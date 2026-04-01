Một sinh viên vô tình tìm thấy hòn đá được giấu kín trong khu rừng ở Anh, dẫn đến một bí mật 3.700 năm

Một tảng đá đơn độc đứng trong khu rừng Derbyshire yên tĩnh ban đầu có vẻ chẳng có gì nổi bật. Sự hoài nghi của một sinh viên đã thay đổi điều đó, dẫn đến việc khám phá ra một chi tiết lịch sử thú vị từ 3.700 năm trước.

Trong nhiều năm, tảng đá đứng Farley Moor ở rừng Farley được coi là một thực thể đứng riêng lẻ. Bất chấp chiều cao và vị trí của nó nằm trong một khu vực giàu di tích tiền sử, nó vẫn nhận được rất ít sự chú ý từ giới khoa học, khảo cổ. Hầu hết mọi người đều cho rằng nó chỉ đơn thuần là một cột mốc đơn độc.

Quan điểm đó đã thay đổi khi George Bird, một sinh viên 24 tuổi, bắt đầu đến thăm địa điểm này thường xuyên hơn. Sau khi khám phá các vòng tròn đá khác trong vùng, anh nghi ngờ rằng địa điểm này có thể không đơn giản như vẻ ngoài của nó. Anh đã ghi chép lại những gì mình thấy và chia sẻ với các chuyên gia.

Một câu hỏi đơn giản đã thay đổi tất cả

George Bird đã dành nhiều năm đi bộ qua các cảnh quan địa phương, thường xuyên đưa các vòng tròn đá vào lộ trình của mình. Theo BBC, anh bắt đầu đặt câu hỏi liệu có thêm nhiều tảng đá khác đang bị ẩn giấu gần Farley Moor hay không. Anh đã biên soạn một báo cáo chi tiết và gửi cho Forestry England (Cơ quan Lâm nghiệp Anh) với hy vọng nó sẽ thu hút được sự chú ý.

“Tôi chỉ nóng lòng muốn bắt tay vào việc giúp đỡ [nhóm] khai quật,” Bird nói. “Thật tuyệt vời khi biết rằng tất cả những điều này đã được xác nhận, những tảng đá kỳ lạ đó trên thực tế là một phần của một đài tưởng niệm lớn hơn.”

Báo cáo của anh đã dẫn đến sự hợp tác giữa Forestry England và chương trình truyền hình Time Team. Các cuộc khai quật đã được tổ chức và Bird đã gia nhập nhóm tại hiện trường. Như Lawrence Shaw từ Forestry England giải thích, tảng đá đứng vốn đã được biết đến, nhưng bối cảnh rộng lớn hơn của nó thì không. Cuộc điều tra cho thấy những nghi ngờ của Bird là hoàn toàn có cơ sở.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì mà không có George – đó là ý tưởng của anh ấy và theo quan điểm của chúng tôi, anh ấy là một phần của nhóm nghiên cứu,” ông nói thêm. “Chúng tôi biết tảng đá này ở đây nhưng hoàn toàn không biết về tiềm năng của một đài tưởng niệm lớn hơn mà cuối cùng chúng tôi đã khám phá ra.”

Địa điểm nghi lễ được xây dựng quanh nguồn nước

Các cuộc khai quật đã hé lộ nhiều điều hơn dự kiến. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một bệ đá được xây dựng trực tiếp phía trên một con suối tự nhiên, cho thấy mối liên hệ khả thi giữa địa điểm này và các thực hành nghi lễ liên quan đến nước.

Năm tảng đá bổ sung đã được xác định là từng đứng thẳng gần đó. Cùng với nhau, chúng tạo thành một sự sắp xếp hình bầu dục có kích thước khoảng 25 x 23 mét. Theo Forestry England, bố cục này chỉ ra một không gian nghi lễ có cấu trúc.

Sử dụng phương pháp định tuổi bằng carbon, các nhà nghiên cứu xác định rằng địa điểm này có niên đại vào khoảng năm 1700 trước Công nguyên. Bệ đá có vẻ lâu đời hơn tảng đá đứng, gợi ý rằng khu vực này đã được sử dụng cho các nghi lễ trong một thời gian dài.

Không chỉ là một địa điểm mà là một mô thức rộng lớn hơn

Những phát hiện tại Farley Moor phù hợp với bối cảnh rộng lớn hơn của thời Đồ Đồng tại Anh, nơi các vòng tròn đá và địa điểm nghi lễ tương đối phổ biến. Trong khi những nơi như Stonehenge đã được biết đến rộng rãi, nhiều nơi khác vẫn ít được nhìn thấy hơn. Như Derek Pitman từ Đại học Bournemouth lưu ý, các khu vực rừng có thể vẫn chứa đựng những địa điểm khảo cổ chưa được khám phá.

“Dự án này cũng cho thấy giá trị của việc điều tra các địa điểm vốn bị ẩn giấu trong các khu rừng quốc gia trong vài thập kỷ qua và ngụ ý rằng có một kho tàng khảo cổ học vẫn đang chờ được khám phá.”

Địa điểm Farley Moor đã ẩn mình trong một cảnh quan mà mọi người thường xuyên thám hiểm. Khám phá này cho thấy lịch sử quan trọng có thể dễ dàng bị bỏ qua như thế nào.

“Nhờ George đã báo tin cho chúng tôi và làm việc cùng chúng tôi để mời Time Team vào cuộc nhằm thực sự tìm hiểu tận cùng những gì đang diễn ra ở đây, giờ đây chúng tôi có thể quản lý địa điểm này như một đài tưởng niệm được bảo vệ ở cấp quốc gia,” Shaw kết luận.

Bạn bè của Bird từng hay đùa cợt về việc đó, nhưng anh chưa bao giờ ngừng kéo họ đi cùng trong những chuyến đi bộ cuối tuần để xem các vòng tròn đá. Nhiều năm sau, chính những chuyến đi đó đang định hình lại hồ sơ tiền sử của nước Anh.

Nguồn: Daily Galaxy