên một Việt Nam can trường, chúng tôi cũng sẽ tiếp lửa cho hành trình của bạn thêm rực rỡ. Ai rồi cũng có thể trở thành một Sài Gòn Xanh vô cùng mạnh mẽ chỉ khi ta dám dấn thân, dám hành động.