Nóng: Hàng loạt trụ cột thời ông Park Hang-seo trở lại ĐT Việt Nam nhưng vẫn vắng Công Phượng, Bùi Tiến Dũng vì lý do này

Chiều ngày 27/5, HLV Kim Sang-sik đã công bố danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho hai trận đấu thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Theo đó, tân HLV người Hàn Quốc triệu tập danh sách gồm 27 cầu thủ tập trung tại VFF.

Trong đợt tập trung này do không có nhiều thời gian để thử nghiệm nên HLV Kim Sang-sik vẫn ưu tiên lựa chọn những cầu thủ đã quen mặt ở đội tuyển Việt Nam. Ở vị trí thủ môn không phải những cái tên được dân tình dự đoán như Nguyễn Văn Hoàng hay Bùi Tiến Dũng, thủ môn Quan Văn Chuẩn mới là người được lựa chọn. Ngoài ra Văn Lâm, Filip, Đình Triệu đã nhiều lần được gọi trước đó.

Ở vị tiền vệ một số gương mặt mới được tin tưởng như Tô Văn Vũ (Nam Định), Nguyễn Văn Trường của CLB Hà Nội. Trong đó, Văn Vũ là cầu thủ có phong độ rất tốt thời gian qua, cùng CLB Nam Định đang dẫn đầu V.League.

Ở vị trí tiền đạo, vắng mặt Nguyễn Công Phượng và Đình Bắc. Cả hai cầu thủ này đều gặp chấn thương và chưa có 100% phong độ để rèn với cường độ mạnh ở đội tuyển quốc gia

Công Phượng vắng mặt trong đợt tập trung của ĐT Việt Nam

Danh sách tập trung đội tuyển:

Thủ môn: Nguyễn Filip (Công An Hà Nội); Đặng Văn Lâm (MerryLand Quy Nhơn Bình Định); Nguyễn Đình Triệu (Hải Phòng); Quan Văn Chuẩn (Hà Nội)

Hậu vệ: Bùi Tiến Dũng (Thể Công Viettel); Nguyễn Đức Chiến (Thể Công Viettel); Nguyễn Thanh Bình (Thể Công Viettel); Phan Tuấn Tài (Thể Công Viettel); Bùi Hoàng Việt Anh (Công An Hà Nội); Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội); Phạm Xuân Mạnh (Hà Nội); Hồ Tuấn Tài (Công An Hà Nội); Vũ Văn Thanh (Công An Hà Nội)

Tiền vệ: Nguyễn Hoàng Đức (Thể Công Viettel); Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel); Nguyễn Tuấn Anh (Thép Xanh Nam Định); Tô Văn Vũ (Thép Xanh Nam Định); Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội); Nguyễn Văn Trường (Hà Nội); Nguyễn Thái Sơn (Đông Á Thanh Hóa); Nguyễn Quang Hải (Công An Hà Nội);

Tiền đạo: Phạm Tuấn Hải (Hà Nội); Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội); Bùi Vĩ Hào (Becamex Bình Dương); Nguyễn Tiến Linh (Becamex Bình Dương); Trần Ngọc Sơn (Thép Xanh Nam Định); Nguyễn Văn Toàn (Thép Xanh Nam Định).