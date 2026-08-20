Một thành viên trong tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa nhận nhiệm vụ đặc biệt từ Chính phủ

Sau gần 7 năm hoạt động, VinUni đứng trước giai đoạn phát triển mới với mục tiêu nâng cao vị thế trong khu vực và quốc tế.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 1612/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển, nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn Thủ đô. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 2 cơ sở giáo dục đại học của Thủ đô nằm trong nhóm 150 trường đại học hàng đầu châu Á.

Cùng với đó, các trường được định hướng nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và quốc tế hóa, qua đó hình thành những cơ sở giáo dục đại học có khả năng cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.

Theo Đề án, đến năm 2030, VinUni phấn đấu thuộc nhóm 100 trường đại học hàng đầu châu Á theo QS Asia University Rankings, đồng thời thuộc nhóm 300 trường đại học hàng đầu thế giới theo QS World University Rankings.

Bên cạnh đó, VinUni còn được giao mục tiêu đưa các ngành đào tạo chủ lực vào nhóm xếp hạng cao trên thế giới. Cụ thể, trường phấn đấu có ít nhất một ngành thuộc nhóm 100 thế giới, dự kiến là ngành Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu, cùng một ngành thuộc nhóm 200 thế giới, dự kiến là ngành Kinh doanh Quản trị.

Lộ trình vào top 100 thế giới

Lộ trình xếp hạng được thiết kế theo từng năm. Năm 2027, VinUni hướng tới nhóm 400 châu Á và nhóm 800 thế giới. Đến năm 2030, mục tiêu được nâng lên top 100 châu Á và top 300 thế giới. Giai đoạn sau đó tiếp tục là quá trình cải thiện thứ hạng. Đến năm 2035, VinUni đặt mục tiêu thuộc nhóm 80 trường đại học hàng đầu châu Á và nhóm 100 trường đại học hàng đầu thế giới, đồng thời có ít nhất 3 ngành thuộc nhóm 100 thế giới, dự kiến gồm AI và Khoa học dữ liệu, Kinh doanh Quản trị và Kỹ thuật.

Định hướng của trường là phát triển mô hình đại học nghiên cứu tinh hoa, có mức độ quốc tế hóa cao, gắn đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo với hệ sinh thái doanh nghiệp cùng các đối tác đại học hàng đầu thế giới.

Bên cạnh mục tiêu xếp hạng, Đề án cũng đặt ra hàng loạt chỉ tiêu cụ thể cho VinUni trong giai đoạn 2026-2035. Về các chương trình đào tạo tài năng, năm 2026 trường dự kiến có 7 chương trình với quy mô 400 sinh viên. Con số này tăng lên 10 chương trình với 500 sinh viên vào năm 2027 và đạt 10 chương trình, 1.400 sinh viên vào năm 2035.

Hoạt động nghiên cứu khoa học cũng được đặt mục tiêu tăng trưởng liên tục. Tỷ lệ số lượng công bố quốc tế trên Web of Science/Scopus tăng bình quân từ 14% năm 2026 lên 18% từ năm 2030 và duy trì ở mức này đến năm 2035.

Nguồn thu từ hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng được kỳ vọng tăng từ 7,8% tổng thu năm 2026 lên 15% vào năm 2035.

Về quốc tế hóa, tỷ lệ sinh viên quốc tế và số chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài được đặt mục tiêu tăng từ 7%/24 chương trình năm 2026 lên 20%/24 chương trình từ năm 2030 và duy trì đến năm 2035. Đến năm 2030, toàn bộ 24 chương trình đào tạo của trường được đặt mục tiêu đạt kiểm định quốc tế.

Hàng loạt dự án lớn trong giai đoạn 2026-2035

Để thực hiện các mục tiêu trên, VinUni dự kiến triển khai nhiều chương trình, đề án và dự án trong giai đoạn 2026-2035.

Trong đó, giai đoạn 2026-2030, trường sẽ hoàn thành Tổ hợp Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo Công nghiệp, thúc đẩy nghiên cứu, khởi nghiệp, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ, hình thành các doanh nghiệp spin-off và giải quyết các bài toán ưu tiên của Thủ đô.

VinUni cũng dự kiến đầu tư hạ tầng tính toán hiệu năng cao, chuyển đổi số và mô hình đại học được tăng cường bởi trí tuệ nhân tạo; đầu tư thiết bị, nền tảng số cho các trung tâm mô phỏng y khoa, mô phỏng bản sao số thành phố tương lai và kiểm thử công nghệ di chuyển tự hành.

Trong giai đoạn 2026-2035, trường sẽ tập trung thu hút và phát triển đội ngũ học thuật, nhà khoa học, chuyên gia quốc tế, sau tiến sĩ và các nhóm nghiên cứu mạnh; phát triển chương trình đào tạo trong những lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực công nghệ chiến lược và triển khai học bổng phát triển nhân tài.

Một hướng khác là đẩy mạnh quốc tế hóa, đổi mới chương trình đào tạo, cải thiện thứ hạng và thu hút sinh viên quốc tế; đồng thời phát triển năng lực nghiên cứu thông qua các dự án trọng điểm, liên đại học, liên ngành, liên quốc gia, tăng cường công bố quốc tế và danh tiếng học thuật.

Đáng chú ý, Đề án cũng đưa vào danh mục dự án xây dựng Bệnh viện Đại học Vinmec - VinUni trong giai đoạn 2026-2035.

Với lộ trình này, VinUni không chỉ được kỳ vọng trở thành một trong những cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt của Thủ đô mà còn hướng tới vị trí trong nhóm các đại học hàng đầu châu Á và thế giới.