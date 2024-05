Một tiền vệ nổi tiếng xin không lên đội tuyển Việt Nam vì bận làm đám cưới

Danh sách tập trung đội tuyển:

Thủ môn: Nguyễn Filip (Công An Hà Nội); Đặng Văn Lâm (MerryLand Quy Nhơn Bình Định); Nguyễn Đình Triệu (Hải Phòng); Quan Văn Chuẩn (Hà Nội)

Hậu vệ: Bùi Tiến Dũng (Thể Công Viettel); Nguyễn Đức Chiến (Thể Công Viettel); Nguyễn Thanh Bình (Thể Công Viettel); Phan Tuấn Tài (Thể Công Viettel); Bùi Hoàng Việt Anh (Công An Hà Nội); Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội); Phạm Xuân Mạnh (Hà Nội); Hồ Tuấn Tài (Công An Hà Nội); Vũ Văn Thanh (Công An Hà Nội)

Tiền vệ: Nguyễn Hoàng Đức (Thể Công Viettel); Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel); Nguyễn Tuấn Anh (Thép Xanh Nam Định); Tô Văn Vũ (Thép Xanh Nam Định); Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội); Nguyễn Văn Trường (Hà Nội); Nguyễn Thái Sơn (Đông Á Thanh Hóa); Nguyễn Quang Hải (Công An Hà Nội);

Tiền đạo: Phạm Tuấn Hải (Hà Nội); Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội); Bùi Vĩ Hào (Becamex Bình Dương); Nguyễn Tiến Linh (Becamex Bình Dương); Trần Ngọc Sơn (Thép Xanh Nam Định); Nguyễn Văn Toàn (Thép Xanh Nam Định).