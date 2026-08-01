Một trường đại học tại TP.HCM tuyển giảng viên, mức lương lên tới 80 triệu đồng/tháng với ứng viên đáp ứng điều kiện sau

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) vừa thông báo tuyển dụng, thu hút đội ngũ nhân sự trình độ cao năm 2026 với 17 chỉ tiêu giảng viên tại 6 đơn vị đào tạo.

Đợt tuyển dụng nằm trong Đề án Thu hút đội ngũ trình độ cao giai đoạn 2026-2030, hướng đến các nhà khoa học, giảng viên người Việt Nam và người nước ngoài có năng lực chuyên môn, nghiên cứu và giảng dạy.

Theo thông báo, ứng viên phải có trình độ Tiến sĩ trở lên, ưu tiên Giáo sư, Phó giáo sư có chuyên môn phù hợp với ngành tuyển dụng. Đồng thời, ứng viên cần đáp ứng tiêu chuẩn của giảng viên đại học, sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và trao đổi khoa học; có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm và đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài các điều kiện chung, một số điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể được Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nêu trong thông báo bao gồm: cần phải có ít nhất 1 bài báo quốc tế thuộc danh mục Q1 với vai trò tác giả chính, tác giả đứng đầu trong 3 năm gần đây; có tối thiểu 2 công bố ISI/Scopus và 2 báo cáo trong kỷ yếu hội thảo quốc tế; sở hữu tối thiểu 1 phát minh sáng chế hoặc giải pháp hữu ích, chủ trì chuyển giao công nghệ; từng giảng dạy tại trường đại học thuộc nhóm 1.000 trường đại học hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng QS.

Trong đợt tuyển dụng năm 2026, nhà trường tuyển 17 chỉ tiêu tại các khoa:

Khoa Báo chí và Truyền thông: 2 giảng viên ngành Báo chí, Truyền thông, Khoa học máy tính.

Khoa Khoa học liên ngành: 2 giảng viên ngành Quản trị nhân lực và 2 giảng viên Khoa học liên ngành.

Khoa Ngữ văn Trung Quốc: 1 giảng viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.

Khoa Thông tin và Quản lý: 3 giảng viên các ngành Khoa học quản lý, Khoa học dữ liệu và Chính sách công.

Khoa Tâm lý học: 4 giảng viên ngành Tâm lý học.

Khoa Văn học và Ngôn ngữ học: 1 giảng viên ngành Ngôn ngữ học và 2 giảng viên ngành Nghệ thuật học.

Về chính sách đãi ngộ, đối với ứng viên người Việt Nam, ngoài lương theo quy định hiện hành của Nhà nước, trường áp dụng mức lương theo vị trí việc làm gồm: Tiến sĩ: 45 triệu đồng/tháng, Phó giáo sư: 55 triệu đồng/tháng, Giáo sư: 60 triệu đồng/tháng.

Đối với ứng viên người nước ngoài, ngoài mức lương cơ bản 20 triệu đồng/tháng, nhà trường còn chi trả lương theo vị trí việc làm tương ứng. Theo đó, giáo sư người nước ngoài đáp ứng đầy đủ điều kiện tuyển dụng có thể nhận tổng mức lương lên tới 80 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, giảng viên nước ngoài còn được hỗ trợ một vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông mỗi năm.

Chính sách thu hút được áp dụng tối đa 5 năm kể từ thời điểm tuyển dụng và tiếp tục duy trì trên cơ sở đánh giá hiệu quả công việc hàng năm.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn được thành lập vào năm 1957, là một thành viên của hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM. Trường đào tạo 42 ngành bậc Đại học, 34 ngành bậc Thạc sĩ, 17 ngành bậc Tiến sĩ trong 10 lĩnh vực: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, Nghệ thuật, Nhân văn Khoa học xã hội và hành vi, Báo chí - Thông tin, Kinh doanh - Quản lý Kiến trúc và xây dựng, Dịch vụ xã hội, Du lịch - Khách sạn,...

Theo HCMUSSH.EDU